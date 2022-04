La Segunda Gran Guerra Patriótica y la reformulación de Rusia

Del mismo modo, el carácter patriótico de una guerra no puede deducirse de si un Estado lucha o no en su propio territorio. Si Rusia es el objetivo previsto, la guerra adquiere un carácter patriótico que no se ve negado por su naturaleza preventiva.

Lo que Rusia afronta ahora es la segunda edición, la del siglo XXI, de la Gran Guerra Patriótica.

Estados Unidos está experimentando con un nuevo modelo de guerra, una actualización del modelo de vietnamización y del modelo de guerra híbrida. Exterminio económico; presencia en el horizonte; sin botas en el suelo; suministro de multiplicadores de fuerza e inteligencia en el campo de batalla en tiempo real a las fuerzas locales; y un espectro de modos de combate convencionales, móviles y de guerrilla.

Occidente está librando una guerra político-militar de carácter total o absoluto contra Rusia. Este carácter total o absoluto no debe quedar oculto por el hecho de que los papeles político y militar implican una división del trabajo y que el propio componente militar está hibridizado, donde las operaciones de combate reales las llevan a cabo las fuerzas ucranianas mientras que el armamento y la inteligencia los proporciona Occidente.

Cuando la revista Newsweek entrevistó recientemente a expertos estadounidenses de alto nivel sobre la posibilidad de que Estados Unidos ataque con aviones no tripulados objetivos militares rusos en Ucrania, su intencionalidad reveló que en la mente militar occidental la línea es difusa y se considera a Rusia como el objetivo.

El objetivo de la guerra político-militar es total y absoluto: destruir la base material de Rusia y atacar la economía, los medios de vida y el tejido social de los rusos, poniendo así al país de rodillas y obligándolo a instalar un liderazgo títere que convierta a Rusia en un estado vasallo de Occidente.

Rusia está siendo castigada por un régimen de sanciones que nunca se impuso a la Sudáfrica del apartheid. Las sanciones contra Rusia y la desinversión en ella son tan masivas que podrían describirse como “choque y pavor” destinado a crear un sistema global de apartheid económico y cultural, que aísla, margina y suprime a Rusia.

La cultura y las artes rusas han sido “canceladas” como un componente de la cultura y la civilización occidentales, mientras que las artes y la cultura occidentales se han alejado de Rusia.

Cualquier canal de televisión muestra ahora que Occidente, a nivel de su élite política y de opinión, está lleno de sed de sangre contra Rusia y los rusos. Occidente está utilizando abiertamente a Ucrania como representante para infligir una muerte de mil cortes a Rusia. Como nunca antes, la conversación en la corriente principal gira en torno a infligir bajas a las fuerzas rusas y el máximo daño a la economía y la sociedad rusas. El discurso oficial occidental al más alto nivel trata de cortar la “arteria principal” de la economía rusa: las exportaciones de petróleo y gas. Estas acciones y el lenguaje indican un castigo colectivo y una rabia sociopática hacia Rusia.

Tales sentimientos no faltaron en Occidente, empezando por el impulso de estrangular al bebé bolchevique en su cuna (Churchill), pasando por Radio Free Europe durante Hungría 1956, hasta el documento de Santa Fe. Pero estos sentimientos se vieron frenados y retenidos en los márgenes, por la realidad de la existencia de la URSS. Con el implosivo colapso de la Unión Soviética y el nacimiento de un momento unipolar, estos sentimientos, aunque no expresados en público, dieron forma a la agenda bipartidista real, como se vio en la destrucción de Yugoslavia, Irak y Libia y, sobre todo, en las sucesivas oleadas de expansión de la OTAN.

Occidente ha cambiado, y Rusia debe cambiar para sobrevivir y prevalecer sobre los síntomas conductuales de la triple H de Occidente: hipocresía, histeria y odio.

Occidente ni siquiera se conformará con una vuelta a los complacientes y desdichados años 90 porque sabe por experiencia que el espíritu ruso podría producir cíclicamente otro líder fuerte. En cambio, querrá una satelización permanente de Rusia, su conversión en lo que Occidente llama un país “normal”, es decir, una versión más grande de uno de sus aliados de Europa del Este.

