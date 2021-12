Univisión halla propiedades en EU del fiscal Alejandro Gertz Manero

En un clásico edificio art deco de la Quinta Avenida de Nueva York con una espectacular vista al Central Park, el fiscal general de México Alejandro Gertz Manero adquirió en 2012 un apartamento por 2.4 millones de dólares.

En Santa Mónica, California, los registros de propiedad identifican al funcionario como dueño de otro apartamento por el que pagó 1.1 millones de dólares en 2007, siendo Presidente de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (Fimpes).

Gertz explicó a Univision que declaró la propiedad de Nueva York al fisco mexicano y a la Secretaría de la Función Pública, y en cuanto a la residencia en California dijo que “está perfectamente registrada’’, sin aclarar si fue declarada o no a las autoridades tributarias mexicanas.

Estas y otras propiedades podrían ser objeto de investigaciones en México, una de ellas ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz de publicaciones en medios mexicanos sobre el presunto enriquecimiento injustificado del fiscal y del saliente director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

“Que se haga la investigación sobre lo de Santiago [Nieto] y lo del fiscal, porque parece que el Reforma la trae contra Santiago y El Universal contra el fiscal”, dijo López Obrador en referencia a los periódicos que han liderado las publicaciones. El presidente agregó que considera honestos a ambos funcionarios.

Además de la pesquisa solicitada por López Obrador, en noviembre pasado la UIF envió a varios bancos en México un oficio confidencial para que entregaran los documentos de 79 personas, entre quienes se encuentran Gertz y su hermano Federico, según lo reveló la columnista del diario Reforma, Peniley Ramírez.

También fue incluido el exasesor legal de López Obrador Julio Scherer. Salvo Gertz y su hermano, la mayoría de los personajes citados en el oficio de la UIF habían sido mencionados en Pandora Papers, la filtración masiva de documentos de bufetes legales dedicados a la incorporación de firmas offshore en el exterior.

Gertz explicó a Univision que sus inversiones son producto de una fortuna familiar de larga tradición.

“No tengo nada que ocultar’’, dijo Gertz. “Ese bien que usted menciona [el apartamento en Nueva York] fue adquirido en 2012, seis años antes de que yo tuviera el cargo para el cual fui electo en el 2019’’. El funcionario agregó que la propiedad “está declarada y ratificada anualmente ante las autoridades de auditoría, que son independientes de la institución que dirijo, y que dependen del Congreso de la Unión’’.

¿De contado?

Los detalles de la fortuna de Gertz son un misterio porque si bien el funcionario asegura haber declarado su patrimonio a las autoridades tributarias y a la Secretaría de la Función Pública, en su más reciente reporte ante la Fiscalía General de la República dejó constancia de que se negaba a hacer públicos sus datos patrimoniales y los posibles conflictos de interés.

Al respecto, Gertz dijo a Univision Investiga que prefiere mantener bajo reserva los detalles de su patrimonio para evitar “posibles extorsiones’’. A la pregunta de por qué otros funcionarios que podrían correr los mismos riesgos autorizan que se divulguen sus bienes, Gertz dijo que “posiblemente es porque no tienen una fortuna significativa’’, pero agregó que prefiere no generalizar y respetar la decisión que cada uno tome.

El apartamento de Nueva York en el quinto piso del edificio situado en 1 East, 66th Street, cercano al zoológico del Central Park, está a nombre de Alejandro Gertz Manero y aparentemente fue adquirido de contado. Los registros de la ciudad de Nueva York no muestran ningún compromiso hipotecario del comprador. Gertz no respondió en qué forma hizo el pago.

Construido entre 1947 y 1950 por el famoso arquitecto Rosario Candela, el edificio de 16 pisos cuenta con servicio de conserjes, criadas, operador de ascensor, restaurante privado y salón de cuidados para perros. Algunos apartamentos similares al de Gertz están a la venta por un promedio de 3.5 millones de dólares.

Al momento de la firma de las escrituras del inmueble, el 15 de noviembre de 2012, Gertz había terminado su periodo como diputado federal de la Cámara de Diputados de México, según el listado de cargos públicos presentado ante la Fiscalía.

Gertz fue el coordinador de campaña contra el narcotráfico en 1976, jefe de la policía de México de 1988 al 2000 y el primer secretario de seguridad nacional de 2000 a 2004.

Su nombre figuró en la filtración periodística de firmas offshore conocida como Paraíso Papers. Fue identificado como vicepresidente de Jano Ltd., una compañía de inversiones personales incorporada en Islas Cayman para fines tributarios. El beneficiario final de la sociedad era su hermano Federico quien falleció en 2015. De acuerdo con los documentos de la filtración, la firma legal que registró la empresa señaló en un memo interno que “no hay documentos en relación con la fuente de los fondos’’ y que el estudio de “due diligence’’ no fue adecuado. Gertz respondió entonces que no sabía de la existencia de la empresa pero que pudo haber sido creada por su hermano que administraba su fortuna.

El patrimonio de Gertz, de 81 años, ha sido centro atención desde que El Universal, en una nota de primera página, reveló el pasado seis de diciembre que el funcionario compró 122 automóviles entre 2014 y 2015 entre ellos varios Mercedes Benz y un Rolls-Royce. El columnista del mismo diario Mario Maldonado agregó al patrimonio desconocido del funcionario una casa en París. En octubre la revista Proceso había revelado que Gertz es además dueño de una casa en el exclusivo barrio Las Lomas de la capital mexicana.

“Acoso mediático’’

En la entrevista con Univision, Gertz dijo que las publicaciones son parte de una campaña de “acoso mediático’’ que tiene su origen en la salida de dos funcionarios del gobierno. El fiscal no mencionó sus nombres pero es de público conocimiento que en los últimos meses López Obrador aceptó la renuncia de su asesor legal, Julio Scherer Ibarra y de Santiago Nieto, director de la UIF con quien Gertz mantuvo una relación conflictiva.

Según analistas que conocieron la enconada rivalidad de ambos funcionarios, Nieto se quejaba de que Gertz no judicializaba sus investigaciones de lavado de dinero y el fiscal alegaba que no lo hacía porque no estaban sustentadas correctamente.

“Lo que mostró [la discordia] es que dos de las tres áreas de altísima sensibilidad para el Gobierno del presidente López Obrador en la lucha contra la corrupción, estaban totalmente incendiadas y peleándose dos de las tres personas que más información de inteligencia, de investigaciones y de calidad tienen dentro del gobierno’’, comentó a Univision el periodista Raymundo Riva Palacio.

Familia y dinero

Parte de los nuevos datos sobre la fortuna de Gertz se conocieron luego de que trascendiera en los medios una denuncia del periodista mexicoamericano Alonso Castillo Cuevas. Castillo sostuvo que el pasado 22 de septiembre pidió a la UIF que se investigara posibles delitos financieros en el movimiento de 7.8 millones de dólares en paraísos fiscales “vinculados estos con el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero’’, se lee en el documento conocido por Univision. Para la fecha de la denuncia la entidad estaba bajo la dirección de Nieto.

Castillo anexó como prueba de su queja un documento que identificó como un “estado de cuentas’’ de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, en el banco suizo Bank Julius Bäer, especializado en manejo de fortunas. Afirma la queja que en esos extractos “se describen depósitos millonarios’’ que se realizaron a través de una consultora de inversiones con sede en Panamá.

Sin embargo el documento no menciona a Federico y no existe una prueba que vincule al fiscal Gertz con ese estado de cuentas.

Castillo reconoció a Univision Investiga que no tiene ninguna evidencia en ese sentido y que por tal razón pidió a la UIF que investigara el origen del dinero y la identidad del beneficiario.

El papel con el estado de cuentas, según Castillo, fue encontrado por su abuela de 95 años Laura Morán Servín quien fue compañera del hermano del fiscal durante 52 años.

Fechado en septiembre de 2004, el documento reporta una “valoración de cartera’’ en la que se detalla la distribución de activos, rentabilidad y análisis de liquidez de inversiones de una consultora panameña. El total de inversiones y cuentas bancarias suman 7.9 millones de dólares.

Castillo tiene un interés personal en la denuncia. La fiscalía de Gertz ordenó el arresto de su madre Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, por el supuesto homicidio culposo del hermano del fiscal en 2015. También acusó a su abuela.

De acuerdo con el expediente de la fiscalía Cuevas Morán contribuyó al fallecimiento de Federico Gertz, de 82 años, por “omisión de auxilio’’ al no tomar medidas para que fuese atendido en un centro hospitalario.

Castillo sostiene que la decisión de Gertz de involucrar a su madre y a su abuela fue arbitraria y producto de la negativa de parte de la familia de llegar a un acuerdo con el fiscal en una discusión patrimonial.

“El Fiscal General de la República debe de asumir o suponer que mi abuela, así como encontró el estado de cuenta de ocho millones de dólares en Julius Bäer, pudiera encontrar más información que detalle este patrimonio’’, señaló Castillo. “Yo no discuto que el fiscal tenga un patrimonio, sin embargo, no un patrimonio de este calibre’’, agregó.

El fiscal ha rechazado los señalamientos de su familia política.

“Ellos están haciendo un litigio mediático para justificar un problema de carácter procesal, por la responsabilidad penal de su mamá’’, dijo Gertz, citado por diario El País de España. “Están tratando de establecer, a través de un conducto mediático, que existe una serie de negociaciones en las que yo estoy asentando una serie de bienes que ellos vieron, lo cual es una absoluta y total mentira”.

Familia política de Alejandro Gertz

Tras la publicación de El Universal de las propiedades de Gertz y el reporte de Castillo, la UIF, bajo su nuevo titular Pablo Gómez Álvarez, publicó un comunicado en el que aseguró que es falso que exista un reporte de investigación.

Castillo negó esa versión y explicó que para que no queden dudas de su intención de que se investigue al fiscal, presentó nuevamente una queja similar a la UIF, de la cual entregó copia a Univision.

Nieto también cuestionado

Los cuestionamientos patrimoniales también afectaron a Santiago Nieto, quien hasta hace poco era uno de los funcionarios de vigilancia y control que más titulares producía en el país con motivo de habituales anuncios públicos de la apertura de investigaciones por presuntas operaciones de lavado de dinero tanto de empresarios como de funcionarios públicos.

Nieto presentó su renuncia al cargo el pasado ocho de noviembre luego de que estalló un escándalo relacionado con su suntuosa boda en Guatemala con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. La celebración, que el funcionario trató infructuosamente de mantener bajo secreto, terminó siendo noticia de primera página luego de que las autoridades guatemaltecas confiscaron 35 mil dólares en efectivo en un avión privado en el que viajaban varios invitados.

“Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia’’, escribió Nieto en su cuenta de Twitter.

Al aceptar la renuncia de su cercano colaborador, López Obrador no se refirió al incidente del dinero en Guatemala, sino que planteó que la boda contrariaba su política de austeridad.

“Hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de (Benito) Juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía”, dijo el presidente.

A los pocos días el diario Reforma, basándose en una denuncia anónima que fue presentada ante la fiscalía, describió en detalle una serie de adquisiciones de propiedades de Nieto entre 2019 y 2020 que incluían tres inmuebles y un automóvil de lujo. El diario citó una casa de 1.1 millones de dólares en la Alcaldía Álvaro Obregón y otra en Querétaro, de 76 mil dólares además de un apartamento en Santa Fe de casi 400 mil dólares. Nieto ha dicho que va a entregar explicaciones detalladas de estas transacciones a la Secretaría de la Función Pública.

“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio’’, escribió Nieto en su cuenta de Twitter al explicar que “la información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años’’.

Nieto se negó a hablar con Univision.

Scherer en Pandora

La salida de Nieto estuvo precedida de la renuncia en septiembre de Julio Scherer, consejero legal del presidente y uno de sus más cercanos colaboradores. Tras su salida, el exfuncionario fue mencionado por los Pandora Papers en un esquema de firmas offshore y negocios con una empresa alimenticia favorecida por el gobierno mexicano en varios contratos de suministro de alimentos de prisiones, hospitales y la petrolera Pemex. Scherer respondió entonces que sus tratos con la firma y otras transacciones ocurrieron antes de que fuera nombrado asesor presidencial.

Con información de Univision

