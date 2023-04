Jaime Mulet por no cobro de impuestos a SQM: “Voy a pedir que sea citado a la Comisión de minería el señor Director del Servicio de Impuestos Internos”

“La información entregada por El Ciudadano en un reportaje es extremadamente grave, no puede el Servicio de Impuestos Internos, no obstante, juicio pendiente de por medio, no cobrar un impuesto tan relevante como es el impuesto específico a la minería y tratándose además de una importante cantidad de dineros y recursos que el país necesita”, expresó el legislador y fiscalizador Jaime Mulet.