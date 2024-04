Presidente de la Cámara de Comercio de Rusia: Expertos esperan que participación del BRICS en el PIB mundial para 2050 será de 90%

Serguéi Katirin, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia (CCI), concedió una entrevista exclusiva a TV BRICS, en la que se refirió a cómo el papel del BRICS en el escenario mundial aumentará con la expansión del grupo.

El también presidente de la parte rusa del Consejo Empresarial del BRICS, informó sobre cuáles han sido los principales resultados desde que la nación euro asiática asumió la presidencia del grupo en enero pasado.

En 2024, Rusia preside el BRICS, que ya ha unido a 10 países. ¿Qué áreas del grupo serán las principales para este año, dada su expansión?

Hemos identificado varias áreas que consideramos prioritarias durante el periodo de nuestra presidencia. Y en la reunión de negocios del Consejo, los colegas apoyaron nuestros esfuerzos. El primero es, por supuesto, la conectividad logística y de transporte de los países BRICS. Ser capaz de entregar la carga rápida y barata en todo momento era importante.

El segundo son las finanzas. Una de las tareas principales es crear un sistema de pago que pueda ser utilizado por todos los países BRICS, independientemente de otros países. Esta es la pregunta más seria. Y en la actualidad respecto a esta pregunta tenemos bastante grandes éxitos: hasta el 80 por ciento de los pagos mutuos que llevamos a cabo se dan en monedas nacionales.

El tercero es la inteligencia artificial (IA). Las tecnologías con base en esta están hoy presentes en todas las áreas de actividad. Hoy en día, no hay reglas de juego, no hay normas para trabajar con ella. Esta situación conlleva no solo riesgos éticos, sino también físicos: en la industria, en el transporte, en la seguridad personal, en muchos otros campos. Por lo tanto, y sin duda, uno de los temas es el desarrollo de reglas para trabajar con la IA, que se adherirán no solo a los países BRICS, sino también a muchos países socios.

¿Cómo afectará la expansión del BRICS al trabajo del Consejo Empresarial en términos sustantivos y organizativos? ¿Habrá nuevos grupos de trabajo, por ejemplo? Y si es así, ¿Cuáles?

Desde el punto de vista de las actividades de los grupos de trabajo, cada uno ha presentado lo que hará durante el año. Cada uno tiene un programa bastante intenso. Los países que se unan al BRICS en 2024 podrán formular sus propuestas sobre la creación de nuevos grupos, y es probable que estas estructuras aparezcan el próximo año. No descarto que los nuevos países puedan complementar seriamente la agenda que se ha formado hoy. Creo que las prioridades básicas seguramente apoyarán a todos, porque son importantes para todos.

En su opinión, ¿hasta qué punto se fortalecerá el papel de la unificación en el escenario mundial después de su expansión?

Te lo diré en números. En 2000, la participación del BRICS en el PIB mundial fue del 8 %. Este año es del 26 %. En 2030 será del 30 %. Y en 2050, los expertos esperan que la participación de la unificación en el PIB mundial sea del 90 %. Bueno, y saque conclusiones de aquí. Hoy vemos una dinámica seria, estamos hablando de la composición del BRICS a partir de 2024.

Y si tenemos en cuenta el hecho de que tenemos nuevas solicitudes para unirse al grupo (no estoy seguro de que sean aceptadas en esta presidencia, aunque no excluyo esta opción), está claro que la participación de los países BRICS en el PIB mundial, por supuesto, aumentará.

El presidente de la parte rusa del Consejo Empresarial del BRICS habló sobre las perspectivas de desarrollo de la asociación. Foto: TV BRICS.

¿Cuáles son sus expectativas sobre el desarrollo de las relaciones comerciales dentro del grupo BRICS en el futuro cercano?

Hoy en día, los países BRICS poseen el 40 % de los hidrocarburos de todo el mundo. Está claro que esto es influencia y perspectivas. Lo primero que hay que hacer para materializar todas las posibilidades, por supuesto, es eliminar las restricciones arancelarias y no arancelarias en el comercio exterior. También es necesario mejorar la legislación aduanera y el marco jurídico multilateral. Por supuesto, este es el trabajo no solo de los principales líderes de los países, sino también de los legisladores. Y, por supuesto, los parlamentarios también deben esforzarse por simplificar el comercio mutuo, la interconexión de las economías de los países BRICS.

¿Y cómo afectarán el desarrollo del comercio exterior los matices de la legislación en diferentes países? ¿Qué hay que tener en cuenta?

