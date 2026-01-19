Trump vincula anexión de Groenlandia a no ganar el Nobel: «Ahora puedo pensar en lo que es bueno para EE.UU.»

En una carta al primer ministro noruego, Trump aseguró que ya no piensa «exclusivamente en la paz» debido a que el país nórdico no le entregó el galardón que considera merecer.

En una carta filtrada por la prensa internacional, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, vinculó la negativa de Noruega a concederle el Premio Nobel de la Paz con su agresiva política expansionista hacia Groenlandia, al afirmar que ahora se siente liberado para priorizar los intereses de Washington por encima de la paz global.

El mensaje, dirigido al primer ministro noruego, Jonas Gahr, deja en evidencia una vez más el enfado del mandatario republicano, quien considera que por su supuesta labor para «parar ocho guerras» merecía el galardón.

«Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos», escribió Trump en la misiva.

Esta declaración sirve como marco conceptual para entender la escalada de las últimas semanas, donde la anexión y control sobre Groenlandia se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política exterior estadounidense.

En la misma carta, el presidente cuestiona la soberanía danesa sobre el vasto territorio ártico y justifica la necesidad del control estadounidense por razones de seguridad, ignorando la voluntad de los habitantes.

«No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses», afirmaron todas las representaciones políticas del Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut) en un comunicado en el que rechazaron cualquier injerencia externa y reafirmaron su identidad nacional.

«Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos», argumentó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump amenaza con aranceles a quienes se pongan a sus planes expansionistas

Su retórica se ha traducido en acciones concretas. El sábado pasado, la administración Trump amenazó con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a productos de ocho países de la OTAN: Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca. Esta medida, calificada como de «presión» para que respalden sus planes de anexión, podría elevarse a un 25% a partir de junio si persisten en oponerse a su plan expansionista

La reacciones internacionales no se han hecho esperar. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció el domingo la convocatoria de una reunión extraordinaria de los Estados miembros «en los próximos días» para «seguir coordinando» la respuesta de Bruselas a estas amenazas y aranceles.

Trump, en su carta, también presiona a la Alianza Atlántica, reclamando reciprocidad por sus esfuerzos personales. En su opinión, él ha hecho “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación”.

“Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”, declaró en su nota a Støre.

Este ultimátum se suma a sus más recientes declaraciones públicas, este lunes afirmó que ha llegado el momento de “eliminar” la “amenaza rusa” de Groenlandia

“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, señaló en su red social, Truth Social.

El Nobel de la discordia

Cabe recordar que el Premio Nobel de la Paz 2025, fue concedido a la opositora de extrema derecha venezolana María Corina Machado, el cual recibió en Oslo en diciembre pasado en medio de una fuerte polémica, justamente por promover un ataque e intervención militar contra su propio país.

La semana pasada, Machado le regaló su medalla en un encuentro en la Casa Blanca , como muestra de «gratitud» tras el ataque perpetrado durante la madrugada del 3 de enero por las fuerzas militares estadounidenses contra Venezuela, que dejó al menos 100 muertos e igual número de heridos y que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

El gesto fue percibido como un intento de congraciarse con Trump debido a su conocido interés por ganar ese galardón y la decepción que experimentó al no haberlo obtenido.

Sin embargo, desde Oslo, el Comité Noruego del Nobel reaccionaron, dejando en claro la distinción es intransferible.

A través de un comunicado, señalaron que más allá de lo que ocurra con la medalla, «es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador».

