Irán desafía al Pentágono: asegura que drones golpearon al USS Abraham Lincoln cerca del estrecho de Ormuz

Irán desafió al Pentágono y anunció que este jueves lanzó un ataque con drones contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln mientras se aproximaba a las fronteras marítimas de la nación islámica en el Golfo de Omán, con el objetivo de intentar tomar control del Estrecho de Ormuz.

«El portaaviones Abraham Lincoln, que se había acercado a 340 kilómetros de las fronteras marítimas de Irán en el mar de Omán en un intento por controlar el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por drones de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán», declaró el portavoz del cuartel general de Khatam al-Anbiya.

Indicó que el buque estadounidense huyó rápidamente con sus destructores y que ahora se encuentra a miles de kilómetros de la región.

JUST IN🇮🇷❌🇮🇱🔥 Iranian Missiles struck the U.S. Aircraft carrier Abraham Lincoln with direct Ballistic missiles in second round of strikes or 19th wave of Retaliatory strikes. pic.twitter.com/tx5ELnwGxo — Voice of Truth 🇵🇰 (@SajiddRao) March 6, 2026

«Los poderosos golpes de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán contra el enemigo han entrado en una nueva fase y la tierra y el mar se convertirán en el lugar de entierro de los agresores terroristas», afirmó el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

Hace unos días, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) informó que el USS Abraham Lincoln había sido blanco de cuatro misiles balísticos como parte de la Operación Promesa Verdadera 4.

En aquella oportunidad, el portavoz del IRGC, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, indicó que las fuerzas navales persas habían lanzado cuatro misiles de crucero contra el USS Abraham Lincoln, que se encontraba a unos 250 o 300 kilómetros de la costa de Chabahar, en el sureste de Irán. Tras los ataques, según Naeini, el portaaviones «huyó hacia el sureste del océano Índico».

Tras estas declaraciones, las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados «ni siquiera se acercaron».

El ataque al portaaviones Abraham Lincoln se produce en el marco de la contraofensiva de Teherán tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel perpetrados el pasado 28 de febrero. Aquella incursión ocurrió apenas 48 horas después de concluir una ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

La incursión militar resultó en el asesinato del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como de familiares y altos mandos civiles y militares del país persa. Hasta la fecha, la agresión estadounidense-israelí ha dejado un saldo de más de 1.230 iraníes asesinados, según la Fundación de Veteranos y Mártires; mientras que la cifra de heridos superó los 6.180, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud del país persa.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, aseguró este jueves que Israel y Estados Unidos siguen bombardeando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

Consignó que hasta la fecha han atacado 20 centros educativos, 11 hospitales, 6 centros de emergencia, 7 centros de la Media Luna Roja y 14 centros médicos.

Por su parte, más de 680 efectivos de Estados Unidos e Israel perdieron la vida o resultaron heridos por las represalias de Irán, según el CGRI.

Irán lanza vigésima oleada de misiles contra Israel y bases de EE.UU.

Como parte de su contraofensiva a la serie de ataques por parte de Washington y Tele Aviv, Irán anunció este viernes una operación combinada de misiles y drones contra territorio israelí e instalaciones de EE.UU. en países de la región del Medio Oriente.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó que lanzó misiles «Khaibar Shekan» con ojivas de racimo contra objetivos en el corazón de la capital israelí, como parte de la vigésima oleada de la operación «Promesa Verdadera 4».

A la par, se reportó que drones de las fuerzas terrestres, aéreas y navales tuvieron como objetivo «Tel Aviv» y la posición de radar «Miron» en la entidad ocupada.

El CGRI también informó que lograron derribar cuatro drones provenientes de Israel, incluidos tres tipo «Hermes» y un dron tipo «MQ-9», consignó TeleSUR.

Irán está preparados «para una larga guerra»

El portavoz del CGRI dejó en claro están «preparados para una larga guerra para castigar al agresor».

Señaló que «nuevas innovaciones y armas iraníes están en camino hacia nosotros y aún no han sido utilizadas a gran escala«.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el jueves que Teherán está preparado ante una posible invasión terrestre de Estados Unidos. También rechazó cualquier negociación con Washington y afirmó que la nación islaámica no ha solicitado un alto el fuego.

“No pedimos un alto el fuego ni siquiera la vez pasada. La vez anterior fue Israel quien pidió un alto el fuego. Solicitaron un alto el fuego incondicional después de 12 días en los que resistimos su agresión”, dijo, en referencia a la guerra de 12 días en junio pasado, cuando los ejércitos de Israel y EE.UU. atacaron instalaciones nucleares iraníes.

“Los estamos esperando”, desafió. Y añadió que, si Estados Unidos decide avanzar con tropas sobre

territorio iraní, “sería un gran desastre para ellos”.