Vacunan en Puebla a los primeros dos niños contra COVID-19

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 9 agosto 2021. “Me siento bien, no hay dolor”, dijo uno de los dos menores cuyos padres ganaron un amparo para que sus hijos reciban la vacuna contra la COVID-19 en Puebla.

La mañana de este jueves, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez, informó que suman 24 amparos de padres de familia para que niños sean vacunados contra la COVID-19 en Puebla.

La orden del gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, fue acatar la resolución del juez, por lo que dos menores fueron vacunados contra el virus en el municipio de Tehuacán.

La vacunación de dos de los tres niños que tramitaron el amparo se registró en el Hospital General de Tehuacán, aunque el personal médico no tenía conocimiento de los trámites que debían realizar, de acuerdo con medios regionales.

La primera en recibir la vacuna fue Daniela, una niña de 13 años de edad; también fue vacunado otro menor que sin mayor problema recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19.

“Me siento bien, no hay dolor… no tengo reacciones secundarias. Me siento muy bien”, dijo el niño contento.

“Llegamos a las 11, y ahorita ya estamos saliendo. El procedimiento fue rápido pero más que nada lo que pasó es que el hospital tenía desconocimiento de los trámites, de lo que se tenía que hacer”, dijo Guihomar Rojas Castillo, la madre del menor, a medios de comunicación.

Afirmó que con la vacuna que le aplicaron al niño se siente más tranquila para enviar a su hijo a la escuela a clases presenciales, y esperó que también sean vacunados otros niños que están en espera de que decidan las autoridades sanitarias.

Los dos niños son oriundos de la capital poblana y fueron llamados al Hospital General de Tehuacán para que les fuera aplicada la vacunas.

FOTO: HUMBERTO AGUIRRE/ EL CIUDADANO