Es necesario tener en cuenta las limitaciones inherentes a diferentes países (arancelarios, no arancelarios). Existen en muchos países, como la prohibición del comercio de ciertos productos. Naturalmente, para superar algunas limitaciones, es necesario negociar. No puede haber un beneficio unilateral. Aquí hay mucho trabajo para los gobiernos, varios ministerios, departamentos y, por supuesto, los legisladores.

¿Usted cómo cree, qué medidas se deben tomar para que los volúmenes de comercio mutuo entre los países BRICS crezcan a un ritmo aún más rápido, y el clima de negocios dentro de la asociación continúe mejorando?

Tratar de eliminar al máximo las restricciones y crear un marco regulatorio para la expansión del comercio. Este es el primero. En segundo lugar, por supuesto, mirar no solo las leyes, también es necesario desarrollar la infraestructura. ¿En qué llevar? ¿En dónde descargar? Y así sucesivamente. Aquí no hay pequeñas cosas.

Bueno, si el marco regulatorio le permite traer algo al país del socio. ¿A dónde llevar? ¿Dónde se almacenará? ¿Cómo se transportará? ¿Quién lo reciclará si tiene que reciclarse? Si se trata de comercio, ¿cómo se producirá? Si se trata de una técnica compleja, entonces debe mantenerse, deben crearse las condiciones para que haya piezas de repuesto, etc. Es decir, se necesita una red de distribuidores. Así que las preguntas que se refieren a la expansión son muchas. Naturalmente, esto solo puede ser con un deseo mutuo y un acuerdo.

¿Cómo, en su opinión, se puede optimizar el sistema logístico, dada la distancia entre los países miembros de la asociación?

Aquí hay varias áreas, nuestro grupo de trabajo está trabajando en esto. El primero está relacionado con el desarrollo del transporte ferroviario. Ya hay acuerdos en esta área: por ejemplo, necesitamos completar parte de las rutas de 120 km en Irán para que el ferrocarril a la India funcione completamente. La segunda dirección es el desarrollo de la navegación, incluida nuestra ruta del Mar del Norte, la organización de otros corredores de transporte y, en general, el uso del potencial de transporte de todos los países BRICS. Las oportunidades están ahí, son grandes. Es necesario negociar un mínimo de tiempo para cada contenedor, cada carga para pasar por la frontera.

Cuéntenos, por favor, su opinión sobre las perspectivas de la introducción de la inteligencia artificial en la economía digital. ¿Qué tan relevante es esto?

Este es uno de los temas más relevantes para el debate, y no solo en el Consejo Empresarial del BRICS. Este es un tema serio relacionado con las capacidades de la IA para la fabricación, la salud, otros sectores y la seguridad de las personas, el estado, el transporte, etc.

El tema es serio. En mi opinión, con ciertos acuerdos, sería posible reducir el tiempo de implementación de la IA en algunas áreas.

¿Cómo, en su opinión, en un futuro próximo se desarrollará el sistema de pagos en monedas nacionales dentro del BRICS? ¿Y a usted cómo le parece el uso de criptomonedas y activos digitales en las compensaciones?

En cuanto a los pagos en monedas nacionales, lo mencioné anteriormente. La Duma Estatal de Rusia aprobó recientemente una ley que permite el uso de activos digitales. Tenemos el rublo digital, los chinos tenemos el yuan digital. Creo que las unidades digitales en otros países están a la vuelta de la esquina. Creo que en el comercio con otros países la criptomoneda se puede utilizar. En cuanto más rápido estemos de acuerdo con nuestros colegas sobre los mecanismos para usar activos digitales, más fácil será para nosotros. Por supuesto, si tales cálculos se inician, muchos países de lo BRICS pueden usarlos, pero no todos.

¿Cuáles son los principales resultados de la presidencia rusa en el BRICS este año?

Hemos establecido objetivos bastante ambiciosos para cada grupo de trabajo y, por supuesto, nos gustaría que estos objetivos se resolvieran en cada una de las áreas. Esto se aplica a la inteligencia artificial, los pagos mutuos, el transporte, la logística, etc. Ya hemos creado un subgrupo de transporte y logística. Esperamos que con el tiempo pueda crecer en un grupo separado de la infraestructura.

Tenemos una idea bastante seria. Nos complace que, al menos en la reunión de hoy, los miembros del Consejo Empresarial de otros países nos hayan apoyado. Creo que con esfuerzos conjuntos podremos formular una lista de propuestas a los líderes de los países, los gobiernos y los parlamentos de nuestros países en un futuro próximo. Esa es la tarea principal.

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS

