Pulitzer especial para Darnella Frazier la mujer que filmó el asesinato de George Floyd

El comité de adjudicación del Premio Pulitzer en la Universidad de Columbia, anunció que decidió otorgar una mención especial en los premios Pulitzer de 2021, a Darnella Frazier, la mujer que filmó el video del afroamericano George Floyd, ahogado hasta la muerte por agentes de policía mientras pedía clemencia.

El jurado dijo que otorgó a Frazer una mención especial «por grabar con valentía el asesinato de George Floyd, un video que provocó protestas contra la brutalidad policial en todo el mundo, destacando el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de los periodistas», reseñó el portal Sputnik.

Los Premios Pulitzer son galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en los Estados Unidos de América. Fueron establecidos en 1917 según las disposiciones del testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer. La Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York está a cargo de su administración.

Darnella Frazier, quien al momento del hecho tenía 17 años, fue quien grabó el arresto de George Floyd por parte de policías de Minneapolis, incluido Derek Chauvin. El pasado 31 de marzo, durante el segundo día del juicio, Frazier asistió al juicio a declarar, informó el portal AS.

El 25 de mayo de 2020, Darnella Frazier se dirigía al establecimiento ‘Cup Foods’ cuando presenció a un grupo de policías sometiendo a un ciudadano afroamericano y decidió grabar el incidente por aproximadamente 10 minutos.

El asesinato de George Floyd dejó huella en todo el mundo. Foto: WEB.

Gracias a ello, el caso de la muerte de George Floyd dio la vuelta al mundo y sirvió como prueba en el juicio contra Chauvin.

“He pasado noches enteras pidiéndole perdón una y otra vez a George Floyd por no haber hecho más, por no haber interactuado físicamente y no haber salvado su vida”, mencionó Frazier durante su declaración.

Darnella, quien ahora tiene 18 años de edad, también indicó que, en aquel momento, se sintió amenazada por los agentes de policía. Además, describió que George Floyd estuvo aterrado durante lo sucedido.

“Estaba asustado, aterrado, rogó por su vida. Él estaba sufriendo, le dolía. Yo sabía que estaba mal. Todos sabíamos que estaba mal”, agregó la joven.

La agencia internacional The Associated Press y el New York Times ganaron dos premios cada uno.

Los premios de The Associated Press fueron para fotografías del número de víctimas de la pandemia del COVID-19 en España y los disturbios que protestaban contra el asesinato de Floyd en Minneapolis.

The New York Times ganó premios en las categorías de servicio público por rastrear el curso de la pandemia y exponer las desigualdades raciales y económicas y los fracasos gubernamentales y por la crítica cultural a Wesley Morris, quien escribió para el periódico estadounidense sobre la intersección de la raza y la cultura en América.

Otras noticias de interés: