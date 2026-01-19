Gobierno de Dinamarca pide a sus funcionarios no utilizar auriculares Bluetooth y AirPods por riesgo de espionaje

Fuentes policiales danesas señalaron al medio local Ingenioren que la recomendación podría basarse en un incidente concreto o en una sospecha específica que justifique tal nivel de precaución de las autoridades del país, en medio del conflicto con EEUU por la intención de Trump de quitarles el control de Groenlandia.

Un reporte del medio danés Ingenioren informó que las autoridades de Gobierno de Dinamarca llamaron a sus funcionarios, tanto civiles como policiales, a evitar el uso de los dispositivos Bluetooth por el riesgo de espionaje, esto, en el contexto de la enorme tensión que vive el país por la decisión del Presidente de EEUU, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia.

Según consigna la información, citada por varias agencias internacionales, la alerta fue levantada por al Servicio de Inteligencia de Defensa danés, quien instó a los organismos gubernamentales, agencias y fuerzas policiales a evitar el uso de auriculares Bluetooth y AirPods durante el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, agrega la nota de Ingenioren, debido a que dicha tecnología, muy utilizada en dispositivos como auriculares y altavoces, «presenta vulnerabilidades que podrían ser explotadas por atacantes».

En ese sentido, se recomendó explícitamente desactivar la función Bluetooth en teléfonos móviles, tabletas y computadoras utilizadas en el trabajo, tanto en dispositivos oficiales como personales, «hasta nuevo aviso».

«Expertos en ciberseguridad han advertido durante años las debilidades inherentes a la tecnología Bluetooth. Los atacantes pueden aprovecharlas para tomar control de dispositivos o interceptar flujos de datos sin necesidad de confirmar vinculación con otros aparatos, además de acceder a datos sensibles e interceptar la comunicación entre dos dispositivos conectados», apuntó el medio danés.

Finalmente, fuentes policiales aseguraron que la recomendación podría basarse en un incidente concreto o una sospecha específica que justifique tal nivel de precaución.

