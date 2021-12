Andacollo: Los impactos de la mega minería a la población que no cesan

Desde que se instaló la mega minería transnacional en los territorios de esta localidad del norte Chico de Chile, los impactos ambientales han sido constantes y uno de ellos, son las continuas tronaduras y poluciones generadas que muchas veces afecta directamente a la población, con eventos de gran magnitud por estallidos de roca, aumentando peligros sísmicos y estados de estrés producido por la incertidumbre causado por la calidad ambiental y sensación de indefensión.

En diversas ocasiones, vecinos y vecinas de Andacollo han denunciado situaciones graves a causa de las tronaduras y polución, sin embargo, estas no han tenido mayores implicancias, en medio de falta de fiscalización y prevenciones desde instituciones púbicas competentes, manteniéndose la impunidad en las malas prácticas de la transnacional TECK, de capitales canadienses.

Yimmy Zulueta, de la comunidad El Toro de la comuna de Andacollo, manifestó este 29 de noviembre: “Minera Teck realiza tronadura en horas de esta mañana, la cual afecto a comunidad de El Toro, familias realizan las denuncias y llaman a números de teléfono que éste entrega para hacer denuncias, no responden, esto no saldrá en noticieros ni en portadas de diarios, ni siquiera en la prensa local”.

Agrega: “Les hago un llamado a la comuna en general a denunciar. Se puede ir al área de medio ambiente del municipio, una señorita le atenderá, ella les podrá brindar todo el apoyo que se requiere en temas de formalidad de denuncias, recuerden que son tres las variantes que se tiene que considerar: olores, vibración y material particulado, que en cuyo caso no sabemos que contiene, ya que se trabaja en áreas donde existe mercurio. También en la página de la superintendencia de medios ambiente con su Rut y clave única”.

Zulueta también denuncia: “Sabemos que minera Teck se auto denunció con el fin de bajar el perfil, argumentando que la tronadura se efectuó de forma exitosa, pero al elevarse la pluma (polvo en suspensión) este cambió de dirección debido a la variación del viento, afectando la localidad de El Toro. Esto no es nada nuevo, sabemos que están en proceso de certificación ambiental y al conseguir esa certificación es una tapa boca para la autoridad. Estas situaciones quedan en el olvido, ya que todo hoy en día es por papel más que la palabra, pero llevan años y vemos que no tienen ningún avance eficiente en este tipo de hechos”.

Finalmente, Zulueta hace un llamado: “Agradecemos a las vecinas y vecinos que hicieron efectivas su denuncias e invitamos a la comuna a sumarse, para que estas tengan más peso y obligue a tomar medidas más drásticas en plazo más corto de tiempo, ya que esta situación se viene repitiendo hace años, para que se tomen medidas reales al problema y no en estrategias de minimización, que en área de comunidades Teck las maneja a su antojo, para eso estudiaron, ser eficiente y camuflar, con sus rostros de hipocresía, aun así, instó a denunciar, sólo así podemos llegar a evitar enfermedades respiratorias y de colapso de materiales en de las casas por tronadura”.

Las denuncias de vecinos y vecinas vienen desde hace años, de forma continuas: Fuertes olores, sismicidad a causa de las tronaduras y en diversas ocasiones, mantos de polución que llegan a las viviendas.

Historial de contaminación de la mega minería en Andacollo

En la comuna de Andacollo, norte chico de la IV Región de Coquimbo, han existido en los últimos años una serie de violaciones, vulneraciones y amenazas a derechos humanos, lo que ha sido causado mayoritariamente por el funcionamiento y explotación extractivista de la gran industria minera transnacional la que ha afectado y sigue afectando a la salud física y mental de la población en una zona que el Estado chileno ha declarado como “Saturada” a causa de la grave contaminación por polución que incluye diversos componentes de metales pesados, cuyos planes de descontaminación han sido insuficientes para asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger la integridad de los habitantes de manera efectiva, esto es el cumplimiento estatal en velar y proteger el derecho de las personas a desarrollarse en un medio adecuado, saludable y propicio para la vida humana.

Informes científicos y monitoreos ambientales han dado cuenta de varios hitos graves de contaminación, superando largamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde la salud pública de la población se ha visto mermada, incluyendo la mortalidad infantil, siendo uno de los territorios más afectados en el País a causa de la mega minería.

En el presente, existe poca transparencia en la información epidemiológica con respecto a las diferentes tipos de enfermedades en salud mental y física relacionados directa e indirectamente con la actividad minera en el territorio de Andacollo, considerando además la distribución de enfermos oriundos de esta comuna en los diferentes centros de salud en distintos puntos del País, en especial sobre aquellos casos relacionados a la exposición de metales pesados, .

A continuación, se comparte una recopilación de antecedentes según informes y análisis de la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales (Codeciam), el departamento de Biotecnología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, antecedentes de organismos públicos y denuncias de vecinos de la comuna que dan cuenta de una serie de hechos de enorme preocupación y de los riesgos que implica continuar con la explotación extractivista allí.

La comuna de Andacollo : Se ubica en la Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población de acuerdo a censo consultado en diciembre del 2017 de unos 11 000 habitantes y una superficie de 310 km2. Las actividades económicas principales de la población se relacionan con la pequeña y mediana minería, la pequeña ganadería, pequeña agricultura, artesanía y comercio. Actualmente y desde hace algún tiempo en la comuna están operando faenas mineras industriales transnacionales a gran escala: Compañía Minera Teck C.D.A. y Compañía Minera Dayton (con actividades suspendidas), ambas con Resolución de Calificación Ambiental, existiendo en las inmediaciones diversos tipos de relaves.

Zona Saturada y Plan de Descontaminación : Por DS Nº 8, de 3 de febrero de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se declaró zona saturada por Material Particulado Respirable MP10, como concentración anual y de 24 horas, la localidad de Andacollo y sectores aledaños. De conformidad al Decreto 59 con fecha 26 de diciembre del año 2014 se estableció un Plan de descontaminación atomosférica y sectores aledaños. La zona que fue establecida como saturada comprende un área que incluye la zona geográfica definida por un polígono de 60 km2, que contiene los siguientes sectores: zona urbana de Andacollo, faenas mineras de la Compañía Minera Dayton y de la Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo, en adelante Teck C.D.A., sector Los Negritos por el este y sector Altamira por el norte.

Plan de Descontaminación y OMS : Es importante recalcar que el plan de descontaminación, atendiendo las observaciones efectuadas por el Doctor en Ciencias Biológicas, Luis Pouchucq, se hace bajo un marco normativo local insuficiente y permisivo, que no atiende el estándar internacional de derechos para medidas de reparación y que no cumple con las exigencias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), superándose en numerosas ocasiones las medidas legales permitidas, excediéndose la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable (MP10), provocados mayoritariamente por la abundancia y magnitud de faenas mineras de cobre y oro ubicadas muy cerca de los poblados, de manera colindante, cuyas partículas en suspensión ingresan a las vías respiratorias, causando problemas de salud a la población y que se dan cuenta en informes oficiales del estado chileno que se señalan más adelante.

Andacollo entre las comunas más contaminadas : Las condiciones de contaminación en Andacollo son recogidas por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que revisa los datos ambientales de 4.357 ciudades de 108 países (1), en un período que va del 2010 al 2016 y ubicó a Andacollo entre las 20 ciudades con mayores problemas de Latinoamérica en materia de contaminación, recomendándose por parte de la OMS reducir la concentración de PM2,5 a 10 mg/m3 al año y Andacollo ha tenido un promedio anual de 31 mg/m³.

Superación reiterada de Norma Calidad Primaria para MP10 : Cabe mencionar al respecto que han existido diversos hitos de manera previa y durante la declaración de zona saturada y plan de descontaminación que han superado la permisiva normativa chilena en cuanto la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable (MP10).

Un informe de principios del 2019 desde el departamento de Biotecnología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, suscrito por Luis Pouchucq M., Dr. en Ciencias Biológicas Académico, da cuenta de los siguientes antecedentes (2):

Como valores de referencia de material particulado se utilizaron la normativa chilena DTO 59 – 1998 Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el límite de material particulado respirable PM10.0 en dos normas: Diaria de 150 mg/m3 y anual de 50 mg/m3. Y las Guía de calidad del aire (CGA) recomendada por la Organización Mundial de la Salud que establece un límite diario de 50 mg/m3 y un límite anual de 20 mg/m3 (Guías de calidad del aire OMS – WHO – 2015).

Sin embargo, la misma OMS reconoce que niveles de 150 mg/m3, que el indicado en la normativa chilena como límite superior, «incrementa en alrededor un 5% de la mortalidad a corto plazo» y reconoce que un límite de 50 mg/m3 como un nivel máximo es seguro para salvaguardar la salud de la población. “Dado lo anterior, durante este informe nos referiremos principalmente a la normativa recomendada por la OMS como valor de referencia”, indica el profesional.

“Ambas estaciones de monitoreo (Andacollo y Hospital) toman registro del material particulado cada hora de manera automática, de este modo se genera el registro al cual hemos tenido acceso en la plataforma SINCA del Ministerio del Medio Ambiente. Esto nos permite observar los eventos de contaminación que ocurren a escala menor que 24 horas. Estos eventos aparecen como «peaks» de contaminación relacionados con eventos particulares que pueden mantener material en suspensión durante un par de horas. Estos eventos muchas veces no son reflejados en los promedios diarios, sin embrago, la población es capaz de percibirlos condicionando fuertemente su percepción de la cantidad de contaminación presente. Del mismo modo, los «peaks» de contaminación pueden tener importantes efectos en la salud. Dado esto, en la figura 3 se muestra la evolución de los datos horarios de las dos estaciones de monitoreo, Andacollo y Hospital. Es posible observar que la cantidad de por material particulado registrada en los datos horarios duplican las cantidades que aparecen en los promedios diarios. Los eventos de mayor intensidad aparecen entre los meses de mayo y junio de todos los años estudiados”.

“Por otro lado es posible observar nuevamente la poca consistencia entre los datos de ambas estaciones de monitoreo, siendo la estación Hospital que siempre muestra valores más elevados que la estación Andacollo”.

“Se observa que las recomendaciones de la OMS son sobrepasadas constantemente. entre 2015 y 2018 fueron registrados 8241 eventos sobre los 50 mg/m3. En tanto que la normativa chilena también es sobrepasada numerosas veces, acumulándose 550 eventos sobre los 150 mg/m3 en el mismo periodo de tiempo”.

“Solo es posible observar una evolución positiva de los registros en la estación Andacollo, donde la intensidad de los eventos de contaminación y el número de estos que sobrepasa la norma disminuye paulatinamente desde 2015 a 2018. Esto no es tan evidente en los datos registrados en la estación Hospital, lo cual vuelve a poner en relevancia la inconsistencia entre los datos registrados por estaciones de monitoreo tan cercanas en el espacio (tan solo unos metros de diferencia)”.

“Dado lo anterior, se realizó un análisis temporal de la distribución de los valores de PM 10.0 durante las horas del día, con la intensión de encontrar correlaciones que expliquen la mala percepción de la aplicación del PDA. En la figura 4 se muestra un análisis de la distribución diaria de la contaminación. Aquí salta a la vista que el comportamiento de la contaminación genera dos peacks a dos periodos distintos del día. Uno temprano por la mañana, que comienza a las 5:00 y termina cerca de las 10:00 y uno durante el atardecer desde las 17:00 a las 23:00 horas. Estos peaks de contaminación diaria, aceces superan los límites recomendados por la OMS y la normativa chilena, según se muestra en la figura 5. Esta distribución temporal de la contaminación probablemente tenga una fuerte influencia sobre la percepción de no mejora asociada al PDA, ya que ocurren en horas muy sensibles del día”.

“Existe una evidente desprolijidad en el almacenamiento de los registros provenientes de la estación Andacollo en las plataformas SINCA. Esta desprolijidad no solo tiene que ver con el formato de acceso a los datos y el número de decimales, si no también con situaciones que pueden indicar intencionalidad al momento de incluir o no incluir un registro. Esto ultimo también podría estar relacionado con la evidente incongruencia entre los valores registrados por las dos estaciones de monitoreo, que se encuentran muy cercanas entre sí, siendo la estación Andacollo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente la que presenta mayor desprolijidad en su registro y menores valores de PM10.0 respecto de la estación Hospital.

Se sugiere realizar una auditoría completa al mecanismo de registro de los datos de la estación Andacollo en la plataforma SINCA del Ministerio del Medio Ambiente ya que es posible que el mecanismo establecido en la «Minuta criterios de validación de material particulado red de monitoreo de calidad del aire Región Metropolitana» no se esté cumpliendo a cabalidad”.

Tronaduras y vulneración de derechos : Otra situación de constante vulneración a los derechos de la población son los impactos que generan los incidentes relacionados con la sismicidad inducida por la minería, también bajo un marco normativo permisivo e irregular, la que no sólo tienen una arista económica por pérdida en los deterioros de los inmuebles de los pobladores, considerando que estas actividades se generan en las proximidades de la zona urbana, sino también por graves poluciones generadas y constantes fenómenos de eventos de gran magnitud y estallidos de roca, aumentando peligros sísmicos y estados de estrés producido por la incertidumbre causado por la calidad ambiental y sensación de indefensión.

Son numerosos los casos en ese sentido en estos últimos años. Los últimos denunciados son los siguientes:

– El martes 21 de agosto de 2018, al mediodía, la compañía minera Teck efectuó una tronadura que estaba planificada para la fecha. La preocupación y molestia de la comunidad no se hizo esperar, ya que circularon registros de varias fotografías y videos donde se muestra una gran pluma u hongo de polvo suspendido en el aire como consecuencia de las tronaduras, cuya dirección del viento trasladó a la zona urbana una cortina de tierra. (3)

– El día 19 de marzo de 2018 nuevamente la empresa TECK fue generadora de una situación similar a la denunciada anteriormente. Los hechos sucedieron en plena hora de almuerzo. (4)

– En noviembre del año 2017 la Municipalidad de Andacollo presentó un recurso de protección ambiental en la Corte de Apelaciones de La Serena, de tal forma de evitar el avance de las faenas de la empresa hasta otros sectores de la ciudad, acción que no prosperó.

– En enero del año 2008 se relataba la siguiente situación a través de medios de prensa que refleja lo que los habitantes de Andacollo han tenido que vivir estos años (5): “El reloj marca las 14 horas y en el sector más alto de Andacollo se escucha un estruendo. Desde la parte de arriba de la ciudad se puede ver que a la explosión le sigue una nube de polvo que parece invadir el azulino y soleado cielo que acompaña los últimos días del año. El aire se vuelve café durante varios minutos, pero los habitantes del pueblo están acostumbrados a esa escenografía desde que llegaron la Compañía Minera Dayton y la Compañía Minera Carmen de Andacollo (CDA)- (hoy Teck). “Cada tronadura de las mineras levanta una nube de polvo que genera una patología aguda tipo bronquitis”, acusa Daniel Moraga, facultativo de la Universidad Católica del Norte que postula un estudio sobre cómo los procesos de extracción minera a gran y pequeña escala contaminan en forma variable el medio ambiente y pueden poner en riesgo la salud de la población. “El perfil de mortalidad por causa respiratoria en la comuna de Andacollo refleja en parte la historia de la situación de salud respiratoria de la población”, explica.

Salud de la población de Andacollo : Es importante señalar de acuerdo a antecedentes epidemiológicos, existen datos históricos alarmantes con respecto a la calidad de vida y salud de la población y que se arrastran hasta el presente. A modo de ejemplo:

– En Andacollo, la mortalidad infantil pasó de 6,1% en 2002 a 26% y 24,8% en 2004 y 2006 (6). Ya lideraba las estadísticas de tasa de muertes por enfermedades respiratorias en Chile («la tasa de mortalidad anual por enfermedades respiratorias en la región de Coquimbo fue de 48.5 por cada 100,000 habitantes entre 1997 y 2005, mientras que en la comuna de Andacollo esa cifra sube a 95.9 por cada 100,000 habitantes, según datos proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud» (7)). Y la tasa de mortalidad tuvo un ascenso sostenido hasta alcanzar un 8,8% en 2010 sobre un 5,7% como promedio del país (8).

– De acuerdo a lo que publicaba el libro de investigación ANDACOLLO DESDE ADENTRO “Historia, percepción, impacto y riesgos en un conflicto socio-ambiental profundo” (9), las enfermedades ya no sólo afectaban a los trabajadores del mineral, sino también a dueñas de casa, a los niños y ancianos. Enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, artritis y artrosis invalidantes y problemas neurológicos, entre otros; “Así versa el arsenal de diagnósticos médicos que se acumula entre la población local “, señala la publicación, “pero aquí lo único que hay son incertezas, ya que es tremendamente difícil llevar las estadísticas porque el hospital de Andacollo no tiene especialidades médicas y los enfermos son tratados en otros puntos del país. Según los datos del 2014 del INE, en Andacollo las defunciones son el doble que los nacimientos”.

– En medio de la falta de estudios epidemiológicos más acabados con respecto a la salud y calidad de vida en Andacollo, uno de los últimos estudios en salud, desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud Coquimbo, Unidad de Epidemiología y Estadística de Salud denominado: “Determinantes y Diagnóstico de Situación de Salud en Andacollo” del año 2014 (10), presenta el peor o mejor dicho, el más alto índice de indigencia y pobreza: 8,2 % y 8,1 % respectivamente, lo que en suma da un total de 16,3 %, que son el doble a las tendencias regionales. En materia de indigencia es del 4,3 % en la Región de Coquimbo, En materia de desocupados laboralmente, Andacollo aparece con un 4,5 % que es más alto en comparación al promedio nacional que es un 4,1 %, con baja escolaridad en comparación, cifras que la hacen altamente vulnerable en diversas materias, incluyendo en el acceso a a la salud. Similar situación con respecto a la tasa de mortalidad, más alta que la mortalidad bruta de la región y del País.

Relación de mortalidad por causas enfermedades según estudio del 2014

Las 5 primeras causas de muerte en la comuna de Andacollo, ordenadas de manera decreciente en el año 2011, han sido:

1.- Mortalidad por enfermedades respiratorias tasa ajustada * de 262,46 por 100.000 habitantes.

2.- Mortalidad por tumores (neoplasias), tasa ajustada * de 95,99 por 100.000 habitantes.

3.- Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, tasa ajustada * de 87,55 por 100.000 habitantes.

4.- Mortalidad por enfermedades del sistema digestivo, tasa ajustada * de 87,55 de 100.000 habitantes.

5.- Mortalidad por traumatismo y envenenamientos, tasa ajustada * de 46,1 por 100.000 habitantes.

Mortalidad infantil según estudio 2014

La tasa de mortalidad infantil se establece en el año 2011 de 11,1 por 1000 nacidos vivos, mayor a la tasa regional (8,4 % por 1.000 nacidos vivos). Se indica también que la tasa de mortalidad tardía ha sido oscilante a través de los años, alcanzando el año 2010 una tasa de 9,5 por 1000 NV.

Explotación minera privada e intereses estatales : Cabe mencionar que de las utilidades por explotación minera de oro y cobre en el territorio de Andacollo por parte de la transnacional canadiense Teck, el 10 % de éstas son destinadas a la empresa estatal denominada ENAMI cuya cuota de participación quedó establecido en décadas pasadas y que se relacionan con los orígenes fiscales y su traspaso a intereses privados transnacionales. Por lo tanto, con respecto a las prácticas existentes en materia de explotación y contaminación, existe una directa responsabilidad del estado chileno.

Problemas y desafíos

Las acciones de salud pública y descontaminación, están lejos de cumplir con los estándares internacionales, menos con el Artículo 3º de la Declaración de Derechos Humanos Emergentes , señalando que pertenecen a aquel, “el derecho de todo ser humano y de los pueblos en que se integran a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones”.

A pesar de existir varias situaciones críticas y graves en Andacollo, no han existido mecanismos eficientes de coordinación entre organismos públicos competentes en materia ambiental y de salud tendiente a mejorar aspectos de fiscalización en materia de polución, calidad del aire, magnitudes sísmicas por tronaduras, sin que se asegure la garantía de no repetición como principio fundamental, en atención a los últimos eventos ocurridos, principalmente durante el 2018, sin que se hayan establecido medidas efectivas de prevención y reparación, muy especialmente frente a la exposición de la población a metales pesados.

Una de las realidades que vive Chile, es que las actuales normas relacionadas a la calidad de aire con respecto a las normas de calidad primaria no están homologadas de acuerdo al estándar internacional de derechos, en particular con respecto a las recomendaciones de la Organizaciones Mundiales de la Salud (OMS), acto que depende exclusivamente de la voluntad política y administrativa del poder ejecutivo. Cabe recordar que en mayo de 2016, la OMS (11) aprobó una nueva «hoja de ruta» destinada a acelerar las medidas para hacer frente a la contaminación del aire y sus causas. En la hoja de ruta se hace un llamamiento al sector de la salud para que intensifique la vigilancia de la contaminación del aire a nivel local, evalúe las repercusiones sanitarias y ejerza un mayor liderazgo respecto de las políticas nacionales que afectan a la contaminación del aire.

Otro aspecto que devela la precariedad en materia de explotación minera de Andacollo, es la falta de normas relacionadas a las tronaduras por explosivos mineros y en particular regular prácticas con respecto a las distancias de las poblaciones frente a efectos de polución e impactos sísmicos a causa de los explosivos mineros.

En Andacollo no se han establecido políticas de reparación en materia de bienestar social y calidad de vida, de acuerdo a los intereses y necesidades de los propios habitantes, de conformidad al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, normas internacionales vinculantes al estado chileno.

Punto aparte es la devastación, sobre explotación y acaparamiento de las fuentes hídricas, cuya suma de hechos dan cuenta de la inviabilidad e insustentabilidad de este tipo de prácticas en el territorio.

Extracto informe Andacollo Saturado: La contaminación de la mega minería en el norte chico de Chile / CODECIAM / Alfredo Seguel