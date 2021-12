Van más de 354 mil inconsistencias en firmas para revocación de mandato

Martha Martínez / Agencia Reforma

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las inconsistencias en las firmas entregadas para solicitar la consulta de revocación de mandato aumentaron a más de 354 mil.

La actualización de las irregularidades, que fue dada a conocer por el Instituto, indica que las detectadas en los apoyos recabados, a través de la aplicación electrónica, se mantuvieron prácticamente sin cambios, mientras que el aumento de inconsistencias más importante se registró en los apoyos entregados en formato físico.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer este viernes, de un millón 382 mil 31 firmas en formato electrónico, un millón 117 mil 796 coincidieron la Lista Nominal, mientras que 264 mil 235 presentaron inconsistencias.

Esta cifra es dos por ciento superior a la dada a conocer el 28 de diciembre pasado, cuando las irregularidades sumaron 258 mil 524.

Entre las que más se repiten se encuentran los apoyos con foto no válida, la duplicidad de las firmas y la presentación de fotocopias de la credencial para votar con fotografía.

Asimismo, las firmas no válidas, la presentación de credenciales para votar con fotografía no válidas y otras en la que los datos no fueron encontrados.

El aumento de inconsistencias más importante se localiza en los apoyos recabados a través de formatos impresos.

En este rubro, el INE indica que, de los 460 mil 820 registros capturados, en 89 mil 980 se presentaron inconsistencias.

Esta cifra representa un aumento de cerca del 89 por ciento con respecto a las irregularidades detectadas hasta el 28 de diciembre pasado, que sumaban 47 mil 629.

Los registros capturados forman parte de las 2 millones 456 mil 510 firmas que pasaron a la segunda revisión, luego de cumplir con la verificación de los requisitos físicos de los formatos.

En este caso, las inconsistencias que más se repitieron fueron datos no encontrados, duplicidad de firmas y la presentación de copias fotostáticas de la credencial para votar con fotografía. Otras son apoyos sin firma ni huella y con datos insuficientes.

El Instituto informó que, al corte de este viernes, se han encontrado coincidencias con la Lista Nominal en un millón 488 mil 636 firmas, lo que representa el 53.97 por ciento del porcentaje establecido por la Constitución para poder solicitar la consulta para la revocación de mandato.

Indicó también que, hasta ahora, se han recibido un total de 11 millones 97 mil 960 firmas, de las cuales sólo 12.4 por ciento fueron recabadas de forma electrónica.

Foto: Agencia Reforma

