Will Smith ofrece disculpas a Chris Rock por bofetada: «Me siento como una mierda»

A cuatro meses del bofetón de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar, este viernes 29 de julio el protagonista de «Soy Leyenda» publicó un video para ofrecer disculpas. En su mensaje, Smith dijo sentirse «como una mierda» por su comportamiento inaceptable.

Will Smith aparece en la pantalla y explica por qué no se disculpó con Chris Rock durante su discurso en la ceremonia del Oscar, donde recibió el premio a mejor actor. En un mensaje previo a comenzar con sus disculpas, da a conocer que «pensó y trabajó» mucho durante los últimos meses para responder las preguntas que surgieron en torno a este episodio.

«Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar», dice Will Smith.