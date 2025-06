Cómo Estados Unidos apoyó el ataque de Israel contra Irán

La seria posibilidad de una guerra nuclear fue abierta esta jueves por Israel con su ataque a centrales, bases militares y edificios civiles en las ciudades de Irán. Hasta el momento se sabe que han sido objetivos la planta nuclear de Natanz, el reactor de Tabriz y en el centro nuclear Shahid Ahmadi Roshan. Además los tres más altos cargos militares y seis científicos fueron asesinados por medio de bombardeos en sus residencias.

El ataque se produjo luego de que Irán anunciara que obtuvo miles de documentos israelíes que daban cuenta del arsenal nuclear almacenado por la entidad sionista, sus depósitos y acciones de inteligencia. Entre los archivos trascendieron unos que daban cuenta como el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el argentino Rafael Grossi, se coordinaba con agentes israelíes, entregándoles la información que la OIEA obtenía en las inspecciones realizadas en el país persa.

https://x.com/AngelVazquez40/status/1933322389909086489

Si bien la AIEA fue establecida como instancia supranacional para la defensa de la paz nuclear la revelación da cuenta de que ha sido un instrumento de los países del norte global en la mantención del poder nuclear en sus manos.

La agencia jamás a investigado el programa nuclear israelí, siendo conocida su existencia desde mediados de los años ochenta, cuando se supo que Israel poseía más de 200 cabezas nucleares en Dimona.

El 31 de Mayo reciente la AIEA evacuó un informe que asegura que las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60 % habían aumentado casi un 50% desde febrero, lo que acerca al país persa de tener la capacidad para fabricar armas atómicas.

Este mismo jueves, horas previas al ataque perpetrado por Israel, la Junta de Gobernadores de la AIEA adoptó una resolución que asegura que “Irán no está cumpliendo con sus obligaciones nucleares”.

La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y la Organización de Energía Atómica del país (AEAI) fue acusar el uso instrumental de dicha junta, sus objetivos políticos y, respecto de la resolución, adolecer de fundamentos técnicos y jurídicos. Según voceros persas, basados en la obtención de documentos secretos israelíes, el informe está basado en “documentos falsificados proporcionados por el régimen sionista”.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que la medida fue diseñada y ejecutada con el objetivo de presionar a Irán para que renuncie a los derechos y beneficios legítimos del pueblo iraní en el uso pacífico de la energía nuclear.

Baqai también puso en el foco a Rafael Grossi,a quien acusó de ser responsable directo de socavar la credibilidad de la agencia de seguridad atómica.

De igual forma, el gobierno iraní anunció que se lanzaría “un nuevo centro de enriquecimiento en una ubicación segura, y reemplazar las centrifugadoras de primera generación en el centro de enriquecimiento Shahid Dr. Ali Mohamadi con centrifugadoras avanzadas de sexta generación”.

Horas después el centro Shahid Dr. Ali Mohamadi sería uno de los primeros objetivos de la aviación israelí.

EL APOYO SOLAPADO DE ESTADOS UNIDOS

Luego de que Israel iniciara el ataque contra Irán, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, salió en forma inmediata a desmarcarse del ataque. Sostuvo que “esta noche, Israel tomó medidas unilaterales contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos informó que considera que esta acción es necesaria para su propia defensa”.

“Seamos claros: Irán no debe atacar intereses ni personal estadounidense- añadió Rubio.

En horas previas, el presidente Donald Trump había dicho: “¡Seguimos comprometidos con una resolución diplomática de la cuestión nuclear de Irán! Toda mi Administración se ha dirigido a negociar con Irán. Podrían ser un gran país, pero primero deben renunciar completamente a las esperanzas de obtener un arma nuclear”.

Consultado directamente por la prensa, Trump dijo que no quería que sucediera un ataque contra Irán. “Mientras crea que habrá un acuerdo, no quiero que se concrete”, ya que se podrían arruinar las negociaciones.

Si bien reconoció que era esperable un ataque israelí (“pero parece algo que bien podría suceder”), terminó su perorata diciendo que le “encantaría evitar un conflicto”.

Hace unos meses Trump rechazó un plan de Israel para atacar la nación persa, insistiendo en tener la oportunidad de negociar un acuerdo con Teherán. Incluso, hace dos semanas el presidente norteamericano dijo haber advertido a Netanyahu de que no lanzara un ataque mientras Estados Unidos negociaba con Irán. Según New York Times “el ataque israelí se produjo tras meses de desacuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre cómo actuar ante Irán”.

La Casa Blanca presentó como política oficial las conversaciones extraoficiales llevadas a cabo entre Estados Unidos e Irán, intermediadas por Omán y que se habían realizado desde mediados de mayo. Sin embargo, menos de 24 horas después las palabras de esperanza por la paz de Trump más que reflejar inocencia frente a su eterno aliado Israel, permiten conjeturar que Estados Unidos siempre estuvo al tanto del ataque y la mesa de negociaciones que mantenía con Irán fue sólo una pantalla distractora ante la contraparte iraní. Dichos encuentros sirvieron para apaciguar el estado de alarma de los iraníes, quienes rebajaron los cuidados. Pese a que el alto mando iraní sabía que Israel quería aprovechar la ventana de oportunidad abierta el 26 de octubre de 2024, cuando sus ataques dañaron el sistema de defensa aérea persa, se confiaron en que la escalada militar sería después de las conversaciones con Estados Unidos.

Fuentes israelíes admitieron tras los ataques que todas las noticias que ponían el acento en las negociaciones llevadas por de Trump para llegar a un acuerdo con Irán; las que resaltaron la intervención de Trump contra Netanyahu o las que destacaban de que Trump le dijo a Israel que no atacara a Irán, fueron propaganda falsa deliberada para infundir en Irán una falsa sensación de seguridad.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen (@Yemenimilitary), integrante del eje de resistencia contra el expansionismo sionista, comentó que “la confirmación por parte de Teherán del asesinato de sus comandantes podría indicar que no previó el momento, la escala ni los objetivos del ataque. Parece que Irán consideró todos los movimientos como una mera guerra psicológica y creyó, basándose en ciertos mensajes, que no se produciría ninguna agresión, al menos antes de la siguiente ronda de negociaciones. Esta es una táctica estadounidense familiar, que se ha repetido muchas veces con los países árabes, desde la guerra de 1967 hasta el conflicto actual”.

Un padrón similar ocurrió cuando fue asesinado el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, quien se confió tras autorizar un alto al fuego con Israel el 27 de septiembre de 2024, jornada en que también se celebraba una Asamblea General en Naciones Unidas en donde participaba el primer ministro israelí. Nasrallah se contactó con los gobiernos de Estados Unidos y Francia, que actuaban de intermediarios, para anunciar el cese a las hostilidades. En tanto, el gobierno de Joe Biden le hizo saber que Netanyahu también había aceptado. Pocas horas después la aviación israelí lanzó 80 bombas de 2.000 libras sobre el barrio de Dahiya, al sur de Beirut, matando al líder de Hezbolá. La operación fue autorizada por Netanyahu desde su hotel de Nueva York, momentos antes de dar su discurso en Naciones Unidas, en donde anunció ufano el éxito de la operación y delineó un ‘eje del mal’, integrado por Líbano, Siria e Irán.

En el ataque perpetrado contra el país persa este viernes 13, también hubo apoyo logístico de Estados Unidos. Los aviones israelíes usaron el espacio aéreo de Irak, totalmente controlado por la aviación estadounidense, proporcionando sus aviones información de inteligencia a sus aliados. También se reportó que aviones de reabastecimiento que despegaron de la base aérea Al Udeid en Qatar y suministraron combustible a aeronaves israelíes.

