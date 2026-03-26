Retenidos en EE.UU. y detenidos en Panamá: convoy solidario con Cuba denuncia hostigamiento

Tras su regreso de Cuba donde entregaron ayuda humanitaria, los activistas fueron retenidos en el aeropuerto de Miami y sometidos a interrogatorios exhaustivos. Además les confiscaron sus teléfonos celulares y computadoras portátiles.

Los integrantes del Convoy Nuestra América denunciaron una campaña sistemática de hostigamiento e intimidación en su contra por parte de las autoridades de Estados Unidos y Panamá.

A su regreso de Cuba, donde la iniciativa de solidaridad llevó 14 toneladas de ayuda humanitaria, los activistas que arribaron al aeropuerto de la ciudad estadounidense de Miami fueron detenidos en la aduana y sometidos a interrogatorios exhaustivos. Además, les fueron confiscados sus teléfonos móviles y computadoras portátiles, y las autoridades les preguntaron en detalle sobre su labor en la isla,.

Entre los integrantes del convoy que fueron retenidos se encuentran el líder sindical de Amazon, Christian Smalls, reconocido por su activismo en la defensa de los derechos laborales, y la periodista Katie Halper, conocida por su cobertura crítica de la política exterior estadounidense.

Según sus propios testimonios, los agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) les confiscaron sus teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos y además les preguntaron en detalle sobre su labor en la isla, incluida la entrega de alimentos, paneles solares y medicinas-

Señalaron que esta práctica no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de conducta. En ese sentido, recordaron que el pasado lunes otros miembros de la misma iniciativa, entre ellos la abogada de derechos humanos Noura Erakat, también fueron interceptados al ingresar a territorio estadounidense bajo procedimientos similares.

Los afectados calificaron estos operativos como una forma de “intimidación gubernamental” dirigida a desalentar futuras misiones de solidaridad y a castigar a quienes han visibilizado las consecuencias del embargo económico de Washington sobre la población cubana.

Delegates on the Nuestra America Convoy plane that just landed in Miami are being stopped at customs for questioning and having devices taken including @Shut_downAmazon @kthalps. When we returned Monday several of our group like @4noura were stopped too. Blatant gov intimidation. pic.twitter.com/vQ3M5NomtY — Gerard (@GerardDalbon) March 25, 2026

Hasta el momento, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. no ha emitido una declaración oficial sobre los motivos de estas retenciones ni sobre los fundamentos legales para la incautación de los equipos electrónicos.

Detención arbitraria del activista brasileño Thiago Ávila en Panamá

En un episodio paralelo que también ha generado alarma entre las organizaciones de derechos humanos, el activista brasileño Thiago Ávila fue víctima de una detención arbitraria en Ciudad de Panamá mientras realizaba una conexión aérea hacia su país de origen.

Ávila, quien cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y es una de las voces más visibles del movimiento solidario internacional, fue interceptado por agentes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con la información proporcionada por su equipo de comunicación, el activista fue incomunicado tras ser sometido a interrogatorios hostiles y a procedimientos biométricos forzados.

Un detalle que el entorno de Ávila subrayó es que los agentes que lo interrogaron se comunicaban en inglés en vez de español.

La detención se prolongó por aproximadamente seis horas, durante las cuales Ávila no tuvo acceso a asesoría legal ni pudo comunicarse con familiares o compañeros de la organización.

Finalmente, fue liberado y logró continuar su viaje hacia Brasil.

“¡Muchísimas gracias por toda la solidaridad! Creen que pueden asustarnos, pero lo único que consiguen es aumentar nuestra voluntad y sentido de urgencia para derrotar al imperialismo estadounidense, al sionismo israelí y a su proyecto de dominación que causa efectos horrendos en tantos países”, declaró Ávila.

En sus palabras, el activista brasileño, integrante del convoy internacional Nuestra América y quien formó parte de la tripulación de la Flotilla Granma 2.0 que llevó ayuda humanitaria Cuba, enfatizó la determinación del movimiento de solidaridad.

“No nos detendremos hasta construir una sociedad libre de explotación, libre de opresión y libre de la destrucción de la naturaleza”.

Ávila insistió en la necesidad de construir una sociedad donde las personas tengan derecho a vivir en paz y justicia y con bases en la felicidad, el amor y la solidaridad.

“Esta es la gran misión histórica de nuestra generación, y para cumplirla, cualquier sacrificio vale la pena”, enfatizó.

A su llegada a Brasil, visiblemente conmocionado pero firme en su discurso, el activista compartió un video en su cuenta en Instagram en el que agradeció el apoyo que recibió ante su detención.

«Finalmente estoy casa y viendo la hermosa ola de solidaridad que han creado, ¡Muchas gracias, indicó.

Ávila, quien fue deportado por Israel en 2025 tras ser interceptado en aguas internacionales mientras intentaba romper el cerco sobre Gaza.

De hecho, según sus propios planes, Ávila tenía previsto unirse próximamente a una nueva misión marítima humanitaria hacia el enclave palestino, según consignó TeleSUR.

Por tal motivo, se dirigió al ministro de Relaciones Exteriores del régimen sionista, Gideon Sa’ar ante sus intentos de intimidación.

«Por favor entiendan: no les tememos. Los pueblos libres del mundo derrotarán su régimen lleno de odio y su ideología racista y supremacista. Tú y tu jefe, Benjamín Netanyahu, pagarán por todos sus crímenes contra la humanidad. Ataquen todo lo que quieran, nunca detendrán la próxima flotilla ni el levantamiento global en solidaridad con el pueblo palestino», afirmó.

El convoy humanitario «Nuestra América» es impulsado por la Internacional Progresista, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y políticas de diversos países, y su objetivo es llegar con asistencia solidaria a Cuba a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la Flotilla Global Sumud, conocida por su reciente labor en la Franja de Gaza.