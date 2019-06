La OTAN contempla medidas políticas y militares en caso de ruptura del Tratado INF

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, advirtió que EEUU se va a retirar formalmente del acuerdo a principios de agosto próximo a menos que Rusia vuelva a cumplirlo de forma cabal y verificable

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene la intención de tomar medidas políticas y militares para fortalecer su capacidad de disuasión en caso de una ruptura del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (INF, por sus siglas en inglés) entre EEUU y Rusia, declaró el miércoles el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.



«Hoy acordaremos un conjunto de medidas políticas y militares para garantizar la preservación de la eficacia de nuestra capacidad de disuasión y defensa, si la Federación de Rusia no cumple con sus obligaciones internacionales», dijo Stoltenberg.



Rusia, indicó Stoltenberg el martes, tiene cinco semanas para «salvar el tratado», y si no lo hace, la respuesta «será defensiva, equilibrada y coordinada».



El pasado 2 de febrero, EE. UU. suspendió sus obligaciones en el marco del Tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética, para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.



EE. UU. y Rusia se habían acusado previamente de desarrollar misiles que infringen el Tratado INF. Moscú siempre sostuvo que cumple a rajatabla el acuerdo y que su nuevo misil 9M729, contrario al acuerdo según Washington, nunca se lanzó fuera del alcance especificado.



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, advirtió que EE. UU. se va a retirar formalmente del acuerdo a principios de agosto próximo a menos que Rusia vuelva a cumplirlo de forma cabal y verificable.



A su vez, Rusia suspendió su compromiso con el Tratado INF, dejando claro al mismo tiempo que no desea implicarse en la carrera armamentista, mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que EE. UU. esté dispuesto a entablar conversaciones al respecto.



El presidente ruso, Vladímir Putin, argumentó en febrero que EEUU llevaba mucho tiempo violando las cláusulas del tratado con las pruebas de misiles de medio alcance y el despliegue en Rumanía y Polonia de sistemas de lanzamiento de misiles de crucero.



El 30 de mayo, Putin presentó a la Asamblea Federal rusa el proyecto de ley para suspender el Tratado INF, que el 18 de junio pasado fue aprobado por la Duma de Estado (cámara baja) y este día 26, por el Senado ruso.

Las tensiones sobre el uso de armamentos de guerra entre estas dos naciones se han visto incrementada en el último año, en las postrimerías de la administración de Donald Trump. Para las personas no es un secreto el poder que ejerce EE. UU. En la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ente creado al final de la segunda guerra mundial con la finalidad de proteger a los países aliados de entonces, ante posibles agresiones de otras naciones, Por supuesto esto fue en ese contexto.

Sin embargo, con el pasar de los años se ha visto una transformación de este ente, tanto desde las políticas de ingreso, hasta el uso de la fuerza que tiene este organismo, quien se ha involucrado en acciones bélicas, basándose en argumentos algunas veces con incógnitas.

Se espera que esta tensión que se ha agudizado con el gigante euroasiático pueda llegar a feliz término y no genere ninguna acción contraproducente, que pueda iniciar algún conflicto no deseado para el mundo.

