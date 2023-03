A pesar del terremoto, el turismo trae esperanza a Siria

Por Ben Crowley (*)

Lo primero que hay que aclarar es que el turismo en Siria puede ser controvertido, pero no es poca cosa. Más de 750 000 personas viajaron a Siria en lo que va de 2022, frente a aproximadamente 500 000 en 2021. La mayoría de ellas provienen del Líbano, Irán, Irak, Pakistán y Afganistán, pero no se trata solo de unos pocos valientes o posiblemente locos. Hay muchos europeos, norteamericanos y otros turistas occidentales que también están incluidos en estas cifras.

El turismo en Siria no solo ayuda a los sirios comunes a sobrevivir día a día, sino que también reduce el riesgo de conflicto. Al proporcionar formas alternativas de ingresos y empleo, hay menos incentivos para participar en acciones militares.

Ver turismo también le da a la gente común la impresión de que la situación está mejorando y hay esperanza para el futuro; esto da motivos para dejar de apoyar el conflicto y buscar la paz.

También se ha demostrado que el turismo une a lados opuestos en beneficio de todas las partes interesadas. Esto es evidente en la parte sur de Siria, donde se encuentra el famoso anfiteatro de Busra. El anfiteatro romano más grande del mundo se encuentra en una zona del país controlada por los rebeldes.

Sin embargo, para ver el beneficio del turismo, las partes opuestas deben trabajar juntas en garantizar el paso seguro y cómodo de los extranjeros. Desde que el área se abrió a los turistas, se ha producido una disminución dramática en los enfrentamientos violentos en el área.

Uno de los principales argumentos que se difunden a través de los principales medios de comunicación es que cuando viajas a Siria solo ves lo que el régimen quiere que veas y solo escuchas un lado de la historia. Esto no podría estar más lejos de la verdad.

En un viaje reciente a Siria, viajamos a Daraa y atravesamos áreas controladas por el Ejército Sirio Libre. Hablamos con personas que habían luchado contra el gobierno de Assad, habían perdido a sus hijos y familiares durante la guerra y habían hecho responsable al gobierno sirio. Escuchamos sus historias desgarradoras, como siempre ocurre en los conflictos, y escuchamos sus opiniones sobre la situación política. En el resto de Siria es una historia mixta y escucharás todos los puntos de vista que puedas imaginar.

Habiendo dicho esto, la abrumadora mayoría de la gente parece apoyar al gobierno, ya sea porque tienen miedo o porque realmente lo creen; no siempre es fácil saberlo, pero a menudo también escuchamos voces disidentes, aquellos que desearían que Assad hubiera perdido.

También hay otras formas de escuchar la disidencia que no siempre atacan al gobierno. Las quejas sobre la calidad de vida, la situación energética, los problemas del costo de vida y los trámites burocráticos son puntos normales de conversación. Ciertamente no se siente como un país donde hay una sola visión, sin opiniones diferentes.

Por supuesto, no tiene sentido que el gobierno de Assad censure lo que los extranjeros oyen o ven. El gobierno sabe lo que escuchamos a través de los medios de comunicación en nuestros propios países, por lo que ocultar cualquier disidencia y limitar nuestra capacidad de exploración sería fácil de notar y solo haría que uno cuestionara más la realidad.

Al criticar el turismo sirio, se hace referencia a los famosos vloggers de viajes de YouTube como un argumento en contra y, sinceramente, este es probablemente el único punto de acuerdo. Al igual que los vloggers de viajes en cualquier país del mundo, no muestran las verdaderas dificultades a las que se enfrentan los sirios comunes de la misma manera que no muestran las horribles colas para la torre Eifel o las enormes cantidades de basura en las playas italianas. Los vloggers de viajes muestran solo lo exótico, lo sexy, lo hermoso, sin contar la verdadera historia de Siria.

Ahora más que nunca, es necesario mostrar la Siria real y el turismo es la mejor manera de hacerlo: ver el impacto negativo de las sanciones y el aislamiento internacional, y la falta de apoyo que los sirios están recibiendo de la comunidad internacional.

