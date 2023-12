Nicolás Zepeda declarado culpable y condenado a 28 años de cárcel

Este jueves, fue declarado nuevamente culpable el chileno Nicolás Zepeda, por el crimen de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, quien se encuentra desaparecida desde el 2016 en Francia.

La sentencia dictada este jueves ratifica la decisión tomada en el primer juicio, que ya lo había condenado 28 años de prisión.

Antes de que se diera a conocer la sentencia, Zepeda rompió en llanto y gritó desde el banquillo de acusados.

«Ciertamente, estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino», aseguró, para luego insistir: «¡No soy un asesino, no maté a Narumi!», cita MegaNoticias.

«No sé de qué otra manera decirlo… ¡Yo no la maté!», añadió el imputado.

Además de la condena de prisión, Zepeda no podrá volver a Francia una vez que cumpla la condena, así como se determinó la prohibición de tener un arma.

A los 28 años de cárcel se le restan los cerca de cuatro años que ya estuvo privado de libertad.

También, el tribunal francés estableció una indemnización de 60.000 euros para cada padre de Narumi Kurosaki, de 50.000 euros por cada hermana y de cinco mil para el novio de la joven japonesa, Arthur del Piccolo.

Cabe recordar que este nuevo proceso comenzó el pasado 4 de diciembre, y tenía estipulado prolongarse hasta el 22 de diciembre.

Además, coincide con el séptimo aniversario de la desaparición de la joven japonesa de 21 años en Besanzón (este), donde estudiaba francés.

Durante una nueva jornada del juicio de apelación Zepeda confesó que mintió en su primer juicio, donde fue condenado a 28 años de prisión por homicidio premeditado.

El chileno reconoció haber llegado a Francia para ver a Narumi, lo que representa un cambio en su testimonio, puesto que había declarado que el motivo de su viaje era puramente académico.

