Julian Assange: «Casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación»

Esta semana, el periodista Julian Assange presentó una denuncia penal en Suecia contra 30 directivos de la Fundación Nobel, a quienes acusa de los delitos de apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra.

En específico, la acción legal de Assange busca frenar el pago de más de 1 millón de dólares a la dirigente de la extrema derecha venezolana, María Corina Machado, planteando que el dinero de Alfred Nobel no puede entregarse a personas que promueven el uso de la fuerza y la invasión de ejércitos extranjeros a países soberanos.

Con esta acción, además, el fundador de WikiLeaks volvió a poner en discusión la responsabilidad que han tenido los grandes medios de comunicación occidentales en los horrores bélicos cometidos principalmente por EEUU y sus aliados europeos, durante más de medio siglo.

«Casi todas las guerras que comenzaron en los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación», apuntó Assange en una recordada entrevista de 2011 que fue rescatada y viralizada por distintos usuarios y usuarios en las redes sociales.

En la conversación, el periodista plantea que los medios habrían impedido estas guerras «si hubieran investigado lo suficiente, si no hubieran reimprimido propaganda gubernamental».

«¿Qué significa eso? En general a la gente no le gustan las guerras: tienen que engañar a las personas porque no van a la guerra por propia voluntad», indica Assange, afirmando que «si tenemos un buen entorno mediático, también tendremos un ambiente pacífico».

Para Assange, los medios de comunicación son «tan malos que debemos cuestionarnos si el mundo no estaría mejor sin ellos». Asimismo, identificó a la ignorancia como el principal enemigo de la sociedad, sosteniendo que solo a través de la comprensión podemos tomar decisiones informadas y efectivas.

Julian Assange denunció hoy ante un tribunal la farsa del Premio Nobel de la Paz, denunciando a más de 30 directivos de la Fundación Nobel, acusándolos de usar el premio como un instrumento de guerra para facilitar la invasión de EEUU contra Venezuela.



Además denunció la… pic.twitter.com/XRQ64EqZN9 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) December 18, 2025

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano