Violeta Lagunes «chapulinea» de Morena a PAN por alcaldía poblana

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Violeta del Pilar Lagunes Viveros, anunció su aspiración de ser la candidata a la alcaldía de Puebla, en su segundo intento para llegar a la presidencia municipal, luego de ser precandidata de Morena en 2021.

Este 29 de noviembre ofreció una conferencia de prensa y pidió apertura a Acción Nacional y apeló a que se privilegie la paridad de género en la postulación a la capital, ante la próxima candidatura de Eduardo Rivera Pérez por la gubernatura.

Acompañada por los exdirigentes del albiazul, José María Iguiniz Cárdenas y Javier Torres Sánchez, aseveró que tiene el respaldo de los panistas, pese a que en el pasado se fue del PAN para irse a Morena.

Violeta Lagunes “renunció” al PAN por las diferencias que tuvo con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle por “falta de acuerdos y un supuesto veto de su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo”.

Después desempeñó una labor “altruista” en diversos grupos nacionales, y en Puebla fue vocera de la fundación “Todos para Todos” la cual estuvo denunciando la ola de feminicidios en la entidad.

Fue diputada federal por el IX distrito federal en la LX Legislatura (2006 a 2009) y se hizo viral cuando en la toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la República en 2006 defendió el control panista de la tribuna a “botellazos”.

Violeta Lagunes declaró a la Jornada de Oriente que dejó de refrendar su militancia desde el 29 de mayo de 2017.

En 2018, Lagunes Viveros fue precandidata a la alcaldía de Puebla, respaldada por el entonces candidato a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta, pese a que encabezó un proyecto electoral en su contra.

La candidatura recayó en la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco y por las normas de Morena se le ofreció una regiduría en la sexta posición. Violeta declinó y cedió la posición a la expriista Libertad Aguirre Junco.

“Que se traguen su regiduría, se las regalo, no las necesito. Yo no vine a ver qué puesto nos van a dar, vine a trabajar con gente que tenía palabra y no con gente que actúa peor que delincuentes, yo no quiero estar cerca de ellos”

Violeta del Pilar Lagunes Viveros