El presidente Donald Trump sigue agrediendo a la congresista demócrata Ilhan Omar

Otra agresión contra las cuatro legisladoras demócratas: Ilhan Omar de Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Ayanna Pressley de Massachusetts y Rashida Tlaib de Michigan, quienes se han convertido en el nuevo blanco xenófobo del mandatario estadounidense, Donald Trump, como parte del discurso que busca una reelección en las presidenciales del 2020.

En la ciudad de Greenville, en el estado de Carolina del Norte, en un mitin electoral celebrado el miércoles, el dirigente republicano volvió a acusar a las cuatro congresistas de “no amar” EE. UU, valiéndose de que Omar y Tlaib son de origen musulmán, estimulando así el odio racial y religioso.

Luego, el magnate neoyorquino nombró a las congresistas en cuestión, cuando mencionó a Omar, estadounidense nacida en Somalia, los fanáticos bramaron en un solo clamor: “¡Envíala de vuelta! ¡Envíala de vuelta!”.

Trump hizo una pausa dejando espacio para que se escucharan más las consignas contra Omar y después prosiguió su arremetida señalando los comentarios hechos por la congresista con relación a Israel a favor de los palestinos.

«Estas congresistas están ayudando al ascenso de una izquierda militante y dura (…) No aman a nuestro país, y en algunos casos creo que odian a nuestro país”. Donald Trump, en un mitin electoral.

Trump arrecia su postura racista pese a las críticas

El inquilino de la Casa Blanca volvió a defender su postura racista, insistiendo en que ellas no tienen nunca algo bueno para decir. “Esto es lo que digo yo: ¡ey! si a ellas no les gusta, déjenlas salir. Déjenlas que se vayan (…) Ellas siempre nos están diciendo cómo gestionar (el país). ¿Saben qué? si ellas no quieren el país, díganles que salgan”, recalcó.

La congresista de origen africano respondió, más tarde, a las críticas de Trump con un poema de Maya Angelou que compartió en su cuenta de Twitter. “Puedes dispararme con tus palabras, puedes cortarme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, pero aun así, como el aire, me levantaré”.

Renace el Ku Klux Klan en EE. UU.

La Casa Blanca, tomada por el Ku Klux Klan (KKK), al parecer, ha sacado de la tumba de los recuerdos la doctrina Monroe, del expresidente estadounidense James Monroe (1817-1825), que decía “América para los americanos”, pero ¿a qué se refería Monroe, en un país construido por inmigrantes?

Ocasio-Cortez ha denunciado los comentarios racistas de Trump, diciendo: “señor presidente, el país del que vengo, y el país al que todos juramos, es EE. UU. (…) Está enojado porque no puede concebir un EE. UU. que nos incluya”.

Tlaib, a su vez, ha acusado al presidente de ser “la crisis”. “Él es la crisis. Su peligrosa ideología es la crisis. Es necesario un juicio político”, ha reclamado.

Pressley, por su parte, ha indicado que los tuits “xenófobos, intolerantes” del magnate republicano son una “distracción disruptiva de los problemas” que él mismo ha generado con sus medidas tan polémicas para gestionar al país.

¿Quién es Donald Trump?

Su madre era una inmigrante escocesa nacida en la isla de Lewis, en el norte de las Hébridas Exteriores, y sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes.​ Su abuelo, Frederick Trump (de nacimiento Friedrich Drumpf), llegó de Alemania a Estados Unidos en 1885

Por otra parte, Trump, nacido en un país fundado por migrantes yhabiéndose casado con una migrante eslovena, Melania, también tiene una postura dura ante los indocumentados: ha ordenado la construcción de un muro en la frontera sur y ha ignorado informes de malos tratos que reciben los refugiados en los centros de detención del país norteamericano.