EL RESTABLECIMIENTO DE RUSIA

Si este nuevo modelo de guerra tiene éxito, entonces, como dicta su lógica intrínsecamente autoexpansiva, se repetirá en el borde de Rusia, en suelo ruso. Por lo tanto, Rusia tiene que resolver una ecuación compleja: imponerse de forma tan decisiva en Ucrania que el modelo de guerra fracase, se administre una lección y no se repita el esfuerzo. Pero Rusia debe hacerlo sin meterse en un atolladero como el de Afganistán, una trampa del tipo que Brzezinski tendió a Moscú en 1979. Los planteamientos de pensadores militares como Tukhachevsky y BH Liddell Hart, así como las tácticas cubanas en Angola y Ogaden adquieren ahora gran relevancia.

Aunque nadie conoce el pensamiento del Estado Mayor ruso, la lógica indica que la trampa occidental de convertir a Ucrania en un atolladero para Rusia podría evitarse si se evitara centrarse en la toma de territorio y ciudades, y se privilegiara la doctrina de la mayor mente militar de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el general vietnamita Vo Nguyen Giap, que instó a una estrategia de contrafuerza, o en sus palabras, “la aniquilación de las fuerzas vivas del enemigo”, es decir, la liquidación del adversario como fuerza de combate.

Dado que los militares ucranianos son una máquina casi de la OTAN, ciertos paralelismos podrían ser menos que relevantes, pero puede ser útil recordar el contraste entre los fracasos de Rusia y Estados Unidos en Afganistán y el éxito de Vietnam en su operación en Camboya y de Cuba en Angola.

Para hacer frente a las máquinas de asedio económico de Occidente, Rusia debe acudir a su pasado, cuando fue bloqueada decididamente por el imperialismo. Será necesario restaurar alguna forma de planificación económica. Rusia tiene experiencia en muchos modelos de economía planificada, desde el de Nikolai Bujarin, pasando por Lieberman y el profesor Kudratsyev, hasta la idea de Yuri Andropov de fusionar la planificación y la cibernética.

Esto tal vez tenga que combinarse con una vuelta al énfasis de Stalin en la industria pesada, incluyendo la autosuficiencia en la fabricación de máquinas (el sector de bienes de capital o el llamado Departamento I).

Mi experiencia me dice que Rusia tiene en sus instituciones de investigación económica toda la capacidad intelectual necesaria para una política creativa que permita afrontar y superar las sanciones. Cuba sobrevivió a las sanciones y al colapso de la Unión Soviética y ha llegado a producir dos vacunas anti-COVID propias.

Mucho depende de la dinámica real del sistema de toma de decisiones en Rusia. Si se produce un cuello de botella, las cosas serán más difíciles. Rusia tiene un bloque de poder que ahora puede tener que reformularse para hacer frente al desafío existencial de un estado de sitio global, que forma parte de la ofensiva estratégica de Occidente. La guerra contra Rusia no puede ser ganada únicamente por el Estado. En la situación histórica extrema a la que se enfrenta Rusia hoy en día, se necesitará un frente unido de patriotas rusos, estatistas rusos y comunistas rusos; de tradicionalistas y modernistas; conservadores y radicales; románticos y realistas para resistir y prevalecer contra sus adversarios.

La Gran Guerra Patria no habría podido librarse con éxito si no fuera por el nuevo instrumento, el Partido Comunista, que era al mismo tiempo un partido de vanguardia y un partido de masas, que funcionaba como “correa de transmisión” (en la terminología de Stalin) entre el pueblo y el Estado. También era un partido capaz de unir el profundo patriotismo del pueblo ruso con un amplio atractivo internacional. En la Rusia soviética, entre los mejores académicos había también miembros del Partido Comunista. El Partido Comunista de China es un mandarinato confuciano meritocrático con una base de masas y es, por tanto, un filtro y un ascensor para los mejores cerebros y talentos.

El mayor error que puede cometer el Estado ruso es pensar que la situación de conflicto y bloqueo puede ser afrontada sin un frente unido con los comunistas rusos. Ninguna tendencia o tradición en Rusia tiene la doctrina y la experiencia de afrontar y librar una guerra político-militar-ideológica a escala mundial contra el imperialismo occidental que tiene el comunismo ruso. Cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el rumbo, fueron los comunistas rusos quienes se separaron, reconstruyeron el partido y lucharon ideológicamente contra el apaciguamiento de la OTAN y las reformas económicas neoliberales que pretendían liquidar el Estado. Ninguna otra fuerza política tiene mayor experiencia en la lucha ideológica a nivel internacional.

