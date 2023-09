Vamos a informes de gobierno, no a destapes: Céspedes

Presidentes municipales de Puebla no deben aprovechar su informe de gobierno para «destaparse» como aspirantes a alguna candidatura al próximo proceso electoral, señaló el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El titular del Poder Ejecutivo hizo un llamado a ediles para que su informe de labores sirva únicamente para rendir cuentas ante la ciudadanía sobre el trabajo que han llevado a cabo, por lo que pidió su apoyo para que este solamente tenga esa finalidad.

Céspedes expresó que si los ediles no son prudentes en el cargo que ostentan y usan este evento para promocionarse como aspirantes a las elecciones del 2024, entonces él se verá obligado a responderles de forma diferente.

Expuso que acudirá a los informes de actividades que le sean posibles como apoyo moral para alcaldes, pues afirmó que su administración respalda a los gobiernos municipales que hacen bien su trabajo.

«No nos obliguen a contestar de otra forma ahí, vamos a informes de gobierno, no a destapes de gobierno, si no nada más utilizamos las cosas y no debe ser así. Iremos a informes. El gobierno del estado estará presente como respaldo moral al trabajo de alcaldes, el gobierno respalda a quienes hace su trabajo bien, pero insisto, ayúdenos a que sea un informe, no un destape»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla