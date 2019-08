Pastrana, Trump, Clinton y su relación con la «isla de los pedófilos» de Jeffrey Epstein

Las filtraciones se pusieron de moda en la primera década de este siglo gracias a las revelaciones que hiciera Wikileaks, tantas que sería imposible enumerarlas en una sola nota. Desde entonces, cada año salen a la luz “secretos” de toda índole que terminan hundiendo la reputación de políticos, artistas, deportistas y personalidades públicas en general.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein fue detenido el pasado 7 de julio por las autoridades de su país y recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en Nueva York, por presuntamente haber dirigido una red de abuso sexual infantil y trata de menores.

Epstein arrastró consigo a expresidentes, miembros de la realeza británica, banqueros, políticos del establishment y hasta al propio mandatario norteamericano Donald Trump, entre otras figuras pudientes y mediáticas.

Sin embargo, la verdad completa no se sabrá, al menos no de la boca del magnate, ya que su juicio no podrá continuar, una vez que este sábado 10 de agosto apareció muerto en su celda, a sus 66 años de edad, aparentemente por suicidio.

Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda y las versiones preliminares hablan de un suicidio. Foto: Agencias

Según reporta El Confidencial, su muerte se da justo horas después de hacerse públicos documentos previamente confidenciales que exponen “testimonios de algunas de las mujeres que le acusan de haberlas convertido en ‘esclavas sexuales’ para sus fiestas privadas cuando eran menores de edad”.

De momento, la única verdad es que si siguiera vivo el juicio involucraría a muchos nombres con poder, ente ellos Trump, los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, y de Colombia Andrés Pastrana, el príncipe Andrés de Inglaterra (hijo de la reina Isabel II) y el extitular de la Universidad de Harvard y ex secretario del Tesoro, Larry Summers.

Pero, ¿de dónde salen esos nombres? Pues, el sitio web Gawker filtró el libro de registros de pasajeros del avión privado de Epstein que viajaba a una isla en las Bahamas, ahora conocida como «isla de los pedófilos», ya que fue presuntamente comprada por el multimillonario para sus juegos sexuales con menores.

Una hoja del libro de registros de pasajeros del avión privado de Epstein. Foto: Gawker

Aunque haber viajado en el avión del magnate no constituye delito alguno, los personajes que lo hicieron se exponen ahora al escarnio público por su posible implicación en la red ilegal de Epstein, ya que todos habrían sido citados a dar su testimonio voluntario y explicar lo que vieron.

Aunque en los mencionados registros de pasajeros no aparece un expresidente de España, una de las mujeres que acusa a Epstein de explotador sexual, Virginia L. Giuffre, en declaraciones ofrecidas ante la justicia en 2016, da algunos nombres y apellidos de personas que abusaron presuntamente de ella.

Entre ellas menciona al príncipe Andrés, al exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, al científico del MIT Marvin Minsky, y al agente de modelos Jean-Luc Brunel. Además, también menciona, sin dar nombres, a «otro príncipe»; un «presidente extranjero (español)»; «un muy conocido primer ministro» y al propietario de «una gran cadena de hoteles» en Francia.

Parte de la declaración de una de las mujeres que acusa a Epstein de explotador sexual, Virginia L. Giuffre. Foto. Pulzo

Según El Confidencial, la parte textual de la declaración sobre el presidente español dice: «Había, ya sabes, otro presidente extranjero. No puedo recordar su nombre. Era español. Había un montón de ellos». Aún así, no está claro si pudo haberse referido a un presidente latinoamericano.

En el caso de Pastrana, aparece dos veces en los registros del año 2003. Una de ellas para volar desde el Aeropuerto de Teteboro (Nueva Jersey) al de Palm Beach y la otra para trasladarse desde ahí hasta el de Lynden Pindling, el mayor aeródromo de las Bahamas.

Agrega El Confidencial que, no obstante, Giuffre asegura haber cortado toda relación con Epstein el 31 de diciembre de 2002, por lo que si se refería a Pastrana no debía referirse a ese viaje registrado.

Andrés Pastrana (izquierda) y Bill Clinton viajaron varias veces en el avión privado de Epstein y figuran en el registro de pasajeros. Foto: Web

Las acusaciones contra el magnate

Epstein fue imputado por tráfico sexual de menores y conspiración, tras la aparición de nuevos testimonios que le situaban como líder una red de explotación de menores entre 2002 y 2005.

Según la acusación de esta semana, el abuso de docenas de menores se produjo principalmente en sus residencias en Manhattan y Palm Beach (Florida), pero otro escenario crítico para sus actividades depredadoras fue su avión privado Boeing 727, apodado el «Lolita Express».

Supuestamente usó el avión para transportar niñas entre Nueva York y Florida, y un empleado estaría a bordo para «asegurarse de que las víctimas menores estuvieran disponibles para los encuentros a su llegada».

La propiedad de Jeffrey Epstein en el Caribe, conocida como la «isla de los pedófilos» . Foto: Reuters

¿Qué actividades supuestamente ocurrieron en el avión?

En 2015, Virginia Giuffre presentó una demanda contra Epstein, alegando que la reclutó como una «esclava sexual» a la edad de 15 años, abusando sexualmente de ella durante años en su jet privado, así como en sus residencias en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes.