La incorporación de los comunistas rusos al bloque gobernante también consolidaría los lazos con los partidos comunistas de China, Vietnam y Cuba, sobre todo de China.

Los comunistas rusos tienen una tradición más sólida de “agit-prop” que cualquier otra fuerza política. También tienen un historial de movilización de la solidaridad internacional en favor de Rusia, algo que no pueden hacer los llamamientos puramente nacionalistas-estatales. Como depositarios de la memoria de la Rusia soviética, los comunistas rusos pueden ser útiles para mantener alto el apoyo social, especialmente de la clase trabajadora rusa.

Los treinta y cinco países que se abstuvieron en la votación de la ONU sobre Rusia y los pocos que votaron con Rusia lo hicieron no sólo por las relaciones actuales con la Federación Rusa, sino también porque sus dirigentes, partidos gobernantes y públicos tenían un recuerdo residual de la URSS que les hacía estar relativamente desprovistos de reflejos rusófobos. Eso, junto con los recuerdos que estos países tienen de la hipocresía occidental, les ha dado un cierto escepticismo y agnosticismo. No se trata de un recuerdo de la Rusia zarista, sino de la Rusia soviética. Estos países, principalmente asiáticos y africanos, son el embrión de un orden mundial multipolar.

El amplio frente mundial con el que podía contar Rusia, basado en la soberanía de los Estados, está fisurado por el hecho del secesionismo y el propio tema maestro de la soberanía de los Estados se vuelve contra Rusia por parte de Occidente. Sólo hay una doctrina que concilie el protagonismo del Estado en la lucha contra el imperialismo con el derecho de las naciones y los pueblos a la autodeterminación, y es la tradición Lenin-Stalin.

El patriotismo estatista ruso da una profundidad imperativa pero no una amplitud; es nacional, no global; es definida e inherentemente autolimitada.

Rusia necesita buscar en su propia historia política e intelectual una doctrina que tenga una dimensión de universalidad. La única que contiene una dimensión universal es el comunismo ruso. No puede ni debe ser un sustituto del estatismo-nacionalismo ruso, pero es un suplemento existencialmente y gran estratégicamente imperativo.

Nadie tiene mejor tradición de lucha que el Ejército Rojo y nadie tiene mejor cultura de combate político que los comunistas rusos. Para hacer frente al desafío extremo al que se enfrenta Rusia hoy en día, la bandera roja puede ser necesaria junto con la bandera rojiazul y blanca.

¿ESTALINIZACIÓN?

La estalinización es el delito del que The Economist acusa al presidente Putin, en un reciente artículo de portada, ilustrado por una fotografía de un tanque ruso con su “Z” en lugar de la letra “s” de la palabra “estalinización”.

Pero ¿qué significaría la estalinización, no en su sentido propagandístico occidental, sino en su sentido histórico, estratégico y conceptual, para la Rusia actual?

Para Rusia, no sería estratégicamente realista basarse en el postulado de que Occidente acabará volviendo a la cordura. Como dijo Stalin en un debate dentro del partido bolchevique bajo la dirección de Lenin, sobre la revolución alemana, “es una posibilidad, pero no podemos basarnos en posibilidades, sólo en hechos”.

Hubo y sigue habiendo un debate considerable sobre la sabiduría de las políticas de Stalin en el período previo al ataque de Alemania a Rusia en 1941. Incluye su estrategia en España, la purga del Ejército Rojo, el pacto Molotov-Ribbentrop y la insuficiente atención prestada a los despachos de Richard Sorge. ¿Consiguió Stalin ganar tiempo para llevar las industrias más allá de los Urales o perdió tiempo y permitió que la Alemania nazi se fortaleciera? Sea cual sea el caso, sabemos que hubo falta de preparación y conmoción cuando llegó el ataque nazi.

Sin embargo, lo que es vital hoy es la lección de aquella época: el pueblo y el ejército rusos, así como aquellos que en todo el mundo comprendieron la importancia global e histórica de la existencia de la Rusia soviética, enterraron todas las dudas y se unieron al Estado y al liderazgo de Stalin, a pesar de los errores que pudiera haber cometido.

