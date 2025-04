Resistencia progresista se blinda ante posibles represalias legales del gobierno de Trump

Las principales organizaciones del Partido Demócrata se preparan para una ofensiva legal sin precedentes por parte del gobierno de Donald Trump, en medio de señales crecientes de que el presidente y sus aliados buscan utilizar el aparato del Estado para perseguir a sus adversarios políticos.

ActBlue, la plataforma de recaudación de fondos más importante de los demócratas, e Indivisible, el grupo de protesta que ha encabezado la resistencia progresista, trabajan estrechamente con sus equipos legales ante la posibilidad de ser objeto de investigaciones penales impulsadas desde la Casa Blanca. Ambas organizaciones han sido blanco de amenazas públicas de figuras cercanas a Trump, quienes han insinuado que deberían ser procesadas judicialmente.

“Estamos haciendo grandes esfuerzos para ayudar a nuestros clientes a prepararse o defenderse”, aseguró Ezra Reese, del bufete Elias Law Group, que representa a numerosos actores clave del ecosistema demócrata.

La tensión crece mientras Trump continúa desdibujando los límites institucionales. En un reciente discurso en el Departamento de Justicia, se autoproclamó el «funcionario en jefe de aplicación de la ley» del país y firmó una orden ejecutiva solicitando una investigación contra Miles Taylor, exfuncionario del gobierno federal y crítico de su administración.

La Casa Blanca, por su parte, no descartó una intervención de agencias como el FBI o el Departamento del Tesoro en contra de organizaciones demócratas. “Si has violado la ley y has participado en convertir la justicia en un arma, entonces deberías preocuparte”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump.

Los ataques también han llegado desde el ámbito empresarial. Elon Musk, empresario y cercano al expresidente, calificó de “criminales” a los miembros de Indivisible, en referencia a las protestas organizadas frente a concesionarios de Tesla. Aunque el grupo ha hecho un llamado a la protesta pacífica, sus líderes no descartan represalias, ya sea estatales o impulsadas por actores radicalizados. “Es crucial que las instituciones demócratas trabajen juntas para enfrentar estas amenazas”, expresó Ezra Levin, cofundador de Indivisible.

Por su parte, ActBlue enfrenta acusaciones no comprobadas de permitir donaciones extranjeras y vínculos con organizaciones ilícitas, señalamientos promovidos por legisladores republicanos como Darrell Issa y Andy Biggs. A pesar de que no hay pruebas concluyentes, la plataforma ya coopera con una investigación del Congreso liderada por el Partido Republicano.

El impacto político y económico podría ser severo. En lo que va del año, ActBlue ha canalizado más de 400 millones de dólares en donaciones hacia candidatos demócratas, una cifra récord que subraya su papel central en la maquinaria electoral progresista.

“Estos ataques infundados no nos han sacudido, sino que han agudizado nuestra determinación”, afirmó Megan Hughes, portavoz de ActBlue.

Mientras Trump y sus aliados insisten en que se trata de una “justicia correctiva” frente a las causas legales que enfrenta el mandatario, expertos legales y líderes progresistas alertan sobre una amenaza directa al pluralismo democrático.

“Podemos quedarnos callados y esperar que no nos ataquen, o podemos trabajar como una oposición multitudinaria”, advirtió Levin. “Si no estás dispuesto a hacer eso, ¿qué estás haciendo aquí?”

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com