Julian Assange: «Casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación»

Fundador de WikiLeaks volvió a poner en discusión la responsabilidad que han tenido los grandes medios de comunicación occidentales en los horrores bélicos cometidos por EEUU y sus aliados europeos, durante más de medio siglo. En esa línea, para Assange, los medios "son tan malos, que debemos cuestionarnos si el mundo no estaría mejor sin ellos".

Julian Assange: «Casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Esta semana, el periodista Julian Assange presentó una denuncia penal en Suecia contra 30 directivos de la Fundación Nobel, a quienes acusa de los delitos de apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra.

En específico, la acción legal de Assange busca frenar el pago de más de 1 millón de dólares a la dirigente de la extrema derecha venezolana, María Corina Machado, planteando que el dinero de Alfred Nobel no puede entregarse a personas que promueven el uso de la fuerza y la invasión de ejércitos extranjeros a países soberanos.

Con esta acción, además, el fundador de WikiLeaks volvió a poner en discusión la responsabilidad que han tenido los grandes medios de comunicación occidentales en los horrores bélicos cometidos principalmente por EEUU y sus aliados europeos, durante más de medio siglo.

«Casi todas las guerras que comenzaron en los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación», apuntó Assange en una recordada entrevista de 2011 que fue rescatada y viralizada por distintos usuarios y usuarios en las redes sociales.

En la conversación, el periodista plantea que los medios habrían impedido estas guerras «si hubieran investigado lo suficiente, si no hubieran reimprimido propaganda gubernamental».

«¿Qué significa eso? En general a la gente no le gustan las guerras: tienen que engañar a las personas porque no van a la guerra por propia voluntad», indica Assange, afirmando que «si tenemos un buen entorno mediático, también tendremos un ambiente pacífico».

Para Assange, los medios de comunicación son «tan malos que debemos cuestionarnos si el mundo no estaría mejor sin ellos». Asimismo, identificó a la ignorancia como el principal enemigo de la sociedad, sosteniendo que solo a través de la comprensión podemos tomar decisiones informadas y efectivas.

Sigue leyendo sobre este tema:

Assange demanda a Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Assange demanda a Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado

Hace 21 horas
Absalón Opazo

Un Nobel con uniforme de guerra

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Nobel de la Paz para María Corina Machado desata furia en Noruega: “está lejos de ser campeona de la paz”

Hace 1 semana
Absalón Opazo

“Es una vergüenza”: activista venezolano de DD.HH. cuestiona Nobel de la Paz a Machado por pedir intervención militar 

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Cuando Chile hizo historia con la primera Nobel latinoamericana: Emotivos homenajes a Gabriela Mistral en su 80 aniversario del galardón literario

Hace 6 días
Absalón Opazo

El dispositivo de la paz imperial: un Nobel para los verdugos

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Zelensky nominaría a Trump al Nobel si envía misiles Tomahawk y ayuda a un cese al fuego

Hace 2 meses
Absalón Opazo

El Nobel de la Paz Pérez Esquivel, sin anestesia, a Machado: “¿Por qué llamaste a EE.UU. para que invada Venezuela?”

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Atlas Network: la desinformación como arma neoliberal

Hace 6 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano