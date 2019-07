China logra eliminar población del mosquito Tigre en dos islas del Sur

El mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), el más invasor y peligroso del mundo, portador de enfermedades como el zika y el dengue, ha sido eliminado casi por completo en dos islas del sur de China, en la provincia de Guangdong, según un estudio publicado este 18 de julio en la revista Nature.

«En principio, todas las enfermedades transmitidas por los mosquitos, como el dengue, la malaria, el Nilo Occidental y la chikungunya, se pueden controlar con esta tecnología», afirmó el investigador sénior, Zhiyong Xi, director del Centro Conjunto de Control de los Vectores de las Enfermedades Tropicales de la Universidad de Sun Yat-sen y la Universidad Estatal de Michigan. «Sin la transmisión de los mosquitos no habrá ninguna de esas enfermedades».

La nueva técnica combinó la esterilización por radiación con una bacteria para atacar a los mosquitos portadores en esas islas cercanas a la capital de la provincia, según Zhiyong Xi, líder del estudio y profesor del departamento de Microbiología y Genética Molecular de la Universidad Estatal de Michigan.

El estudio «demuestra el potencial de una nueva y potente herramienta», escribió en una revisión del trabajo Peter Armbruster, profesor del departamento de Biología de la Universidad de Georgetown, citado por la cadena CNA.

El uso de la radiación, que esteriliza eficazmente los mosquitos hembras, sumado a una cepa bacteriana llamada Wolbachia, que mata sus huevos, pudo reducir la población femenina de los mosquitos tigres asiáticos, la principal fuente de transmisión de enfermedades en el lugar (hasta en un 94 %), lo que se tradujo en la disminución de 97 % en las picadas reportadas por las personas.

La mejor forma de prevenir estas enfermedades es eliminando los criaderos del mosquito Aedes, evitar picaduras y el uso apropiado de repelentes.

Algunos mosquitos propagan enfermedades a los humanos a través de su picadura, transmitiendo patógenos nocivos como el Zika, la fiebre del dengue, el virus del Nilo Occidental y la chikungunya.

Dengue

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue y se transmite a través de la picadura de los mosquitos Aedes albopictus y Aegypti . El dengue se transmite cuando un mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y luego pica a otras personas.

¿Cómo se trata? No existe un tratamiento específico para el dengue. Si se presentan síntomas, es importante acercarse a un centro de salud. No se automedique: no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones.

Zika

Es una enfermedad causada por el virus zika que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos de los géneros Aedes albopictus y Aegypti los mismos que transmiten el dengue y chikungunya.

¿Cómo se trata? No hay vacuna ni tratamiento específico para la infección por Zika. Por esa razón, el tratamiento para todas las personas se dirige al alivio de los síntomas, incluidas las embarazadas, que deben seguir las recomendaciones de su médico. Se recomienda estar en reposo, tomar abundante agua para reponer líquidos y tomar medicamentos comunes para el dolor y la fiebre.

Chikungunya

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus Chikungunya, transmitido al igual que Dengue y Zika por el mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus.

¿Cómo se trata? Al igual que dengue y zika, no tiene tratamiento específico. Se tratan lo síntomas utilizando analgésicos e hidratación.