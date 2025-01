Navidad envenenada: Investigan muerte de 3 mujeres tras consumir torta con arsénico

La policía brasileña investiga la muerte de tres mujeres y la hospitalización de varios miembros de una familia tras consumir una torta con arsénico en una reunión familiar en vísperas de la Navidad.

El incidente ocurrió el 23 de diciembre en Torres, una pequeña ciudad costera al sur del país y dos de las víctimas, Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 43 años, y Maida Berenice Flores da Silva, de 58, fallecieron el mismo día que comieron el tradicional Bolo de Natal; mientras que Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 años, fue llevada al hospital en estado crítico y murió al día siguiente.

La mujer que hizo el pastel, Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 años, junto con una niña de 10 años que también lo comió, permanecen internadas en un hospital local donde son tratadas por intoxicación.

El sexto miembro de la familia, que aunque no fue identificado, aparentemente es el esposode Maida, ya fue dado de alta del hospital, mientras que el séptimo que estuvo presente en el encuentro familiar no comió el postre.

La policía de Brasil está investigando tres muertes y varias hospitalizaciones de personas de una familia que comió un pastel de Navidad, el tradicional Bolo de Natal, que tenía arsénico.



Mortal torta con arsénico

Imágenes proporcionadas por la policía y que han sido publicadas en internet mostraron un pastel cortado de frutas secas con glaseado de mazapán blanco y cerezas al marrasquino encima.

Según reveló uno de los investigadores del caso, la torta tenía un extraño sabor «picante» y «a pimienta», sin embargo, eso no impidió que la familia brasileña consumiera el postre envenenado que les provocaría la muerte.

Aunque el arsénico es una sustancia altamente tóxica sin olor ni sabor, el sabor picante que presentaba el Bolo de Natal no es común en los pasteles dulces.

Pruebas de laboratorio entregadas a las autoridades revelaron altos niveles de arsénico en muestras de sangre de las fallecidas. La Policía espera que la mujer que preparó el pastel se recupere para interrogarla, mientras que otras 15 personas ya han sido entrevistadas como parte de la investigación.

Hasta el momento, no se han presentado cargos ni se ha confirmado si el caso se aborda como un asesinato. Los primeros testimonios indican que no había conflictos aparentes entre los miembros de la familia. Además, la persona que horneó el pastel no se abstuvo de comerlo y fue a parar al hospital.

Sin embargo, un hecho que ha llamado la atención es que la causa de la muerte de su marido, que se registró en septiembre pasado, fue considerada en su momento como una intoxicación alimentaria natural. Este nuevo caso podría abrir nuevas líneas de investigación sobre su deceso. De hecho, la policiía solicitó la exhumación del cuerpo del hombre.