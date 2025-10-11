«Ánimo de confrontación e intervencionismo»: Embajada de China en Argentina criticó dichos de Secretario del Tesoro de EEUU sobre salvataje a Milei

A través de una declaración pública, el portavoz de la Embajada de China en Argentina calificó como «provocadoras» y con «ánimo de confrontación e intervencionismo» los recientes dichos del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que el salvataje entregado por EEUU a Milei era para «sacar a China de Argentina».

«Las provocadoras declaraciones que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y El Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses», señala el comunicado difundido este sábado.

Para la misión diplomática china, estos funcionarios de EEUU «solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas».

«Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y El Caribe no es el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países», agrega la nota de la Embajada de China en Argentina.

En esa línea, el portavoz chino reiteró que los países de la región «tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quienes son sus socios en materia de cooperación».

«Frente a esta situación, sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no lo hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender», concluye el comunicado.

Declaración del Portavoz de la Embajada de China🇨🇳 en Argentina sobre las palabras del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent pic.twitter.com/K2gVxRRvkx — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) October 11, 2025

¿Qué dijo Scott Bessent?

Tal como informó El Ciudadano, en una entrevista con Fox News, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que el ‘salvataje’ financiero realizado al gobierno de Javier Milei, tiene por objetivo «sacar a China de Argentina» y aprovechar los recursos naturales argentinos.

Según Bessent, Milei irá al Despacho Oval el próximo martes «y está comprometido en sacar a China de Argentina», calificándolo en ese sentido como un «gran aliado de EEUU».

En esa línea, algunos medios apuntaron que Bessent solo trata de responder, de alguna forma, a las numerosas críticas que se han hecho contra Trump por la ayuda a Argentina. En una de ellas, por ejemplo, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren (Demócrata) declaró: «Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista condenado en Brasil. Ahora, quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos», aludiendo a Javier Milei.

