«El capitalismo funciona bien hasta que tiene que robarle el petróleo a un país socialista»: La aplaudida intervención de diputado catalán en el Congreso de España

En una comentada intervención en el Congreso de España, el diputado catalán y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, criticó las actuales políticas del Presidente de EEUU, Donald Trump, indicando que no es «nada nuevo».

«Nada, absolutamente nada de lo que está pasando, es algo nuevo. EEUU lleva 80 años y lo ha hecho 80 veces, en 80 países diferentes, haciendo lo que hizo el otro día en Venezuela. No es nada nuevo», planteó el legislador catalán.

«EEUU ha bombardeado, ha intervenido, ha asesinado, ha secuestrado en medio mundo. Lo ha hecho en Guatemala, Chile, Cuba, Bolivia, Angola, Nigeria, Irak, Yemen, Siria… podría estar los 10 minutos que tengo enumerando países», agregó Rufián, quien puntualizó que los motivos de estas agresiones tampoco son nuevos.

«Siempre lo ha hecho por lo mismo, o por dinero o por petróleo, o por las dos. Siempre exactamente por el mismo motivo, porque ya saben que el capitalismo funciona tan bien, que de vez en cuando tiene que ir a robar a un país socialista su petróleo. Así de bien funciona», señaló finalmente en tono irónico.

"El capitalismo funciona bien hasta que tiene que robarle el petroleo a un país socialista", como el imperio norteamericano con Venezuela. Buena intervención en el Congreso de @gabrielrufianpic.twitter.com/lfPznYY4la — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) January 21, 2026

