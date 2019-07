Países del Mnoal expresan su apoyo a la causa Palestina

Las delegaciones de Cuba, Malasia, Sudáfrica, Turquía, Azerbaiyán y Egipto expresaron su preocupación ante las acciones de Estados Unidos por apartar el problema de Palestina y reducir su importancia como asunto de quiebre en el Medio Oriente.

“Lo que ha ocurrido en estos últimos dos años es inaceptable y viola todo los principios de la Carta de las Naciones Unidas y Bandung de los países No Alineados, tenemos que actuar, no podemos permitir que Estados Unidos o cualquier otro país le corte los recursos al pueblo palestino”, estas fueron las palabras emitidas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, durante el Comité Ministerial sobre Palestina realizado este sábado por parte del Movimiento de Países No Alineados.