Nuevo ataque contra Huawei: Facebook,WhatsApp e Instagram no se preinstalarán en la nueva línea de teléfonos del gigante asiático

Este se suma al ya ejecutado por Google en la que indico que no daría soporte técnico y colaboración para los servicios de Android

Todas las aplicaciones bajo la propiedad de Mark Zuckenberg, como son: Facebook, Whatsapp e Instagram,no se preinstalarán en los nuevos teléfonos de Huawei, debido a las restricciones impuestas en la guerra establecida por los Estados Unidos,y acatadas por esta empresa contra el consorcio chino, así lo informó Reuters.

Sin embargo, esta medida no afectará a las personas que ya posean los “smartphone” de esta firma china, los que podrán actualizar sus “app” sin preocupaciones, así lo informó la compañía norteamericana.

Esta nueva eventualidad, que se presenta, pudiera afectar de manera significativa las ventas a futuro de Huawei Technologies, en su línea de teléfonos inteligentes, dando al traste con el crecimiento exponencial que venía resultando para ellos en Europa y Asia, y que se convirtió en su mayor generador de ingresos el pasado año.

Estados Unidos se encuentra actualmente en un enfrentamiento directo con este gigante chino de las telecomunicaciones, quienes actualmente desarrollan la tecnología 5G, por acusarlo de utilizar sus dispositivos como herramienta de espionaje a favor del Gobierno de China, a lo que la empresa se ha opuesto y ha negado en múltiples ocasiones.

En mayo, el Departamento de Comercio estadounidense ingresó a Huawei y a 70 empresas afiliadas a una lista negra comercial, lo que impide a esa firma comprar piezas y componentes a compañías norteamericanas, que no cuenten con la aprobación del Gobierno de EE.UU. No obstante, esta medida restrictiva aún no se encuentra en funcionamiento ya que, luego de este comunicado, emitió una especie de permiso o licencia por 90 días para aplicar la restricción, la misma vencerá el 19 de agosto próximo.

El mayor golpe que recibió Huawei fue el propinado por Google, al anunciar que suspendía sus negocios en común con el consorcio y que, al vencer el plazo estipulado, dejará de proporcionar soporte técnico y colaboración para los servicios de Android y Google de ese fabricante, Sin embargo, todos los modelos de teléfonos de la empresa china, en los cuales se ha incluido los no ensamblados, podrían acceder a las aplicaciones que la filial Alphabet ofrece en su Play Store.