Otro de los argumentos es que no es seguro, y aunque uno no puede pretender que es tan seguro como en algún lugar de Escandinavia o muchos otros destinos populares, nada le ha pasado a un turista desde que se abrió hace aproximadamente 5 años. Si bien se podría argumentar que lo sensato sería esperar hasta que termine el conflicto, los sirios simplemente no pueden esperar tanto por la esperanza y el apoyo que necesitan desesperadamente.

Siria parece ser considerada como una localidad, pero el conflicto en Siria probablemente se limitará a las áreas a lo largo de la frontera turca durante muchos años. Si aplicáramos la misma lógica a otros países, nunca viajarías a Turquía, que tiene un conflicto en la parte sureste de su país desde hace décadas; nunca viajarías a Israel por razones obvias, y ni siquiera a Tailandia o Filipinas, ambos con conflictos en sus respectivas zonas del sur. México, otro destino de vacaciones favorito, está plagado de zonas de conflicto, pero eso no detiene a los millones de turistas que acuden allí cada año.

No estamos realmente seguros de por qué Siria debería ser diferente. Aquí hay un país en el que cada dólar gastado ayuda a proporcionar una hora extra de electricidad, otro plato de comida y, al mismo tiempo, ninguno de los miles de turistas occidentales y cientos de miles de turistas de Oriente Medio han resultado perjudicados.

Y el argumento de que el turismo en Siria apoya al gobierno de Assad simplemente no tiene sentido: la cena de falafels comprados en un restaurante local no se paga al gobierno local, algunas bebidas y bocadillos en la tienda local no están ayudando al Ejército sirio, ni tampoco lo son sus estancias relativamente baratas en hoteles. Después de pagar por los generadores para asegurarse de tener electricidad, brindarle una excelente comida y pagar a su personal, los hoteles locales no están ganando exactamente millones.

Una crítica a la situación actual del turismo en Siria es que debes estar en una visita guiada, lo cual es decepcionante pero también comprensible. Siria sigue siendo un país militarizado con algunas partes del país fuera de los límites, y también existe el riesgo de que individuos infames intenten viajar a áreas rebeldes con la intención de unirse a ellos. O incluso solo para obtener excelentes imágenes para su página de Instagram o blog y lesionarse o algo peor en el proceso.

Cualquiera que haya viajado por Siria sabe que la «visita guiada» aún permite la libertad de explorar las ciudades por su cuenta, reunirse con los lugareños y, en general, tener mucha más libertad de la que tendría en una visita guiada por Europa. El sistema en sí solo garantiza que alguien sea responsable de su seguridad y bienestar.

El turismo en Siria también tiene el efecto de mejorar la salud mental de los locales. El turismo es normal. Remontándonos a los antiguos egipcios y griegos, tenemos documentación del turismo. Después de haber estado en Siria docenas de veces, nunca encontré nada más que gratitud y emoción extremas. Un entusiasmo de que Siria esté volviendo al mundo normal nuevamente, y gratitud de que la gente esté viniendo a aprender sobre su cultura que no se ha perdido en la historia.

Esto ha sido cierto a través de puntos de vista opuestos del conflicto, las diferentes religiones y los antecedentes de Siria. Cuanto más tiempo se quede Siria aislada de la comunidad mundial, más marginados y anormales se sentirán, y más difícil les resultará contribuir a su propia comunidad y mucho menos al mundo.

Mientras las únicas imágenes que salgan de Siria sean las de la guerra, los sirios sufrirán.

(*) Ben Crowley ha estado viajando a Siria desde 2018 y ha llevado a cientos de turistas por todo el país. Es el fundador de Saiga Tours, que realiza varios viajes al país al año y se enfoca en mostrar la verdadera Siria a aquellos que tienen una mente abierta y están interesados en experimentar una cultura orgullosa que tiene miles de años. Saiga Tours se enorgullece de no ponerse del lado de ninguna facción en particular durante la crisis en Siria, sino de mostrar un enfoque imparcial e informativo, y dejar que las personas decidan por sí mismas.

