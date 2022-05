Una vez más, sentencian a Eduardo Rivera por incumplir veda electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) emitió una nueva sentencia contra el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por violar a veda electoral de revocación de mandato, con 54 publicaciones en redes sociales.

Fue este jueves cuando la Sala Especializada resolvió la queja en contra del alcalde, quien este viernes adelantó que impugnaría el fallo por propaganda gubernamental, para generar “afinidad” con el gobierno que encabeza el panista.

En entrevista, insistió que no está conforme con la determinación del Tepjf, al defender que solamente “informó” el trabajo que realiza diariamente, lo cual es “su deber”, por lo que negó intervenir en la revocación de mandato.

En 53 publicaciones el organismo electoral acreditó la difusión de logros de gobierno en periodo prohibido, sin embargo, el alcalde dijo no arrepentirse de divulgar la apertura de calles e intervención de lugares públicos.

“La vamos a revisar, yo no estoy de acuerdo con la decisión, no entiendo una vinculación como las publicaciones en redes sociales que hayan afectado la veda electoral, yo no me puse a opinar, no me puse a hablar ni a favor ni en contra (…) lo respeto, pero no lo comparto, tampoco me arrepiento, por qué es mi trabajo, yo tengo que hablarle a las poblanas y los poblanos de los avances”

Eduardo Rivera Pérez

Alcalde de Puebla