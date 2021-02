EE.UU: Texas sin electricidad y precios por las nubes debido a tormenta de nieve que afecta a la ciudad

Millones de habitantes de Texas (EEUU, sur) se quedaron sin energía debido a una de las peores tormentas de nieve que afectaron al estado, y aquellos que todavía tienen electricidad deben pagar miles de dólares después de que sus facturas de servicios públicos se dispararon.

“Si bien valoramos a nuestros clientes, queremos lo mejor para sus billeteras y sus familias, incluso si eso significa ayudarlos a cambiar a nuestros competidores”, dijo Griddy, un proveedor de energía mayorista en Texas, en un aviso publicado el miércoles en su sitio web, después de que uno de los clientes de la compañía compartiera públicamente su factura de energía de febrero, que ascendía a más de 5.000 dólares.

Al menos 3,1 millones de hogares en Texas no tenían electricidad hasta el miércoles por la mañana después de que la peor tormenta de nieve en 30 años dejó el estado, que normalmente tiene temperaturas de entre 15 y 21 grados Celsius en el invierno boreal, en grados bajo cero.

#RT @Mex_Libertario: RT @mexevalua: El suministro de gas desde Texas no se cortó: aumentó su precio debido a una mayor demanda y la CFE decidió bajar el volumen comprado. Ese gas se usa para generar electricidad en plantas de ciclo combinado, y su escase… pic.twitter.com/J2ffFORE0L — libertario jedi (@LightYagamiand) February 18, 2021

Texas es el mayor productor de petróleo y gas natural de los Estados Unidos, lo que hace que el corte de energía sea aún más desconcertante.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que ordenó una investigación sobre la red eléctrica del estado, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, o ERCOT, que describió como “cualquier cosa menos confiable en las últimas 48 horas”.

PRECIOS POR LOS CIELOS

Los medios estadounidenses, mientras tanto, reprodujeron historias sobre los tejanos que quedaron paralizados no solo por el frío sino también por sus últimas facturas de energía, como resultado de los precios de la electricidad que cotizan en bolsa en la región, que aumentaron hasta un 10.000 por ciento después del apagón.

Royce Pierce, un contratista de 38 años, es un cliente de Griddy que recibió un aviso de la compañía aconsejándole que se cambiara a otra empresa de servicios públicos si pensaba que podía obtener mejores tarifas.

“Es increíble, honestamente no creí el precio al principio, no es una gran sensación saber que hay una factura inminente que no podemos pagar”, dijo Pierce al portal de noticias Daily Beast cuando reveló su factura de 5.152 dólares para febrero.

Pierce dijo que la factura de su casa de dos pisos el mes pasado fue de 387,70 dólares, mientras que en febrero del año pasado solo pagó 330 dólares.

Austin , Tx.

Les dijeron que apostaran por la energía solar y eólica..eh aquí las consecuencias!!’



Haciendo cola para comida hoy en Austin, Texas, no hay gasolina disponible, Millones siguen sin electricidad, las casas están inundadas con tuberías reventadas. pic.twitter.com/leDRQU5RIa — Neytiri기대 #𝔽𝕦𝕖𝕣𝕫𝕒𝔸𝕄𝕃𝕆ℙ𝕣𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥𝕖 (@VivoyRespiroMex) February 17, 2021

PREVISIONES

Griddy dijo que debido a las temperaturas bajo cero, el mercado de electricidad de ERCOT estaba experimentando actualmente precios extremadamente altos, e interrupciones, debido al aumento de la demanda de calefacción y fallas en la producción de energía.

“Los nuevos datos muestran que una buena parte de esta semana probablemente sea peor”, agregó la compañía en el aviso publicado en su sitio web.

La empresa recordó a sus clientes que no controla el precio al por mayor de la electricidad y que su función es “simplemente pasar el costo de la electricidad al por mayor a nuestros clientes y solo ganar dinero con nuestra tarifa de membresía de 9,99 dólares por mes, sin importar el precio de la electricidad que pasamos por ERCOT”.

Agregó que esperaba que los precios elevados persistieran durante el fin de semana, “probablemente no en los niveles extremos de los últimos dos y los próximos dos días, pero aún bastante desagradable”.

La Casa Blanca dijo el miércoles que solicitó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que proporcione generadores, mantas y agua a los residentes de Texas y otros estados afectados por la tormenta, y que está trabajando para procesar rápidamente las solicitudes de más asistencia.

¡Texas declarado en emergencia tras una fuerte tormenta invernal sin precedentes! ❄️🥶



Texas registra la mayor nevada de su historia y se encuentra cubierto de nieve y hielo después de varias nevadas intensas 🌨️#Lifepost #FelizMartes #Texas #tormentainvernal #Nevada #Salud pic.twitter.com/j4Dhd6lqLw — Lifepost 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️ (@LifepostMX) February 16, 2021

MILLONES EN ALERTA

El temporal Uri afecta a más de 100 millones de personas en el centro, sur y este de Estados Unidos, donde ha dejado al menos 23 muertos hasta el momento, según informó el periódico The New York Times.

Si bien Texas es el estado más afectado, más del 73 por ciento del territorio estadounidense está cubierto de nieve, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por su sigla en inglés).

El Servicio Meteorológico Nacional indica que “las acumulaciones significativas de nieve, aguanieve y lluvia helada se esparcirán por la mayor parte del medio sur el miércoles y el jueves”.

Las principales advertencias de tormenta rigen para los estados sureños de Misisipi, Oklahoma, Tennessee, Texas y Arkansas.

Fuente: Sputnik

