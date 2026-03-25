Ataque al Abraham Lincoln: Irán afirma haber alcanzado al portaaviones de EE.UU.

Un nuevo episodio de la escalada militar en Asia Occidental se instaló este miércoles luego de que autoridades iraníes afirmaran haber atacado al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln con misiles de crucero lanzados desde la costa.

Según agencias iraníes como Fars y Mehr, las fuerzas navales de la República Islámica habrían apuntado contra el grupo de ataque del buque, en una acción que, de acuerdo con estas versiones, habría impactado o al menos obligado a modificar su posición en la zona.

Hasta ahora, no existe confirmación independiente del supuesto impacto, y tampoco ha habido validación oficial por parte de Estados Unidos.

Misiles y advertencias desde Teherán

De acuerdo con la información difundida por agencias iraníes, el ataque habría sido ejecutado mediante misiles de crucero Qadir lanzados desde plataformas costeras, dirigidos contra el grupo naval encabezado por el USS Abraham Lincoln.

El comandante de la Fuerza Naval iraní, el almirante Shahram Irani, sostuvo que el buque estadounidense se encuentra bajo vigilancia permanente y advirtió que será nuevamente objetivo si entra en el alcance de los sistemas de misiles del país.

En la misma línea, autoridades iraníes insistieron en que no detendrán sus operaciones hasta “vengar” a sus militares caídos en ataques previos, en el marco del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel.

Las agencias oficiales también difundieron imágenes que, según afirman, corresponderían al ataque, aunque su contenido no permite verificar de forma concluyente el impacto sobre el portaaviones.

Iranian Navy Cruise Missiles Strike USS Abraham Lincolnhttps://t.co/DLE5rJdZyy pic.twitter.com/T3hRYOCmfT — Fars News Agency (@EnglishFars) March 25, 2026

Versiones cruzadas y guerra informativa

El episodio se inscribe en una dinámica ya instalada en el conflicto: afirmaciones de impacto por parte de Teherán y desmentidos o falta de confirmación desde Washington.

Reportes previos muestran este mismo patrón. En semanas recientes, Irán ya había asegurado haber alcanzado al USS Abraham Lincoln, mientras autoridades estadounidenses negaron esos ataques y sostuvieron que el buque continuaba plenamente operativo.

Escalada en Medio Oriente

El presunto ataque se produce en un contexto de máxima tensión regional. Desde fines de febrero, Estados Unidos e Israel han llevado adelante una ofensiva militar contra Irán, lo que ha desencadenado una serie de represalias por parte de Teherán, incluyendo ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y bases estadounidenses.

En paralelo, Irán ha endurecido su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial , elevando la presión sobre los mercados energéticos y generando un impacto global en los precios de los combustibles.

En este escenario, el portaaviones USS Abraham Lincoln se ha convertido en uno de los principales símbolos de la presencia militar estadounidense en la zona y, por lo mismo, en un objetivo recurrente de las amenazas iraníes.

Un conflicto que escala en todos los frentes

Más allá de si el ataque logró o no impactar directamente al buque, el episodio confirma un punto clave: la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo se libra en tierra y aire, sino también en el plano marítimo y comunicacional.

Las afirmaciones sobre golpes a activos estratégicos, como un portaaviones, tienen un alto valor político y simbólico.

En medio de esta escalada, el riesgo de una confrontación directa de mayor envergadura sigue latente, mientras cada nuevo episodio eleva la tensión en una región clave para el equilibrio energético y geopolítico mundial.