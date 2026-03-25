La Francia Insumisa irrumpe: Mélenchon y la izquierda de ruptura reescriben el mapa popular del país

Por Leopoldo Lavín Mujica

Había un guión escrito. La derecha lo firmaba, el Partido Socialista francés (PS) lo rubricaba y los grandes medios lo distribuían: Jean-Luc Mélenchon era el “problema” de la izquierda francesa, “su lastre, su veneno electoral” gritaban a coro. Bastaba con neutralizarlo para que el campo progresista recuperara el aliento. El 22 de marzo, las urnas devolvieron ese guión a sus autores, sin leer.

La Francia Insumisa (LFI), la izquierda de ruptura que el tribuno marsellés construyó en una década desde los márgenes del sistema, entró en estas municipales de 2026 como fuerza local casi inexistente y salió de ellas con alcaldes reales en ciudades reales.

Roubaix, una de las comunas más pobres de Francia, tiene hoy un alcalde insumiso: David Guiraud, diputado saliente, se impuso con el 53,19% de los votos frente al 25,55% del alcalde de derechas.

Vénissieux, Creil, Le Tampon, La Courneuve: el mapa de las victorias de los insumisos es también un mapa de la Francia olvidada, de los territorios que la política institucional lleva décadas administrando desde la distancia.

En total, el movimiento multiplicó por doce el número de votos obtenidos por listas explícitamente insumisas e hizo su entrada en 182 consejos municipales desde el primer turno. No es un resultado, es una irrupción.

El hombre que el sistema no pudo derribar

Jean-Luc Mélenchon cumplirá 76 años antes de las presidenciales de 2027. Sus adversarios y enemigos políticos llevan años apostando por su agotamiento. Se equivocan, y estas municipales son la prueba más reciente.

Lo que sus críticos interpretan como arrogancia es en realidad una de sus virtudes políticas más raras: la coherencia. Mélenchon es el mismo que denunciaba las políticas de austeridad en el Senado en los años noventa, el mismo que se fue del PS cuando este aceptó las reglas del juego neoliberal, el mismo que construyó el Front de Gauche (Frente de Izquierda) y luego La Francia Insumisa cuando el Partido Comunista Francés (PCF) ya no daba más de sí como locomotora de la izquierda radical.

No ha cambiado de posición según los vientos. Ha esperado que los vientos cambien. Y están cambiando.

Su capacidad oratoria, su conocimiento de la historia mundial y sus análisis agudos de los conflictos geopolíticos sigue siendo sin igual en el espacio político francés. En un paisaje de comunicadores entrenados para no decir nada, Mélenchon dice todo —demasiado, dirán sus críticos— con una precisión retórica que moviliza donde otros adormecen. Es el único líder de izquierda capaz de llenar plazas, de hacer que un joven de 20 años en Roubaix sienta que la política le habla en su idioma.

El porcentaje insumiso del 35% en Lille, en el corazón histórico del socialismo municipal francés, ilustra cómo La Francia Insumisa está absorbiendo el electorado popular que el PS perdió. Eso no ocurre por accidente. Ocurre porque hay un líder que conecta, rodeado por y junto con una joven guardia de brillantes políticos y estrategas.

El PS en crisis, LFI como árbitro

El verdadero perdedor de la noche del 22 de marzo no es quien parecía más amenazado. Fue el PS. Al día siguiente, François Hollande (expresidente francés PS) lanzó la ofensiva interna, Boris Vallaud denunció la «ambigüedad estratégica» del partido y Raphaël Glucksmann apuntó sus baterías contra la dirección.

El PS entra en la precampaña presidencial fracturado, sin candidato claro, y con la pregunta que nadie en la rue de Solférino quiere responder en voz alta: ¿Tiene el PS un proyecto propio, o existe únicamente como la sombra moderada de LFI?

Al buscar salvar sus alcaldías pactando con LFI, el PS podría haber extendido involuntariamente la alfombra roja a Jean-Luc Mélenchon de cara a 2027. Esa es la trampa dialéctica en la que ha caído: cuanto más lo ataca, más lo necesita; cuanto más lo necesita, más lo fortalece.

La ruptura como método

La izquierda de ruptura no es solo un eslogan de la LFI. Es una apuesta estratégica: renunciar al consenso del sistema para construir una mayoría desde abajo, desde los barrios, desde los que no votan, desde los que la política clásica desahució. Estas municipales fueron la primera prueba tangible de que esa apuesta tiene suelo firme bajo los pies.

En las 35 comunas donde se puede comparar con 2020, el voto insumiso pasó del 6,2% al 13,7%. Doblar en seis años, en un contexto de ofensiva mediática odiosa sostenida, no es un accidente. Es organización, es arraigo territorial, es la acumulación silenciosa de militantes que trabajan en los barrios mientras sus adversarios debaten en los platós de medios oligarcas.

Lo más significativo de este resultado es su geografía: La Francia Insumisa no avanza en los mismos territorios que el RN (el partido de extrema derecha), pero compite con él por el mismo electorado de fondo: el trabajador precario, el joven sin perspectivas, el habitante de la periferia que el sistema ha dejado atrás.

La apuesta de la izquierda de ruptura es que esa rabia, mal dirigida hacia la extrema derecha, puede reconvertirse en proyecto político de transformación. Lo que hasta ahora era una realidad sociológica tiende, a escala municipal, a volverse una realidad política.

El horizonte del Elíseo

La pregunta que nadie en el sistema político puede ignorar ya es esta: ¿Es Mélenchon el candidato de izquierda más competitivo para 2027?

El RN llega con 57 alcaldías y una base territorial sin precedentes. El PS conserva París y Marsella pero entra en la precampaña fracturado, sin candidato claro. La Francia Insumisa llega con alcaldes en las ciudades más castigadas del país y con el viento en popa de estas municipales avivándolo.

Manuel Bompard, número dos del movimiento insumiso, lo dijo sin rodeos la noche del 22 de marzo: «El año que viene el pueblo francés votará en las presidenciales más decisivas de las últimas décadas. La nueva Francia puede barrer la “macronie” (la esfera de poder de Macron) y derrotar a la extrema derecha».

Las palabras son de Bompard, pero el proyecto compartido ahora, es de Mélenchon. Y por primera vez, ese proyecto tiene raíces en el territorio.

La verdadera prueba vendrá ahora. Si los alcaldes insumisos demuestran en los próximos meses que la ruptura no es solo un relato sino una práctica de gobierno —que se puede gestionar una ciudad pobre con justicia social y eficacia—, nadie podrá arrebatarles el argumento más poderoso de todos: el de la realidad.

El sistema intentó derribar a Mélenchon antes de las urnas. Las urnas respondieron. El resto empieza ahora.

Leopoldo Lavín Mujica