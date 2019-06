Declaran vacantes escaños de líderes catalanes en el Parlamento Europeo

La Junta Electoral Central (JEC) de España declaró este lunes vacantes los escaños de tres líderes independentistas en el Parlamento Europeo (PE) “por imperativo legal”.

Se trata de los escaños del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exconsejero Toni Comín, y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en el PE.

En 2017, el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín salieron de su país para evitar ser arrestados por la justicia española y se radicaron ambos en Bruselas.

Para efectos legales y de acuerdo con lo estipulado en las leyes, los diputados deben acudir a España y presentarse ante el Parlamento para prestar juramento ante la Carta Magna y no perder su puesto.

De los 54 diputados electos en los comicios europeos, 51 deberán jurar el 2 de julio de forma presencial para poder tomar posesión de sus cargos tras los comicios del pasado 26 de mayo.

En el caso de Puigdemont, éste sería inmediatamente detenido de regresar a España para obtener su acta parlamentaria, dado que sobre él pesan cargos de rebelión y sedición, entre otros.

Por su parte, Junqueras, que afronta una posible pena de 25 años de prisión en la causa contra el independentismo catalán, no podrá acreditarse como eurodiputado debido a una decisión del Tribunal Supremo (TS), que trata de evitar que este obtenga así inmunidad parlamentaria.

Además, la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España informó el viernes 14 de junio sobre la prohibición de que Junqueras saliera de cárcel para recoger en el Congreso el acta de eurodiputado y así quedar juramentado.

En un intento por burlar a las autoridades, el abogado defensor de los líderes independentistas, Gonzalo Boye, se presentó en el Congreso de los Diputados para intentar recibir sus actas de eurodiputados, pero el intento ha sido rechazado de plano por la Junta Electoral.

En declaraciones a la prensa, Boye explicó que se apersonó al Congreso con «poderes especiales» del expresidente y el exconsejero de Cataluña para prestar juramento en representación de ellos, así como con su promesa de acatamiento constitucional «por imperativo legal a los efectos del artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)».

«A nuestro entender, el trámite a efectos jurídicos ya está cumplido». Denunció que las “autoridades españolas han intentado por todas las vías posibles” impedir la legitimidad del trámite.

Puigdemont y Comín, quienes fueron elegidos por la candidatura de Junts per Catalunya-Lliures per Europa, no pueden ingresar a territorio español ya que son requeridos por la justicia desde el año 2017.

Un grupo de 76 eurodiputados ha pedido al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, «la protección de los derechos» de los tres eurodiputados electos cuyo escaño ha sido declarado vacante.

El Parlamento Europeo está integrado por 751 diputados, escaños que se reparten teniendo en cuenta la población de cada país, pero aplicando el principio de “proporcionalidad degresiva” que fija el Tratado de Lisboa.

Con ese sistema de distribución, destaca el diario español El País, se evita que los grandes países estén sobrerrepresentados y los pequeños puedan tener voz al contar con un mínimo de seis escaños. Alemania (96), Francia (74), Italia y Reino Unido (73) y España (54) son los países que aportan más diputados. Malta, Chipre y Luxemburgo (6) son los que menos representación tienen.

El Parlamento Europeo tiene la función de legislar junto al Consejo Europeo. Las decisiones que allí se toman rigen desde ámbitos como la seguridad, la justicia, el comercio exterior, las actuaciones en materia de medioambiente y la política agraria común (PAC).