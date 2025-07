Jeannette Jara recibe propuesta del Sindicato de Chuquicamata en visita a El Ciudadano

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, recibió una propuesta del Sindicato de Chuquicamata de Codelco durante una visita a El Ciudadano.

La ex ministra del Trabajo y Previsión Social recibió el documento de manos de Hernán Guerrero, presidente de la agrupación sindical, quien junto con Miguel Veliz, conducen el podcast «La Voz del Cobre», cuyo programa se produce en las instalaciones del diario.

«Quiero agradecer al sindicato de Chuquicamata que me ha hecho llegar estas propuestas sobre una nueva fundición en refinería al anhelo de Codelco, que tiene economías de escala capacidades instaladas y que por cierto además nos va a permitir mejorar la exportación de nuestro producto estrella, ya no solo como concentrado, sino que en una mayor calidad a través de cátodo», expresó la carta presidencial del oficialismo.

El cátodo de cobre es un producto de alta pureza (99,95%) obtenido a través de procesos de fundición y electrorrefinación que es utilizado principalmente en la industria eléctrica y electrónica.

«Creo que proyectos en los cuales el sindicalismo se pone en disposición no solo de su demanda interna sino que en ver cómo crecemos y desarrollamos una industria principal como la del cobre en nuestro país en la senda en la cual nos vamos a encontrar, porque todas y todos unidos vamos a hacer que Chile crezca, de verdad, no como eslogan, de verdad, no para TikTok, de verdad, llegando además a la mesa de todos los chilenos y chilenas y siendo una proyección sustentable», enfatizó Jara.