Otra señal importante fue la retirada del personal diplomático estadounidense en Irak el miércoles reciente, autorizando además la salida voluntaria de familiares de los soldados desplegados como fuerzas de ocupación en distintas bases desperdigadas en Medio Oriente.

A diferencia de Israel, que tiene a Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania cuidándole las espaldas, Irán no tiene tras de si una potencia que lo respalde. Si bien Teherán y Moscú suscribieron un acuerdo estratégico integral en enero de 2025, éste no incluye una cláusula de defensa mutua como los acuerdos entre Rusia con Corea del Norte y Bielorrusia, limitándose a mecanismos de cooperación militar y, en caso de guerra, no proporcionar asistencia militar a quien los agreda.

El analista en Medio Oriente brasileño Pepe Escobar considera que por mucho que ataque Israel, no pueden dañar el programa nuclear iraní atacando a altos mandos militares, científicos y, por último, pero no menos importante, edificios civiles en Teherán.

De igual modo llamó la atención en que “todo el armamento es estadounidense. Misiles lanzados desde el espacio aéreo iraquí, controlado por Estados Unidos”, advirtiendo que “esto también es un ataque preventivo contra el núcleo energético de los BRICS. Es parte integral de la guerra contra los BRICS, especialmente contra Rusia y China. Washington está totalmente involucrado”.

EL ROL DE LOS PAÍSES EUROPEOS

Otro rol cupo a los países europeos, cuyas agencias mediáticas ya tienen preparado el repertorio justificativo basado en la resolución del consejo de la AIEA contra el programa nuclear iraní. Según un reportaje de The Cradle, en las recientes semanas el Reino Unido, Francia y Alemania han liderado un esfuerzo coordinado ante la agencia para declarar a Irán en incumplimiento y sentar las bases para reimponer sanciones por parte de Naciones Unidas, aprovechando los artículos 36 y 37 del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), también conocido como el acuerdo nuclear con Irán.

La pretensión de los países europeos es posible desde que Irán suscribió, en 2015, el PAIC con varios países, que incluyen a Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Rusia y Alemania. Con el objetivo de levantar las sanciones internacionales que el país había sufrido, aceptó un mecanismo llamado ‘sanciones de reimposición rápida’, que permite a cualquier firmante del PAIC reimponer unilateralmente las sanciones de la ONU contra Irán si considera que el país infringe el acuerdo.

La respuesta de Irán fue advertir el retiro del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), calificando la medida europea de “jurídicamente infundada y políticamente imprudente”, según lo hizo saber el enviado de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, comentó que “si Europa implementa la reimplantación, nuestra respuesta es retirarnos del TNP”.

Pese a que Irán apostó por la diplomacia, el ataque israelí echó por tierra dicha posibilidad. En los últimos meses, Irán celebró cuatro rondas de conversaciones en el marco de las negociaciones del PAIC en Estambul (29 de noviembre, 13 de enero, 24 de febrero, 16 de mayo) para evitar nuevas sanciones.

“A pesar de la creciente presión, la diplomacia aún no ha colapsado”- comentaba en un artículo publicado horas antes del ataque el analista Vali Kaleji desde Teherán, advirtiendo que “aun así, la amenaza de una crisis a gran escala se cierne sobre nosotros. La reactivación del mecanismo de activación podría desencadenar una reacción en cadena irreversible: la reimposición de sanciones, la retirada del TNP, la posible militarización nuclear y una confrontación militar.

“Para evitar ese camino es necesario dar a la diplomacia una última oportunidad antes de que la puerta se cierre de golpe”(1).

La apuesta de Netanyahu justamente fue acelerar el proceso partiendo por el último escenario contemplado por los analistas iraníes.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

NOTAS:

(1) Vali Kaleji: Return of the trigger mechanism threatens to collapse Iran nuclear diplomacy. The Cradle. 12 de Junio de 2025

https://thecradle.co/articles-id/31333