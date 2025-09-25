Senadora de Massachusetts criticó duramente a Trump por ‘salvataje’ a Milei: «Debería dejar de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos»

La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren (Demócrata) manifestó su preocupación por el uso que el Presidente Donald Trump está haciendo de los fondos de emergencia del Tesoro de EEUU, «para intervenir en los mercados financieros de un gobierno extranjero», en referencia al ‘salvataje’ anunciado por el Mandatario a su par Javier Milei de Argentina.

«Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista condenado en Brasil. Ahora, quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos», escribió la senadora en su cuenta de la red social X.

La legisladora acompañó su posteo con un artículo del Financial Times titulado: «La administración Trump ofrece un salvavidas financiero al argentino Javier Milei».

En ese sentido, Warren cuestionó los beneficios que tienen estas acciones para Estados Unidos, «en un momento en que los estadounidenses tienen dificultades para pagar la compra de alimentos, el alquiler, las facturas de tarjetas de crédito y otras deudas», enfatizó la senadora.

«Es profundamente preocupante que el Presidente pretenda utilizar importantes fondos de emergencia para inflar el valor de la moneda de un gobierno extranjero y fortalecer sus mercados financieros», insistió Elizabeth Warren, quien señaló además, de forma irónica, que el dicho de Trump «América Primero» parece ahora «una broma».

First, Trump made us pay higher coffee and beef prices to support a convicted coup-plotter in Brazil.



Now, he wants American taxpayers to bail out his friend Milei in Argentina.



Trump should stop raising prices for Americans and giving away our money to his corrupt buddies. https://t.co/Cb48DpIOwv — Elizabeth Warren (@SenWarren) September 22, 2025

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano