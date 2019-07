La formación de una anhelada comunidad China – Latinoamericana es posible gracias a la cooperación y visión de futuro compartido

Varios proyectos de envergadura descubren la estrecha relación comercial y de desarrollo que prospera y se ejecuta en toda Suramérica gracias al gigante asiático

Lo visto hace varios años atrás como una utopía, ya es una realidad, esto no es más que el acercamiento de China con la comunidad de Latinoamérica, en cuanto a la cooperación y la ayuda mutua.

La agencia china Xinhua, en un reporte ofrecido por el espacio digital de Venezolana de Televisión (Venezuela), así lo refuerza, destacando que, desde la primera visita histórica del presidente chino, Xi Jinping a la América, en julio de 2014, ha llevado a estos dos actores (China-Latinoamérica) a la búsqueda de un mejor futuro compartido.

En aras de esta visión de futuro, existen múltiples elementos que han servido para la realización de este, varias áreas de provecho mutuo como la ampliación del transporte por medio de redes de movilización de bienes y servicios, igualmente la creación de fuentes de energía renovable con un desarrollo sostenible y la promoción del uso de nuevas tecnologías con la finalidad de estimular el comercio y la creación de empleo en ambas regiones.

En el camino al desarrollo combinado

Argentina y los parque eólicos

Dentro de las estructuras de intercambio comercial, se ha mantenido el del medio ambiente, como elemento sostenible de los espacios del planeta, para ello, las energías renovables son un pilar de importancia.

Argentina ha querido desarrollar este tipo proceso, con una serie de parques eólicos en la región de la costa de la Patagonia para apuntalar un proceso alternativo energético, este proyecto está ubicado en la provincia de Chubut y lleva como nombre “Loma Blanca”.

Loma Blanca. Foto/Wikipedia

Se tiene previsto que la misma se termine a mediados de diciembre, luego de ya año y medio de trabajo continuo en la zona, bajo la batuta de la empresa encarga Power Construction Corporation de China (Power China).

Gabriel Hernández, quien es el gerente de campo de este proyecto eólico, indicó que Argentina, se acerca cada vez más a las metas energéticas propuestas, gracias a este y otras iniciativas apoyadas por China.

«En Loma Blanca ya hay seis molinos (aerogeneradores) instalados, y hemos iniciado el tendido de la línea de cable que une los molinos con la estación transformadora», agregó Hernández, según reseña la agencia Xinhua.

Lo esperado es que el proyecto genera alrededor de 256 megavatios de energía limpia a la red argentina, lo que es significativo para las construcciones de este tipo que coadyuvan en la generación de este factor de importancia para los ciudadanos y las comunidades del sector y por ende del país.

«En Loma Blanca I y III se han hormigonado tres bases de molinos y estimamos que la semana que viene van a entrar los primeros siete equipos de aerogeneradores para iniciar su montaje; mientras que en Loma Blanca VI se está haciendo la apertura de caminos», expresó Hernández.

No solo en lo eólico es el intercambio de saberes, los paneles solares también ingresan en el uso de las energías limpias en Argentina y es que, más al norte, en la meseta central de ese país Latinoamericano, los habitantes han recibido conocimiento en la construcción de los parques solares de Cauchari, espacios que cuentan con el respaldo en tecnología de Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd (SEPC, siglas en inglés) y que se espera ayude a reducir las emisiones de dióxido de carbono en al menos 325,000 toneladas, y en paralelo cree más de 1.500 puestos de trabajo.

Brasil y la transmisión de energía eléctrica

Brasil el gigante de la región, uno de los países más pujantes del área y que apunta a convertirse en un país desarrollado, también mantiene una estrecha cooperación con el gigante asiático.

Gran cantidad de trabajadores chinos se encuentran en la construcción de inmensas torres de transmisión de energía con la finalidad de hacer un tendido eléctrico capaz de mantener en la central hidroeléctrica de Belo Monte en el norte del estado de Para a Río de Janeiro, en la costa sureste una fuente una ultra alta tensión (UHV) de más de 2.500 km.

Foto/Xinhua

En este caso, China State Grid, junto con su filial Xingu Rio Transmissora de Energía, S.A. (XRTE, siglas en portugués), realizan este trabajo, que está previsto que se encuentre ejecutado en diciembre de este año, siempre teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente

«Es algo inédito en Brasil para un proyecto de infraestructura tan grande como este», dijo el gerente del proyecto brasilero, Francisco Ruiz Neto.

De igual forma el gerente asistente de XRTE, Yang Guangliang, dijo «Este esfuerzo (preservación del medio ambiente), aumenta significativamente el coste del proyecto, pero vale la pena proteger el pulmón verde de la Tierra, la jungla del Amazonas»

Esta protección es gracias al diseño especial de las torres de transmisión eléctrica, hecho específicamente para afectar lo menos posible los bosques amazónicos, y que han tenido un costo de 2.550 millones de dólares estadounidenses.

Con este proyecto se ha estimulado la economía en la región y ha generado cerca de 16.000 empleos.

México en linea del comercio

Aunque los proyectos energéticos son de vital importancia, son solo una arista de la gran cantidad de oportunidades de negocios que se pueden hacer con el gigante chino y que la América del sur mantiene con una visión de futuro compartido, en este caso México a través de ProMéxico, -agencia comercial de promoción de este país-, ha visto la oportunidad de negocios desde el espacio web.

Por ello llegó a un acuerdo con Alibaba, -uno de los grandes en el comercio electrónico-, para apoyar las ventas en línea, de las pequeñas y medianas empresas de la nació azteca.

Paulo Carreno, quien es director general de ProMéxico, se encuentra optimista en cuanto a esta relación comercial con China, esto debido a que esta nación “es y seguirá siendo un mercado estratégico de gran importancia”, agregando que “el comercio electrónico será sin duda una herramienta eficaz” para realizar negocios.

Y es que, las exportaciones mexicanas que van desde aguacates, carne de res, productos lácteos y hasta mariscos, han mejorado gracias a las ventas en línea, ya que generan una logística mejorada en los vuelos de carga comercial.

(190717) – BEIJING, 17 de julio de 2019 (Xinhua) – Un trabajador etiqueta y empaca los aguacates después del control de calidad en una planta de empaque de aguacate en Uruapanat, México, el 3 de junio de 2017. En los últimos años, la exportación de aguacates de México a China ha crecido rápidamente. (Xinhua / Dan Hang)

Chile con Didi

Didi Chuxing, anteriormente Didi Kuaidi, es una compañía de transporte china que proporciona vehículos y taxis de alquiler a través de aplicaciones y smartphones. Esta aplicación se ha convertido en una conocida plataforma en América Latina.

Tras su lanzamiento en la ciudad balnearios de Viña del Mar, en Chile, el pasado mes de junio, se han registrado un aumento exponencial de usuarios, con 60.000 pasajeros y 16.000 conductores.

Balneario Viña del Mar Chile. Foto/ Municipalidad de Viña del Mar

Lucrecia Márquez, una conductora registrada de Didi, ha calificado su experiencia laboral con esta compañía china como «excelente», ya que «no hay período de espera … y la gente (pasajeros) lo ha apreciado». «Manejan una economía ideal, una en la que, si trabajas, puedes mejorar tus finanzas», agregó.

La visión del futuro compartido

Expertos regionales ven grandes expectativas en el crecimiento de las regiones (China-Latinoamérica), gracias a los intercambios bilaterales continentales, las perspectivas pueden perderse de vista, y es que, el secreto mejor guardado, es la visión china no expansionista, en la que quiere mantener una relación de ganar – ganar con la región, hecho que impulsa su crecimiento y aceptación.

Entre los expertos tenemos a Gonzalo Tordini, jefe de Asuntos de Educación del Centro de América Latina sobre Estudios Políticos y Económicos Chinos, quien indica que «Es relativamente fácil obtener los datos sobre el crecimiento en el comercio entre los dos países, la inversión en infraestructura, las visitas políticas o los acuerdos firmados, que muestran el fortalecimiento de los lazos»

Gracias al interés de China en la zona, debido a sus potencialidades, y los diferentes contactos gracias a visitas y conversaciones de alto nivel, ha aumentado la confianza de ambos, permitiendo aumentar la cooperación, no solo comercial, sino también desde la cultura con las comunidades interrelacionadas.

Respecto a esto Tordini indicó, «Sin embargo, el mayor éxito de las relaciones entre China y América Latina y lo más difícil de medir son las asociaciones personales creadas, que garantizan que los lazos siguen siendo sostenibles y son de beneficio mutuo».

«Cabe destacar que la asociación se ha desarrollado de manera amplia. Diferentes aspectos, de la economía al comercio, la cultura, la educación, la tecnología, las finanzas, las políticas y muchos otros, han trabajado de manera conjunta», agregó.

Uno visión de apoyo y empuje a la región, es necesaria para lograr un impulso definitivo en el desarrollo del espacio geográfico del sur de América, China se apuntala como eje trasformador que direcciona su fuerza en apoyo de un área geopolítica estratégica de crecimiento que permite una relación comercial sana y beneficiosa para todos, una comunidad de iguales.

Con información de VTV y Xinhua

