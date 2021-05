Putin advierte que «romperán los dientes» de quienes buscan arrancar partes de Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que su país les «romperá los dientes» a los que buscan hacerse con una parte de su extenso territorio.

«Todos quieren darnos un mordisco en alguna parte o arrancarnos a mordiscos una parte de nuestro territorio. A esos les digo que les ‘romperemos los dientes’ para que no puedan morder«, dijo el mandatario en una reunión telemática del comité Victoria, organismo consultivo en materia de educación patriótica de la población.

Putin recordó algunas declaraciones públicas que se quejaban de que las riquezas de Siberia pertenecieran solo a Rusia, el país más extenso del mundo.

«Hubo algunos que incluso se atrevieron a decir públicamente que era supuestamente injusto que las riquezas de un territorio como Siberia le pertenecieran a un solo país, a Rusia», señaló, calificando esas afirmaciones como «extrañas».

El presidente remarcó que tener un Ejército fuerte constituye una garantía de que nadie pretenderá parte del territorio nacional.

Foto: Pixabay/referencial.

Gasto militar

Comunicó también que Rusia está al final de la lista de los 10 países con mayores gastos militares y no va a militarizar su presupuesto.

«Quiero destacar una vez más que no seguimos el camino de la militarización económica. Este año asignamos a defensa 3,116 billones de rublos o aproximadamente 42.000 millones de dólares… Es incomparable con los gastos de Estados Unidos, que superan los 770.000 millones de dólares», dijo el mandatario.

Putin comentó que si se hablara en términos absolutos, Rusia estaría entre los 10 países con mayor gasto militar en el mundo, pero está al final de la lista.

«Están por delante no solo Estados Unidos, sino también China, India, Arabia Saudí y los principales países europeos como Alemania, Francia y el Reino Unido, así como Japón, países que no deberían de tener ejércitos en virtud de sus constituciones… No obstante, gastan más que otros», refirió el presidente.

Putin destacó que van apareciendo en Rusia nuevos aviones de combate, buques de guerra y submarinos. «Están apareciendo en nuestro país nuevos aviones que no tienen análogos en el mundo, así como buques de guerra, submarinos y vehículos aéreos no tripulados, y todo gracias a nuestra actitud diligente hacia los fondos asignados, el desarrollo de las escuelas científicas, la formación de ingenieros, etc.», relató.

Todos esos factores –remarcó Putin– permiten mantener las Fuerzas Armadas rusas a un debido nivel sin militarizar el presupuesto público.

«Tenemos las más modernas fuerzas de disuasión nuclear y puedo afirmarlo con toda seguridad. Por ejemplo, hemos desarrollado un armamento estratégico de nuevo tipo, el bloque planeador Avangard con alcance intercontinental y velocidad hipersónica. Pues nadie más tiene ese tipo de armamento», destacó el presidente ruso.

Fuente: Agencia Sputnik.