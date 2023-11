Una vergüenza que Morena reciba a Chedraui, reclama Carvajal

El diputado federal de Morena y aspirante a la alcaldía de Puebla, Alejandro Carvajal Hidalgo, manifestó su descontento por la reunión que tuvo la dirigencia local de su partido con el priista José Chedraui Budib, al calificarlo como «una vergüenza«.

En entrevista con El Ciudadano México, recriminó que Olga Lucia Romero Garci-Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal morenista, haya recibido al otrora líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no a otros militantes que piden ser escuchados.

Para el morenista, Chedraui Budib «no tienen nada que ver» con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y carece de méritos para representar al partido en una candidatura.

«Es una vergüenza que la presidenta lo reciba mientras no recibe a militantes de comunidades que van a buscarla, y recibe con brazos abiertos a quien no tiene nada que ver con nuestro partido, pero bueno la historia es la mejor y todo se pone en su lugar siempre»

Cuestionó la calidad moral del priista, al señalar que fue uno de los operadores del tricolor en la capital e incluso financió la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

«Nosotros no estamos cerrados a perfiles externos, sino a la calidad moral de los perfiles, nosotros consideramos que es una vergüenza que la persona que financió a Peña Nieto en Puebla y que ha operado por el PRi, viendo la oportunidad nada más en Morena sólo un mes antes se trate de inscribir. No ha hecho militancia y no tiene méritos»