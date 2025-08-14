Incendios forestales en Europa duplicaron el promedio de las últimas 2 décadas y advierten «riesgo extremo» para septiembre

Los incendios forestales en Europa han arrasado 439.568 hectáreas en lo que va de 2025, cifra que supera en más del doble el promedio de 19 años para este momento de la temporada, informó el Centro de Investigación Conjunta (JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea.

El recuento incluye incendios que hayan superado las 30 hectáreas de extensión y que hayan sido detectados por el Servicio de Gestión de Emergencias Copérnico de la Unión Europea.

Así, desde el 1 de enero, las autoridades han registrado 1.628 de estos incendios, más que los 1.089 del mismo período del año pasado, y las emisiones de carbono asociadas se calculan en 14,11 millones de toneladas de dióxido de carbono, indicó el JRC en su actualización semanal más reciente.

Los riesgos meteorológicos de incendio siguen siendo elevados. La previsión del índice meteorológico de incendios a 7 días, del 11 al 17 de agosto, apunta a condiciones «de extremas a muy extremas» en gran parte del continente, con riesgo especialmente severo en el noroeste de la península ibérica, la mayor parte de Francia, los Balcanes, Grecia, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Austria y Hungría.

También se espera un riesgo de incendios mayor de lo normal en Suecia, parte de Noruega y el este de Finlandia, señaló el JRC.

Septiembre muy complejo

Las señales estacionales apuntan a un final de temporada complicado. Se pronostica que las temperaturas en septiembre se ubiquen por encima del promedio en toda Europa, con las anomalías más fuertes en Francia, el norte de Italia y Hungría.

Mientras que se esperan lluvias por debajo del promedio en gran parte del sur y el centro de Europa, así como en Francia, los Balcanes, Polonia, Dinamarca y el sur de Suecia.

Agencia Xinhua / Foto Portada: Agencia AP