En declaraciones al Daily Mail, Giuffre denunció que Epstein «siempre se encargaba de pagarle» después de que ella «entretenía» a sus amigos, entre ellos el profesor de derecho de Harvard Alan Dershowitz, exabogado del magnate, quien aparece en los registros de vuelo 11 veces, aunque ha negado las acusaciones y las ha tildado de «mentira escandalosa».

«Estuve en ese avión en varias ocasiones, como lo mostrarán los manifiestos, pero nunca bajo circunstancias en las que hubiera sido posible tener sexo con Jane Doe # 3 (…) Nunca hubo chicas jóvenes en el avión durante ninguno de mis viajes».

Una habitación del «Lolita Express», el avión privado del multimillonario. Foto: The Sun

Mientras, al ser consultada su opinión sobre los cargos de tráfico sexual contra Epstein, Dershowitz respondió a Daily Beast que esperaría para ver la evidencia antes de comentar, porque no había estado en contacto con Epstein «por mucho tiempo».

El avión supuestamente tenía una cama instalada donde ocurriría sexo grupal con chicas jóvenes. Chauntae Davies, una mujer contratada por Epstein como masajista y quien frecuentemente volaba en el avión actuando como azafata, confirmó en una entrevista con Inside Edition que había una cama en el avión.

Asimismo, expresó que ella era una de varias mujeres jóvenes contratadas para dar masajes o clases de yoga a él y a sus amigos, aunque nunca tuvo relaciones sexuales con él.

Foto del registro original del avión del magnate en el que se leen los nombres de Bill Clinton y Andrés Pastrana, entre otros. Foto: The Cut

¿Quién voló en el avión de Epstein?

El sitio web The Cut reseña que los registros de vuelo detallan viajes realizados entre 1997 y 2005, y presentan varios nombres prominentes, así como otros mal escritos o a los cuales las falta un apellido. Destacan Bill Clinton, el ex asesor de Seguridad Nacional Sandy Berger, Andrés Pastrana, Naomi Campbell y Larry Summers, entre otros. Ghislaine Maxwell, asociada y exnovia de Epstein, acusada de ayudar a reclutar a niñas menores de edad, también estuvo presente durante muchos de sus viajes.

En 2002, Clinton y los actores Kevin Spacey y Chris Tucker volaron a África en el avión de Epstein como parte del proyecto para crear conciencia sobre la pobreza y la crisis del SIDA.

«Jeffrey es un financista altamente exitoso y un filántropo comprometido con un gran sentido de los mercados globales y un profundo conocimiento de la ciencia del siglo XXI», dijo Clinton sobre Epstein en una entrevista con la revista New York en ese momento. «Aprecié especialmente sus ideas y generosidad durante el reciente viaje a África para trabajar en la democratización, el empoderamiento de los pobres, el servicio al ciudadano y la lucha contra el VIH / SIDA».

Bill Clinton y Donald Trump han estado previamente vinculados a escándalos sexuales y extramatrimoniales. Foto: Web

El pasado 8 de julio, un día después de la detención de Epstein, Clinton emitió un comunicado. «El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, o aquellos de los que fue acusado recientemente en Nueva York».

Asimismo, afirmaba que realizó «un total de cuatro viajes en el avión de Jeffrey Epstein” entre 2002 y 2003. Sin embargo, los registros de vuelo muestran que Clinton estuvo en el avión al menos 12 veces.

En 2006, Epstein donó 25.000 dólares a la Fundación Clinton a través de una de sus organizaciones benéficas.

Donald Trump y Jeffrey Epstein eran amigos desde hace décadas. Foto: Web

Una muerte sospechosa

En cuanto a la muerte de Epstein, para la agencia de noticias alemana DW las teorías del complot, retomadas por el presidente Donald Trump, y la exigencia de una investigación independiente alimentan el escándalo.

Resulta que Trump también aparece en el registro de vuelo del avión como presunto pasajero en noviembre de 1996, en un trayecto desde Palmb Beach al aeropuerto de Newark, Nueva York.

En su testimonio, Giuffre afirma explícitamente que el Presidente americano «coqueteó» con ella, pero también dice que no le vio mantener relaciones sexuales con ninguna de las chicas.

Por su parte, el fiscal general, William Barr, expresó sentirse “horrorizado”, anunció que se abrieron dos investigaciones, una del FBI y otra del Departamento de Justicia, sobre la muerte de Epstein, quien supuestamente falleció ahorcado.

No obstante, The New York Times citó a funcionarios de prisiones quienes reconocieron que no se respetaron los procedimientos de seguimiento del detenido, pues no se realizaban las respectivas rondas programadas cada 30 minutos y el magnate estaba solo en su celda, aunque la regla es que siempre deben estar dos reclusos.

Varias mujeres lo señalan como el líder de una red de trata y explotación sexual de menores de edad. Foto: Web

Un pasado culposo

En 2008, Epstein fue acusado de abusar de decenas de niñas. Sin embargo, evitó ser imputado con cargos federales gracias a un polémico acuerdo extrajudicial en el que admitió haber solicitado servicios de prostitución, el cual, debido a la situación actual, es objeto de escrutinio, según reseñó El Confidencial.

Curiosamente, ese acuerdo fue supervisado -agrega el medio- por el entonces fiscal de Miami, Alexander Acosta, quien hoy ocupa el cargo de Secretario de Trabajo de la administración Trump. El funcionario defiende el pacto y lo califica como «apropiado», arguymentando que «muchas de las víctimas eran reacias a testificar».