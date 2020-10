El presidente iraní, Hassan Rouhani, pidió a Armenia y Azerbaiyán que diriman sus diferencias mediante el diálogo y las negociaciones, ya que lo más importante es preservar la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, destaca la agencia de noticias Irna.

En conversación telefónica con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, Rouhani manifestó su preocupación por las tensiones entre ambos países, así como su disposición a desempeñar un papel constructivo en la solución de las conflictos entre las dos naciones, con las que comparte historia y cultura comunes.

Presidente de Irán pidió a Armenia y Azerbaiyán resolver sus diferencias a través del diálogo y no las armas. Foto: Línea.com

El mandatario iraní hizo hincapié en que «todos debemos esforzarnos para resolver los problemas regionales por medios políticos, de acuerdo con el derecho internacional y la integridad territorial».

El líder iraní también señaló que «es muy importante para nosotros que se detengan los enfrentamientos, y esperamos que Armenia y Azerbaiyán adopten medidas en ese sentido con tacto y moderación».

Transmitió al primer ministro armenio que la guerra no será necesariamente la solución a los problemas, tensiones y disputas, y añadió que «cualquier injerencia extranjera no solo no ayudará a resolver el conflicto, sino que prolongará los enfrentamientos y tensiones, y complicará aún más la situación».

Por su parte, Pashinián aprovechó la conversación para informar a Rouhani sobre los últimos acontecimientos en Nagorno Karabaj, región en disputa entre esas dos naciones del Cáucaso, y llamó la atención del presidente iraní sobre «la participación directa de Turquía en las hostilidades», según un comunicado emitido por la oficina del premier armenio.

A su vez, la Presidencia iraní confirmó que el primer ministro de Armenia expresó a Rouhani la preocupación de su país por cualquier injerencia extranjera en el conflicto con Azerbaiyán.

