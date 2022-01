“Actúan como una mafia”: Mensaje y denuncia desde comunidad Colla ante el saqueo del litio por implicancias para el territorio ancestral

Ver también :

Fotografía: Ercilia Araya, en serie «indígenas notables».

El gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Minería, abrió una convocatoria el 13 de octubre de 2021, que “busca adjudicar contratos especiales de operación para explorar y producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una”. Este 12 de enero adjudicó a dos empresas transnacionales, como parte de la explotación que se pretende.

Frente a esta licitación, representaciones de diversas organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios, ingresaron este 12 de enero un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó, “En favor de todas aquellas personas y Comunidades Indígenas que habitan los territorios en cuestión, donde exista litio que pueda ser explotado en virtud de la denominada licitación del litio y que vean amenazado su derecho a igualdad ante la ley, según lo establecido tanto en la ley interna vigente, como en instrumentos internacionales”. Entre las directamente afectadas, está la Comunidad Indígena Colla Pai Ote.

Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la comunidad Colla, recurrente titular del recurso de protección, indicó a El Ciudadano, que: “La licitación del litio es vender el territorio y vender el agua, ya que la extracción del litio, implica extraer agua en un contexto de cambio climático, de crisis del agua porque no ha llovido. Estamos en sequía, no hay pasto, no hay nada. Entonces se están viviendo momentos críticos y la minería se llevan toda el agua, por lo tanto, la licitación del litio, con la imposición de la minería en el territorio, es atentar a lo sagrado de la cosmovisión, en lo espiritual, en equilibrio con la pachamama y al ecosistema. El daño ambiental es muy grave. En la salmuera está toda el agua, dicen que están inventando un sistema que no van a llevar agua, pero igual van a sacar las salmueras y llevan el agua y los daños son grandes, como a los ecosistemas. Por algo están las cosas ahí”.

También señaló: “A ellos no les importa la sequía en nuestros territorios, atropellan toda la cultura nuestra, los animales se mueren de hambre y hay toda una situación difícil que se agrava con esto del litio donde se perdería todo lo que está en el hábitat, incluido los animales”.

La dirigente Colla agregó a estas denuncias: “A nosotros nos preocupa mucho esto. Más encima no nos han consultado, nada, entonces igual es una falta de respeto. Ahora Piñera cerró la licitación este 12 de enero a favor de dos transnacionales, igual a nosotros nos complica, porque a nosotros nadie nos ha consultado, la licitación se hace a las espaldas, a la pinta de ellos, como una mafia, de Piñera para abajo todo pasa a ser una mafia”, agregando que otro actor amenazante en el territorio, a parte de las diversas empresas privadas, es Codelco.