«China será la influencia más estabilizadora del mundo en los próximos años»

Por Yu Jincui y Xing Xiaojing

Desde muchas perspectivas, el mundo está en peligro de verse envuelto en problemas a largo plazo ante nuestros ojos. Mayor riesgo de que estallen nuevas burbujas de conflictos en medio de una pandemia persistente, el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania y la plaga de una inflación galopante y una crisis energética.

EL CISNE NEGRO

-¿Cuál es el evento del ‘cisne negro’ en 2022 según tu percepción?

-El conflicto ruso-ucraniano es el evento del cisne negro de 2022. Creo que cuando vimos que 2021 avanzaba hacia 2022, se habló mucho sobre el potencial de la acción militar rusa contra Ucrania. Pero creo que muchos en Occidente no pensaron que Rusia realmente lo llevaría a cabo. Creían que las consecuencias de una operación militar rusa contra Ucrania serían tan graves y desastrosas para Rusia que disuadirían a Rusia de hacerlo. Es por eso que el mayor énfasis que Occidente puso en tratar de disuadir a Rusia no fue militar, sino económico, la amenaza de sanciones económicas.

Otro indicio de que Occidente no estaba tomando a Rusia en serio fue el absoluto fracaso de Occidente para emprender algo que pudiera parecerse remotamente a una diplomacia seria para buscar una solución diplomática a este problema. Rusia hizo un esfuerzo concertado para que se implementaran los acuerdos de Minsk, pero esto fue rechazado por Occidente, EE.UU., Alemania y Francia, a pesar de las promesas de todos los líderes de esas tres naciones, de presionar a Ucrania para que aceptara los acuerdos de Minsk. Si los registros de Minsk hubieran sido aceptados e implementados en su totalidad, no habría habido una guerra. Esta fue una solución muy simple, una que Occidente no buscó, porque no creo que pensaran que Rusia hablaba en serio sobre una operación militar.

Del mismo modo, en diciembre, cuando Rusia proporcionó a Occidente dos borradores de tratados, uno para la OTAN y otro para EE.UU., en los que se describían sus preocupaciones sobre la necesidad de un nuevo marco de seguridad europeo. Si Occidente tan solo leyera esto y se sentara y hablara con Rusia, se podría evitar un conflicto.

Ahora sabemos que ni Ucrania, ni Alemania ni Francia se tomaron nunca en serio Minsk, que solo la estaban usando como una farsa, como una tapadera para construir un ejército de la OTAN capaz de resolver militarmente el problema de Donbas. Y el ataque ruso anuló los planes occidentales. Creo que es por eso que es el evento del cisne negro. Es un evento que nadie realmente anticipó. Y cuando ocurrió, sacudió al mundo entero. No hay una sola parte del mundo que no se haya visto afectada por este conflicto. China se ha visto afectada por este conflicto. Asia se ha visto afectada por este conflicto, América del Sur, África, Europa, Estados Unidos, el mundo entero se ha visto afectado por este conflicto.

-¿Qué implicaciones tiene el conflicto Rusia-Ucrania para 2023?

-En primer lugar, ya no se puede describir a Occidente, la OTAN y los EE.UU. como el matón al que nadie se atreve a enfrentarse. Rusia se ha enfrentado al matón. Rusia ha enviado una señal de que hay límites a los que una gran potencia puede aceptar cuando se trata de las acciones irresponsables de Occidente. Nadie pensó que Rusia podría sobrevivir tanto tiempo. El sentimiento principal era que la economía de Rusia colapsaría, que las sanciones económicas llevarían a Rusia a la ruina económica y que esto crearía una agitación política interna que podría provocar el derrocamiento del gobierno de Vladimir Putin. Occidente nunca ha estado más equivocado que en eso.

La economía rusa, aunque no prospera, sobrevive, se fortalece y crece. Y el ejército ruso, a pesar de algunos errores graves cometidos al principio, aprendió, se adaptó y la nación rusa tomó la determinación de que lo que está sucediendo en Ucrania no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino un conflicto entre Rusia y Occidente colectivo. Rusia contra la OTAN. Y están dispuestos a pelear esta lucha hasta el final.

EL CONFLICTO POR TAIWÁN

-¿Qué tema te preocupa más en 2023 y por qué?

–Taiwán. Las elecciones de noviembre parecen haber mitigado la carrera hacia el conflicto. Pero EE.UU. puede optar por duplicar la presión sobre China, forzando un conflicto que no necesita ser combatido.

Antes de noviembre, tenía mucho miedo de que el continente se viera obligado a actuar militarmente contra Taiwán debido a las políticas irresponsables de los EE.UU. Washington se estaba comportando de una manera que se desviaba de la política de Una China y los principios que son inherentes a la política de Una China. Y en cambio, busca crear la impresión de que Taiwán era una nación independiente, y que Taiwán era una nación capaz de establecer una relación militar, una alianza con los EE.UU. Todas estas son líneas rojas para China. Si bien China busca una solución pacífica a la cuestión de Taiwán, si se cruzan estas líneas rojas, buscarán medios no pacíficos. Sabemos que eso significa guerra.

Estaba muy preocupado de que estas líneas rojas se cruzaran en algún momento del año pasado, o tal vez a principios de este año. Pero luego Taiwán celebró elecciones locales. Los resultados mostraron que la gente en Taiwán no quiere que el Partido Progresista Democrático sea más agresivo en la política a través del Estrecho. Esto no significa que todo vaya a ser maravilloso entre China continental y Taiwán, pero no creo que las actuales autoridades de Taiwán puedan aplicar estas políticas agresivamente dados los resultados de las elecciones. Creo que se ha eliminado el peligro inmediato de un conflicto.

Ahora, dirías, ‘Scott, si ese es el caso, ¿por qué estás preocupado?’ Estoy preocupado por América. Me preocupa cómo Estados Unidos responderá a esto. Estados Unidos puso mucho peso político detrás de la visita de Nancy Pelosi y la visita de los legisladores estadounidenses a Taiwán. Estados Unidos estaba presionando agresivamente por esta política. Ahora, su socio de Taiwán parece estar diciendo que no tan rápido. Tenemos problemas políticos internos de los que tenemos que preocuparnos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Si no pueden trabajar con las autoridades de Taiwán para crear una confrontación, creo que buscarán confrontar directamente a China.

-¿Cómo ve la posibilidad de un conflicto militar entre China y Estados Unidos en 2023? ¿Cuál será el punto crítico, el Mar de China Meridional o el Estrecho de Taiwán?

-El Mar de China Meridional se ha convertido en un problema muy difícil para EE.UU. Y no creo que Estados Unidos esté buscando una guerra general con China. Creo que EE.UU. está buscando una oportunidad para avergonzar militarmente a China, para enviarle la señal de que no es tan fuerte como cree que es, ni tan capaz como cree que es, para enviar el mensaje de que EE.UU es el poder dominante en el Pacífico, y nunca debes atreverte a desafiarlo. Pero un conflicto en el Mar de China Meridional podría enviar exactamente la señal opuesta, de que Estados Unidos no es tan poderoso como cree.

Ahora, hablemos del Estrecho de Taiwán. La política de China, desde mi perspectiva, es una política muy madura. Es una política que busca un resultado pacífico. En los EE.UU., debe comprender que normalmente no aplicamos políticas que busquen un resultado pacífico. Nuestra elección número 1 para la resolución de políticas es la guerra. Cualquier nación que realmente siga una política de paz es considerada débil por Estados Unidos. Así que China está en una posición difícil. Cuanto más persigue una política de paz en Taiwán, más lo percibe Estados Unidos como débil. Entonces, Estados Unidos continúa presionando para desafiarlo. Cuanto más evite China la confrontación directa, más se involucrará EE.UU., porque dicen que China es débil, por lo que seremos más agresivos.

Los chinos dicen «no queremos una guerra, queremos una resolución pacífica, por lo que no reaccionamos exageradamente a las provocaciones estadounidenses». Pero en algún momento, esto se detiene. China va a decir basta, hemos terminado. No creo que EE.UU. tenga la capacidad de entender cuándo eso está a punto de suceder. Normalmente, cuando tienes buenos diplomáticos, cuando tienes buenos pensadores estratégicos, gente que entiende a China, lo sabrás. Pero en EE.UU., debido a que interpretamos la paciencia china como un signo de debilidad, no creo que nuestros líderes sepan cuándo decir basta, cuándo detenerse, siempre intentarán ir un paso más allá, un paso más allá. Y ese es el peligro. No es que China esté buscando una confrontación, pero EE.UU. empujará a China demasiado lejos e impondrá una confrontación.

ANCLA DE ESTABILIDAD

-¿Qué país cree que contribuirá más a la estabilidad global en 2023 y será el ancla de la estabilidad, EE.UU. o China?

-China. Estados Unidos ya no es un ancla de estabilidad para nada. Para ser honesto, estamos mejor posicionados que China para ser un líder mundial en estabilidad. China es una potencia económica, pero solo Estados Unidos puede proyectarse militar, política y económicamente en todo el mundo.

Entonces, EE.UU. está en la mejor posición para influir en las naciones para lograr la estabilidad. Pero no estamos haciendo eso. Decimos estar promoviendo la democracia, pero no promovemos la democracia, promovemos la hegemonía estadounidense. Pretendemos venir a las naciones y decimos que queremos dar ideales democráticos, pero lo único que queremos es un gobierno que haga lo que queremos, sin importar lo que le suceda a la gente de ese país. No respetamos no solo a los individuos, sino también al colectivo del mundo. No deseamos mejorar la vida de una persona en China, Indonesia, África o incluso Europa. Todo lo que queremos es que hagan cosas que hagan a Estados Unidos más rico y más fuerte. Queríamos ser una relación unidireccional. Y esto es venenoso. El mundo está reconociendo cuán venenoso es esto. Hay muchas naciones que están tan estrechamente entrelazadas con los EE.UU., no pueden liberarse. Europa viene a la mente. No importa cuánta lógica dicte que Europa debe liberarse de esta relación abusiva con los EE.UU., Europa, como un cónyuge abusado, sigue regresando, esperando que las cosas mejoren en el futuro.

China opera de manera diferente. El gobierno chino se preocupa por China ante todo, al igual que cualquier otro gobierno, pero para que China tenga éxito, otros también deben tener éxito. Creo que China está buscando una relación mutuamente exitosa. Esa es la clave de la estabilidad.

Aunque China no está posicionada para replicar a EE.UU., China ya está económicamente por delante de EE.UU. Uno solo tiene que mirar la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Billones de dólares de inversión. Occidente no puede igualar esto. Así que China tiene una gran ventaja aquí. Creo que la intención de China no será usar esta ventaja para dominar el mundo, sino usar esta ventaja para trabajar en cooperación con el mundo en una relación de beneficio mutuo. Esa es la clave de la estabilidad. Si China fuera como EE.UU., no habría esperanza para un mundo multipolar, porque China simplemente estaría buscando reemplazar a EE.UU. y hacer que todo el mundo gire alrededor de China. Eso no es lo que China está haciendo. La clave para la estabilidad futura es la cooperación, no la dominación. Es por eso que China es mi elección para la influencia más estabilizadora del mundo en los próximos años.

Por Yu Jincui y Xing Xiaojing

Entrevista publicada originalmente el 4 de enero de 2023 en Global Times.