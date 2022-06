Tras fin de paralización en Codelco: Sindicato plantea que fundición Ventanas «tiene que volver a trabajar, porque la ley la obliga» y no descarta «algunas movilizaciones»

El director del Sindicato Turnados de la División Ventanas, Carlos Castro, señaló que "se mantiene el cierre de la fundición como tal, esa es la decisión de Gobierno, cosa que no puede llevar a cabo mientras no se elimine la ley 19.993", y subrayó que "no es lo que se esperaba; nosotros íbamos por revocar la decisión de Gobierno".