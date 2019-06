Acceso a la tecnología es fundamental para combatir la desigualdad de género

Activistas de más de 160 países participan en el Congreso Mundial Women Deliver, en Vancouver, Canadá

Sobre el aborto, los casamientos forzados, la brecha salarial, la violencia, el techo de cristal, los derechos reproductivos y la desigualdad en el acceso a la tecnología, entre otros temas, discuten cerca de 8.000 líderes políticos y activistas de más de 160 países del mundo que participan en el Congreso Mundial Women Deliver, que tiene lugar en Vancouver, Canadá.

El primer Women Deliver se realizó en Londres en 2007. Entonces la tasa de mortalidad materna fue tan alta que líderes de todo el mundo se juntaron para debatir el tema. Fueron 2.000 participantes. Desde entonces el WD no para de crecer y juntar voces de diversos ámbitos. En 2010, la organización lideró la tarea de incluir el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 -Mejorar la salud materna- en la agenda de desarrollo global.

Hoy, Women Deliver es reconocido como un actor clave y defensor de la igualdad de género y la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y las mujeres. Hasta este viernes 07 de junio habrá múltiples paneles en el imponente Centro de Convenciones de Vancouver.

Mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció en una sala que su gobierno elevará el presupuesto anual dedicado a la salud de mujeres, niños y niñas; en otro salón una mujer cuenta que en Honduras hay 42 mujeres presas por abortar, reseñó una nota publicada por el diario argentino Clarín.

Sólo el 6% de las inversiones son para mujeres que tienen negocios y se necesita que haya más empresas en manos de mujeres. Foto: Creática.org.

Melinda Gates, esposa del empresario de la tecnología, cofundador de la empresa de software Microsoft, Bill Gates, lideró el plenario «El poder de la tecnología: cómo aprovecharla para la equidad de género».

Ella, que es una conocida participante del Women Deliver, creó junto a su marido la Fundación Bill & Melinda Gates y acaba de publicar el libro The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (El momento de levantar: cómo empoderar mujeres cambia el mundo), donde también cuenta lo que es ser mujer en el rubro tecnológico, un mundo aún dominado por los varones.

Más empresas en manos de mujeres

«Hay que darle poder a las mujeres a través de las tecnologías —comenzó Gates—. Sólo el 6% de las inversiones son para mujeres que tienen negocios, y necesitamos que haya más empresas en manos de mujeres.

Pero también se necesita tener acceso a internet, tener computadoras, celulares, saber usar los aparatos. El poder de la tecnología tiene muchas caras. La tecnología afecta nuestras vidas en todas las formas. Tenemos que asegurarnos que las mujeres tengan acceso«.

Roya Mahboob es la primera CEO de Afganistán. En un país donde las mujeres son de sus padres o sus maridos ella vio que internet podía salvarlas. Fundó Afghan Citadel Software, una consultora de soporte global, y luego armó Digital Citizen Found, una ONG de alfabetización digital para niñas de 12 a 18 años.

Activistas de más de 160 países participan en el Congreso Mundial Women Deliver, en Vancouver, Canadá. Foto: Radio Canadá Internacional.

«En Afganistán las niñas no tienen acceso a la educación. Se quedan en sus casas, y después deben casarse. Yo pude hacer algo distinto. Conocí la caja mágica y fui la primera mujer en la tecnología de mi país. Ahora uso la tecnología para empoderar a las mujeres y niñas», dijo Mahboob.

Shivani Siroya fundó Tala, una empresa que facilita el acceso financiero a los propietarias de pequeñas empresas para ayudarlos a salir de la pobreza. «Hay lugares donde las mujeres y las niñas no saben usar los celulares», señaló. Acceder a las nuevas tecnologías sirve, entre otras cosas, —agregó— «para manejar el dinero digital, que es lo que puede dar independencia financiera y acceso a bancos. Hay lugares donde a las mujeres sus maridos les sacan la plata y ellas no tienen autonomía ni libertad».

Judith Spitz es directora del Programa Fundador de la Iniciativa para Mujeres en Tecnología y Emprendimiento en Nueva York (WiTNY) en Cornell Tech, una asociación entre Cornell Tech, la City University de Nueva York y varias empresas que facilitan la participación de las mujeres en trabajos relacionados con la tecnología.

«Hay que duplicar la cantidad de mujeres que estudian tecnología en la universidad. La tecnología debe considerarse parte de la alfabetización, la programación también. No va a haber cambios si las mujeres no entran en las universidades y se apropian de la tecnología», aseguró Spitz.

