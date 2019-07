Londres amenaza con romper el pacto nuclear: Seguiría pasos de los EE.UU.

El ministro británico de Exteriores y aspirante a premier, Jeremy Hunt, aseguró que Londres ya no se mantendría comprometido con el pacto nuclear de occidente con Irán

El Reino Unido, un fiel aliado de EE.UU., podría usar las legítimas medidas nucleares de Irán para justificar su salida del pacto nuclear, como lo hizo Washington, destacó este martes una análisis sobre el tema publicado por Hispantv.

Aunque Teherán está usando sus derechos acordados dentro del marco del pacto nuclear, los socios europeos, entre ellos el Reino Unido, están barajando salir del mismo, una práctica que, de ser puesta en marcha, pondrá de relieve lo poco confiables que son tanto EE.UU. como sus aliados ante sus compromisos.

Londres, un socio que no hizo casi nada para el retorno de EE.UU. o contribuir a que Irán no se mantenga ajeno a los beneficios previstos en el pacto, no obstante, consideró las decisiones nucleares de Teherán preludio de romper con el acuerdo nuclear.

Ante tal coyuntura, el ministro británico de Exteriores y aspirante a premier, Jeremy Hunt, aseguró que Londres ya no se mantendría comprometido con el pacto nuclear, de nombre oficial el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).

El ministro británico de Exteriores y aspirante a premier, Jeremy Hunt, aseguró que Londres ya no se mantendría comprometido con el pacto nuclear. Foto: EFE.

En una entrevista concedida el lunes a la cadena local Sky News, Hunt, no obstante, alegó que el Reino Unido “sigue apoyando el acuerdo”, sin entrar en detalles de sus supuestos esfuerzos brindados al respecto.

“Queremos preservar el acuerdo (…) Pero si Irán rompe con el acuerdo entonces nosotros también saldremos del mismo”, matizó el jefe de la Diplomacia británica.

Londres repite las acusaciones infundadas de EE.UU. contra Irán

Hunt, asimismo, consideró el hecho de que Irán haya superado el límite de reservas de uranio enriquecido “el primer gran paso” dado en “violación” del PIAC, desde la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear, y expresó “la preocupación” de Londres al respecto. En tal sentido, pidió a Teherán que no adoptara mayores medidas para alejarse del PIAC.

Los socios europeos, al parecer, están comprando tiempo para mantener a Irán en el acuerdo nuclear, creando mecanismos financieros como el Instex (acrónimo en inglés de Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales), creado el 31 de enero por los signatarios europeos del pacto, en un intento por afrontar, supuestamente, a las restricciones impuestas por EE.UU. a lazos económicos con Irán. Teherán, sin embargo, denuncia que el Instex no cumple con sus demandas.

Artículos del PIAC explican los derechos de Irán

Tras un año de la salida unilateral de EE.UU. del pacto nuclear, anunciada el 8 de mayo de 2018, Irán que seguía ajeno a los beneficios previstos en el pacto, decidió en reciprocidad no cumplir con algunos de sus compromisos.

De igual modo, estableció un plazo de 60 días a sus socios europeos para que cumplan las responsabilidades adquiridas con Teherán.

El país persa ha anunciado que en el caso de que los europeos no cumplan en el plazo establecido, que expira el próximo 7 de julio, volverá a enriquecer uranio por encima del nivel pactado (3,67 %) y comenzará a reconstruir el reactor de agua pesada de Arak.

Tras un año de la salida unilateral de EE.UU. del pacto nuclear, anunciada el 8 de mayo de 2018, Irán que seguía ajeno a los beneficios previstos en el pacto, decidió en reciprocidad no cumplir con algunos de sus compromisos. Foto; Infobae.

De acuerdo con el artículo 26 del PIAC, si uno de los firmantes reimpone sanciones o crea nuevas restricciones a Irán en relación con su programa de energía nuclear, Teherán puede alegar esos actos hostiles “como motivo para dejar de cumplir sus compromisos total o parcialmente”.

El artículo 36 estipula a su vez que, si cualquier parte del pacto incumple sus compromisos, Irán puede remitir el asunto a la Comisión Conjunta Irán-Grupo 5+1 (actualmente Grupo 4+1, tras la salida de Washington del pacto nuclear) y, en caso de incumplimiento por parte del país persa, los demás pueden hacer lo propio.

Otras noticias de interés: