Derogar la reforma laboral es una de las prioridades de Podemos para formar un Gobierno con el PSOE

Antes de firmar un acuerdo definitivo, el partido Podemos fijó sus condiciones para formar un nuevo Gobierno español con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Y es que entre sus prioridades está la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900€ o la regulación del precio del alquiler, puntos ya acordados con los socialistas.

Una de las medidas que más costó conseguir que los socialistas aprobaran en octubre y que Podemos vuelve a reivindicar es la intervención en el mercado del alquiler. Ahora el partido detalla que quieren regularlo «conforme a índices de precios que hagan que ninguna familia pague más del 30% de su renta por el alquiler».

Sánchez e Iglesias firmaron que se regularía el precio del alquiler en octubre pero no concretaron de qué manera. Sin embargo, el PSOE nunca lo llevó a cabo ya que no se incluyó en el decreto de alquileres que se aprobó in extremis antes de las elecciones generales, reseña el Público.es

Podemos ya ha señalado que quieren negociar las medidas y, después, planificar una estructura de Gobierno que pueda hacer frente a estas políticas.

La revalorización de las pensiones al IPC por ley volverá al centro de las negociaciones porque Podemos, además, quiere derogar el «factor de sostenibilidad» al considerar que «produciría un descenso en la pensión inicial de entre el 9% y el 18% en las próximas décadas». El PSOE, hasta el momento, se ha mostrado dispuesto a revalorizar las pensiones pero no a derogar el factor de sostenibilidad ya que en varias ocasiones han aclarado que en un futuro la revalorización debe tener en cuenta más factores y no sólo el IPC.

El partido morado además defenderá la creación de una empresa pública de energía con dos objetivos: ejecutar la transición ecológica y bajar la factura de la luz. Esto último también se pactó en el acuerdo de octubre aunque el PSOE ni siquiera lo intentó tramitar o llevar a cabo. También incluyen un plan para reducir la producción energética basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040.

Además, quieren dar una dotación anual de 600 millones al plan estatal de lucha contra las violencias machistas, mejorar el sistema de dependencia para atender a las personas dependientes que ahora no son atendidas por la falta de inversión (1,6 millones), garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años y aumentar la inversión del 5,6% del PIB en educación para 2023 — ahora se encuentra en un 4% —.

Otras medidas esenciales son las que ya anunció Iglesias hace unas semanas relacionadas con la justicia fiscal y la precariedad laboral. Derogar la reforma laboral del PP y la elaboración de una nueva legislación será fundamental. Aunque será la primera confrontación fija con los socialistas ya que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, afirmó que «no es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas», Otras prioridades serán el aumento del SMI a 1.200 euros y la reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales.

