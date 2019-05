Mr. Brexit: Nigel Farage, el Trump británico que gana poder en Reino Unido

Farage cuenta con la simpatía del presidente estadounidense, ya que sus similitudes van más allá de la política y por ahora se ha convertido en la nueva gran figura de la política británica

El “trumpismo” pareciera -contra todo pronóstico- abrirse paso y protagonismo en el accionar político del planeta, a través de una suerte de réplicas que se reproducen cada vez más. En esa onda ya Latinoamérica cuenta con Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que llegó a la primera magistratura con un discurso, cargado de intolerancia, racismo, fobias, violencia y un montón de noticias falsas, que caló.

Y -aunque parezca extraño- con gran simpatía de radicales emergentes de ultraderecha que elevan banderas del fascismo, la supremacía blanca, la xenofobia, el cierre de fronteras, el nacionalismo extremo, la mentira, las noticias falsas y manipuladas, las redes sociales, la banalidad, la anticultura, la misoginia, entre otros nuevos males y resurgidos en la sociedad moderna, este tipo de “liderazgo del berrinche” va ganando espacios políticos importantes en el mundo y el más reciente caso pone el foco en Europa, donde el nombre de Nigel Farage comienza a tener presencia y notoriedad, no sólo en titulares de medios sino también en el futuro cercano del quehacer político en Gran Bretaña.

El pasado domingo -26 de mayo de 2019- la extrema derecha populista aglomerada en el Partido del Brexit -que representa Farage- resultó ser la gran vencedora en Reino Unido para las elecciones europeas. En total, la novísima agrupación política, que tiene menos de dos meses oficializada, se quedó con 29 de los 73 escaños en disputa para el país, más del 30 % de los votos, un mensaje contra el eurocentrismo que va directo al seno de la comunidad.

El partido de Farage dominó las elecciones al parlamento europeo

La rabieta de los británicos que apoyan a Farage también le grita al resto de las fuerzas políticas, que la “eurofobia” (adversión) es más que la “eurofilia” (simpatía), un eje de discusión de la política británica que en sí mismo ha logrado desplazar a los “centristas” e incluso romper con la dicotomía “derecha-izquierda” que se desdibuja y pierde fuerza en el mundo “moderno”.

Analistas consultados por el diario británico The Telegraph consideran que el triunfo del Brexit y de Farage es una “señal inequívoca de la voluntad ciudadana de desligarse de la Unión Europea (UE)”, una postura que los 29 eurodiputados -marcadamente eurófobos- replicarán en el Parlamento de la UE una vez ocupen sus escaños.

“Los británicos han castigado a los dos principales partidos que, durante tres años, han estado elucubrando sin la menor claridad sobre el Brexit. Esa ambigüedad ya le costó el puesto a Theresa May”, ex primera ministra que no pudo concretar el Brexit, explican los analistas.

Además, los resultados del Parlamento europeo dejaron a los conservadores y laboristas -bipartidismo histórico británico- con “una desastrosa derrota a manos de Farage”, explican los expertos, que añaden que ahora el “líder populista” y amigo cercano de Trump, amenaza con repetir ese resultado en unos comicios generales.

Farage ha dicho que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es inminente. Foto: Web

¿Farage va por todo?

Tras conocerse la victoria de su partido, Farage ofreció un discurso triunfalista, en el que acotó que los «laboristas y conservadores podrían aprender una gran lección» tras su derrota.

Farage también aprovechó el momento para avisar que su partido tiene todas las intenciones de integrar “el equipo negociador del Brexit». «Si no abandonamos la UE el 31 de octubre, los resultados de esta noche se repetirán en unas generales», advirtió el político camaleónico que se suele pasear entre la arrogancia y la sencillez.

La preocupante crisis política que vive en la actualidad Reino Unido, que se agravó tras la dimisión de May, ahora debe afrontar el surgimiento de un ultraderechismo que se asemeja en muchas cosas al accionar de Trump. No de gratis, Farage fue invitado por el propio presidente estadounidense a visitarlo en la Casa Blanca y sus similitudes, de hecho, trascienden hasta la amistad, al menos política y económica.

En ese nuevo escenario se mueve la actualidad del reino británico. «Hemos hecho cosas increíbles en seis semanas», dijo Farage sobre su partido, que buscará ir a Bruselas para finiquitar la salida de su país de la comunidad europea, sí o sí. “El trabajo comienza esta tarde”, resaltó el polémico político a la BBC, medio con el que ya ha tenido sus altercados.

Analistas consideran que el éxito de Farage ha venido precisamente por la simplicidad de su forma de hacer política, práctica que lo ha llevado a seguir el modelo del “trumpismo”. El resurgimiento de la extrema derecha en Reino Unido parece simpatizar con un discurso corriente y que vierte su necesidad de odio en temas fundamentales como el Brexit y la lucha antiinmigrantes, lo demás es “tratar al resto como tontos”.

Una campanada de la ultraderecha es la que ha dado Farage y su partido al tradicionalismo conservador británico

Es que para Farage el Brexit es un arma política al que él mismo compara con “un genio saliendo de la botella de donde no regresará jamás”, un mensaje que puede leerse como el paso que dará Reino Unido hacia un rumbo quizá desconocido pero que no guarda relación alguna con la conocida hasta el momento.

El diario La Vanguardia también reseña el éxito de Farage como una victoria del “trumpismo”.

“El trumpismo, y la misma guerra cultural que el presidente norteamericano patrocina en EE. UU., han aterrizado definitivamente en Gran Bretaña, con Nigel Farage de embajador. El vehículo han sido las elecciones europeas, ganadas por goleada por su Partido del Brexit de reciente cuño (más del 30 % del voto), que ha humillado a conservadores (alrededor del 10 % -el peor de sus 185 años de historia-) y laboristas (16 %), pero sobre todo a los primeros (por cuyos votos compite), y puesto patas arriba a una de las democracias parlamentarias más antiguas del mundo, que hasta ahora se consideraba inmune al avance del populismo y la ultraderecha”.

Entonces, la próxima meta de Farage sería asumir puestos significativos dentro del Parlamento británico y redondear su poder, “un objetivo complicado por el sistema mayoritario británico, pero si la polarización provocada por el Brexit sigue como está previsto, las cuestiones identitarias dominan la política del país y los votantes abrazan opciones radicales en detrimento del centro, podría obtener en las próximas generales una veintena de diputados que no le servirían para gobernar, pero sí para hacer el país ingobernable. Sin tradición de coaliciones, es posible que las mayorías absolutas desaparezcan”, agrega el análisis de La Vanguardia.

Andrew Marr y Nigel Farage durante una tensa entrevista en la BBC. Foto: Web

Farage también se pelea con los grandes medios

Farage, al igual que Trump, también se pelea con los medios. Recientemente tuvo un altercado con la BBC y el periodista Andrew Marr, uno de sus presentadores estrella.

Durante una entrevista, Farage acusó a la BBC de no cubrir sus actos y negar el estado de la política actual británica. En ese mismo encuentro, el periodista le preguntó si todavía quería reemplazar el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido por un sistema privado basado en seguros. Farage enseguida alegó que “nunca” lo había dicho y recriminó las “intenciones” del periodista, diciendo que hablaba de supuestos del pasado y no sobre la situación actual.

“¿Por qué no hablamos del cambio radical que se está produciendo?”, alegó Farage. Sin embargo, Marr le recordó otra de sus declaraciones anteriores, donde aseguraba que preocuparse por el calentamiento global era la “cosa más estúpida en la historia de la humanidad”, o su postura de prohibir a las personas con VIH que entren al Reino Unido.

Seguidamente Farage negó todo y atacó a Marr: “He estado por todo el país hablando en mítines repletos. ¿Sabes quién no estaba allí? La BBC (…) Esto es ridículo. Esto es absolutamente ridículo. Nunca en mi vida he visto una entrevista tan ridícula como esta. No estás preparado para hablar de lo que está ocurriendo en este país hoy en día. Estás en negación, la BBC está en negación, los partidos conservador y laborista están en negación”.

Farage admira la gestión de Trump y el presidente estadounidense devuelve su «cariño» diciéndole «Mr. Brexit». Foto: Web

Copiar a Trump es lo que debería hacer Reino Unido, según Farage

En enero de 2017, Farage ya hablaba sobre la necesidad que tenía Reino Unido de copiar y “seguir el liderazgo de Donald Trump” para imponer medidas contra la inmigración.

“Mr. Brexit”, como afectuosamente le llama su amigo Trump, asegura que la prohibición de EE. UU. contra ciudadanos de siete países musulmanes serviría en Gran Bretaña «para evitar que los yihadistas potenciales entren en el país” y “para no acabar como Francia o Alemania».

En declaraciones a la BBC, Farage ensalzó las medidas de Trump, en contraste con las políticas de inmigración de Angela Merkel en Alemania: «La Canciller ha dejado entrar virtualmente a todo el mundo, y eso nos ha llevado la situación que todos sabemos».

«El presidente Trump fue elegido para tomar medidas duras», recordó el ex líder del partido eurofobo Ukip y agregó: «La gente espera que haga todo cuanto esté en su poder para evitar la infiltración de terroristas del Estado Islámico».

Los diputados del partido de Farage también tienen intenciones de posicionar su visión en el Parlamento de Bruselas. Foto: Web

El extremismo británico de Farage también coincide con el ultraderechismo español que direcciona hacia Vox.

«Un partido que logra un 10 % en unas elecciones es una fuerza a tener en cuenta. Vox es una parte de la rebelión popular y de un sentimiento extendido que estamos viendo en Europa”, dijo el ultraderechista británico sobre sus aliados españoles, en declaraciones al diario El Mundo.

«Espero que el Brexit lidere el camino para otros países europeos», agregó el líder nacionalista extremo de 55 años. «Tenemos que volver a una Europa de naciones-estado independientes, de países que puede trabajar juntos y cooperar, teniendo sus propios sistemas democráticos y sus instituciones de autogobierno».

Las chicas de Farage -según los medios- están en una larga lista de amantes

El mujeriego sexoso

Según el reporte de varios medios internacionales, el líder supremacista británico ha estado casado dos veces durante nueve y 18 años, respectivamente, pero sus aventuras sexuales y los lugares donde las ha tenido están reseñadas a montón.

Los portales reseñan a Farage como «uno de los hombres más carismáticos y una de las personalidades más fuertes del panorama», quien además es conocido “por una intensa vida privada que a lo largo de los años se ha ido completando con una extensa lista de mujeres que se han rendido a sus encantos”.

El ultraderechista, tras separarse de su última cónyuge, admitió en un programa de televisión haber tenido sexo siete veces con una periodista letona de televisión en una sola noche de 2006, durante la que se utilizaron, en algún momento y de forma que no precisó, cubitos de hielo.

De hecho al euroescéptico se le conoce también otra historia con Valerie Fox, una supermodelo británica con la que llegó a bromear con «echar un rapidito» en el baño del avión en el que ambos se encontraban con destino a Londres, según ha contado ella misma a sus amigas y recoge Daily Mail.

Reacción de Nigel Farage luego de conocer su elección al Parlamento Europeo. Foto: Bloomberg

A pesar de que ella era una persona convencida de la permanencia en la Unión Europea, su conversación durante cinco horas con Farage bastaron para que las manos de ambos «estuviesen en todas partes» e incluso llegasen a besarse

A Mr. Brexit también le descubrieron, tras un accidente de avioneta durante una jornada electoral en 2010 que casi le cuesta la vida, dos mujeres que intentaron ir a visitarle al hospital y a quienes los empleados de seguridad de su partido no dejaron entrar por estar presente la que era para entonces su esposa. Annabelle Fuller, una de ellas, llegó a desvelar en la prensa británica que tuvieron una relación que duró casi una década y que se basaba en que ambos se acostasen regularmente.

Luego, cuando cortó el matrimonio con su mujer, empezó a salir con la política francesa Laure Ferrari, 17 años menor que él. Su relación con ella empezó en algún momento entre 2016 y 2017.

Preguntado por la prensa sobre si el amor por ella era lo que le había hecho cambiar su estilo de vida, dejar a un lado las cervezas, salir a caminar todas las mañanas y desayunar espinacas, Farage dijo: «Menuda ridiculez de pregunta. La vida va bien. Soy feliz, sí, estoy disfrutando».