En un momento en que la revolución europea esperada por Lenin, Trotsky y la mayoría de los dirigentes bolcheviques estaba efectivamente bloqueada tras la derrota en Polonia, y la URSS sufría la conmoción de la muerte de Lenin pocos años después, fue Stalin quien dio al pueblo ruso la perspectiva y la esperanza de que podría construir un país fuerte sobre la base de los propios recursos y el potencial de Rusia, incluso si la transformación europea se retrasaba indefinidamente. Esta fue la famosa fórmula del “socialismo en un solo país”. Por supuesto, dejó que la fórmula caducara después de la Segunda Guerra Mundial y la extensión del socialismo a Europa por el Ejército Rojo y, lo que es más importante, el acontecimiento masivo de la revolución china en 1949.

«Stalin fue capaz de reconocer la necesidad y la posibilidad de construir una civilización industrial, aunque sobre un patrón alternativo (el socialismo), incluso en una Rusia aislada.»

Stalin fue capaz de reconocer la necesidad y la posibilidad de construir una civilización industrial, aunque sobre un patrón alternativo (el socialismo), incluso en una Rusia aislada. Esto dio al pueblo ruso una perspectiva de esperanza y una tarea concreta, aunque totalmente desafiante.

En términos de estrategia global, a diferencia de otros líderes bolcheviques, sólo Stalin, siguiendo al ambicioso Lenin, fue capaz de comprender el potencial de Oriente, desde Irán (Persia) hasta China. Cuando todas las miradas estaban puestas en la revolución europea, Stalin escribió en noviembre de 1918 un ensayo titulado “No olvidéis el Oriente”, que siguió al de diciembre de 1918 “La luz del Oriente”. Se necesitaba una enorme perspicacia y originalidad para hacerlo en aquella época: “En un momento en que el movimiento revolucionario se levanta en Europa… los ojos de todos se vuelven naturalmente hacia Occidente… En un momento así se tiende “involuntariamente” a perder de vista, a olvidar el lejano Oriente, con sus cientos de millones de habitantes…”

Continuó en este ensayo enumerando “Persia, India, China”. Si bien esto fue cinco años después del magnífico y poco ortodoxo “Europa atrasada, Asia avanzada” (1913) de Lenin, fue anterior al último ensayo de Lenin en el que apostó definitivamente por Rusia, India y China (proporcionando la base de la perspectiva primakoviana). Stalin fue el autor del pivote estratégico y paradigmático hacia Asia y en ese sentido el primer estratega euroasiático de la modernidad o de la modernidad alternativa (“soviética”).

Obviamente, la contribución más famosa de Stalin fue recuperarse de sus costosos errores iniciales y dar un liderazgo político de genio a la Unión Soviética y al Ejército Rojo para derrotar a los nazis, así como negociar el orden de posguerra en Yalta y Potsdam. También tuvo una clara comprensión de las intenciones de Occidente en los primeros años de la Guerra Fría.

«Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, fue bajo Stalin cuando se formó un nuevo bloque sobre el patriotismo, incluso el nacionalismo, el estatismo y el izquierdismo…»

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, fue bajo Stalin cuando se formó un nuevo bloque sobre el patriotismo, incluso el nacionalismo, el estatismo y el izquierdismo; una amalgama que alimentó la victoria en la Gran Guerra Patria y ayudó a Asia durante medio siglo en su lucha contra el imperialismo depredador japonés y occidental.

Si bien la historia reconoce el aspecto negativo de las represiones internas de Stalin (y en ese sentido las críticas desde Jruschov hasta Gorbachov fueron positivas), su política exterior lo fue menos.

En el balance histórico general, la contribución de Stalin fue mucho más positiva que negativa, y ese aspecto positivo es relevante para la situación de Rusia en el mundo actual e indispensable para Rusia. La acusación occidental de estalinización podría, en una inversión dialéctica (o lanzamiento de judo), ser un ingrediente esencial para la supervivencia y el éxito de Rusia, como lo fue en su día. Si la pregunta a la que se enfrenta Rusia es “¿Otanización o neo-estalinización?”, sólo puede haber una respuesta racional y patriótica.

Por Dayan Jayatilleka

Doctor en Ciencias Políticas, es ex Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Socialista Democrática de Sri Lanka ante la Federación Rusa.

Publicada originalmente el 24 de abril de 2022 en geoestrategia.es