PRI recrimina cerrazón del PAN tras salida de Chedraui

Priistas de Puebla culparon al Partido Acción Nacional (PAN) por la salida de José Chedraui Budib a Morena, al señalar que hubo cerrazón en el Frente Amplio para que el exdiputado fuera candidato a la alcaldía capitalina.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, Jorge Estefan Chidiac, dijo en entrevista que el Frente no abrió un proceso para elegir a sus candidatos, por lo que hubo apertura al tricolor.

Lo anterior, luego de que la dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera Hernández, sentenció que la capital corresponde al albiazul y el mejor perfil sería el diputado panista Mario Riestra Piña.

Estefan Chidiac criticó la actitud «pata dura» de los panistas, pues para la capital buscan una designación directa cuando en otros municipios, incluidos los gobernados por el PRI, quieren un proceso abierto.

Por su parte, la senadora priista Nancy de la Sierra Arámburo consideró que la coalición opositora en Puebla «no vio» el potencial de Chedraui Budib como candidato a la alcaldía.

«Lamento mucho que una fuerza ajena al Frente haya visto en Pepe Chedraui, lo que la dirigencia no vio», declaró en entrevista desde la sede del Poder Legislativo poblano.

La senadora del PRI, antes integrante del Grupo Plural y Morena, llamó a qué el empresario reconsidere su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al señalar que «no es lo que promete».

«Yo le diría que haga un análisis más profundo, Morena no es lo que prometió López Obrador que sería, Morena se convirtió en los levanta dedos en las designaciones a mano alzada, poca participación de la sociedad no es esa esperanza y por eso en el 21 me retire del bloque mayoritario»

Nancy de la Sierra Arámburo

Senadora del PRI