Verificará Medio Ambiente afectaciones por incendios forestales en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitará informes a la Secretaría de Medio Ambiente para corroborar si hay personas damnificadas por los incendios forestales que se han registrado en las últimas semanas, como lo denunciaron algunos usuarios de redes sociales; también pidió verificar el estado de las presas en el estado.

Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró en la conferencia matutina del lunes que sólo había tres incendios activos en la entidad; sin embargo, no había población o viviendas en riesgo.

El mandatario solicitó a la titular de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, y a su equipo técnico, que vayan a Tetela de Ocampo para conocer si había viviendas cercanas dañadas, si se realizaron evacuaciones y quién emprendió una campaña de recolección de víveres para los supuestos afectados.

“Que me informe si eso afectó viviendas, si hay damnificados, si ya el gobierno está presente, si es que hay damnificados. La verdad es que no he recibido información en el sentido de la necesidad de la presencia del gobierno para la asistencia de personas”